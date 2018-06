Váhy

Máte štěstí, protože protějšek projeví ochotu promluvit si o nedorozumění, které mezi vámi leží jako stín, i když o něm nemluvíte. Neberte si slovo první, abyste se dozvěděli, jak to vidí druhá strana. Překvapí vás, co se dozvíte. Nebude to příjemné.