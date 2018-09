Nově obviněným je třicetiletý muž, kterému hrozí až pětileté vězení. Jeho obvinění souvisí s případem z Opavska, kde po požití drogy zemřel muž (†45) v pondělí 10. září. Dosud se drogy podle dostupných informací objevily převážně v Ostravě a právě na Opavsku.

Obviněno je tak už osm lidí ve věku od 17 do 41 let. Převážné většině z nich hrozí pětileté vězení. Až na 18 let ale může být odsouzen šestatřicetiletý muž. Ten drogu minulé pondělí užil s o čtyři roky mladším mužem. Ten po jejím požití zemřel.

Druhý z bezdomovců upadl do těžkého stavu a bojoval o život, který vyhrál. Minulý pátek na něj Okresní soud v Ostravě ale uvalil vazbu.

Zombie droga v Česku: Už druhý mrtvý! Zfetoval se několikrát

Kromě bezdomovce po požití drogy zemřel také další pětačtyřicetiletý muž, a to na Opavsku. Policie na něj přišla při dohledávání podezřelých případů úmrtí, které by s kauzou mohly souviset.

S alkoholem je smrtící

Nebezpečná droga může vypadat jako sušená rostlinná hmota podobající se nadrcenému konopí nebo rostlinnému koření. Substance se ale mohou vyskytovat též v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za drogy jako metamfetamin či extáze. Výrazné zdravotní problémy způsobuje především v kombinaci s alkoholem. Najít ji v kontejneru měla bezdomovkyně, část drogy vzít a rozdat mezi svou komunitu.

VIDEO: Krajský policejní ředitel Tomáš Kužel hovoří o nebezpečné droze, která se objevila v ulicích Ostravy.