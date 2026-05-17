Lucie popsala 18 let v moci gurua Richarda: Od „šlápoty" k vyvolené!
Mezi členy tvz. kutnohorské sekty, kterou vedl léčitel Richard (†50), přivedli rodiče Lucii Strachovu, když ji bylo jen osm let. Muž se pro ni nakonec stal alfou a omegou velké části jejího dosavadního života. Manipuloval s ní od úplného opovržení až po příslib výjimečnosti. Jeho gloriola byla rozbita až momentem jeho vraždy. O tom, jak prožívala odkrývání děsivých poměrů v sektě i jak sama prozřela, napsala Lucie knížku Zmanipulovaná.
„Začali jsme k němu jezdit, když mi bylo asi osm let. Tehdy mi rodiče řekli, že jedeme k léčiteli. Já i maminka jsme měly ekzém. A od té doby jsme ho začali navštěvovat pravidelně,“ vzpomíná podle serveru indes.cz Lucie. Tehdy k němu vzhlížela prý jako k nějaké kouzelné bytosti, která jí pomáhá. Ekzém časem skutečně vymizel.
„Přikládal ruce třeba na břicho nebo na záda. Bylo řečeno, že dokáže orgánům říct, jak se mají chovat, a že je dokáže napravit,“ popisuje Lucie jeho metodu. Stávalo se, že někteří lidé po jeho seancích i omdlévali.
„Jeho otec byl také léčitel uznávaný ve svém okolí. Richard vyrůstal v prostředí, kde byl od dětství vedený k tomu, že je výjimečný, že podědil mimořádné schopnosti a vliv na lidi. Myslím si, že tomu sám skutečně věřil,“ míní Lucie, na kterou měl guru vliv dlouhých 18 let.
Zasahoval do výchovy
Jak Lucie rostla, začal Richard zasahovat i do její výchovy. Rodičům radil, co by měla studovat. „Střední školu jsem si nevybrala podle sebe, ale podle toho, co doporučil on. Chtěla jsem jít na humanitní směr, věnovat se literatuře a společenským vědám. Nakonec jsem musela jít na administrativu Evropské unie. Bylo to pro mě hodně těžké období. Škola mě nebavila,“ líčí Lucie. Chtěla odejít, ale strach z reakce léčitele byl příliš silný.
Někdy coura, někdy chvála
Richard ji i další členy dokonale manipuloval. „Někdy jsem pro něj byla úplně neviditelná, jindy se ke mně choval velmi tvrdě. Nadával mi, ponižoval mě. To se dělo hlavně v období mého dospívání. Před skupinou nebo i před rodinou o mně mluvil jako o couře,“ vzpomíná na praktiky, které měly zlomit jejího ducha.
Lucie se proti tomu snažila revoltovat, ale do sekty se opět vrátila. Richard to vycítila jako příležitost, kdy ji totálně ovládnout.
„Po tom předchozím období ponižování, kdy jsem pro něj byla jen šlápota na botě, to byla obrovská změna. Najednou na mě pěl samou chválu. Ta jeho podpora na mě působila velmi silně,“ vzpomíná. Nevnímala ho ale jako potencionálního partnera, viděla v něm spíše otcovskou autoritu.
Mluvil do partnerství
Lucie po střední škole začala studovat hned dvě vysoké, našla si partnera. „Měl velmi zjednodušené a dost vyhraněné představy o mužích a ženách. Třeba že muži jsou primárně řízeni sexualitou a ženy zase usilují hlavně o jistotu a majetek a svým tělem s muži manipulují,“ uvedla Lucie. Její vztahy tak neměly budoucnost.
Vzpomíná, že ji občas od Richarda přišly večer textové zprávy, které mohly naznačovat, že si představuje s Lucií ještě jiný vztah než mentorský. Vztah tak začala vnímat jako osobnější, jako že je už opravdu „před branou“.
„Postupně však začal lidi vyřazovat, vytvářelo se kolem něj jakési jádro. Lidé, kteří mu byli blíž a mohli s ním trávit více času i v rámci každodenního života. On si s lidmi hodně hrál. Někdy mě objal, někdy na mě i mrkl, a já jsem měla pocit, že mám oproti ostatním nějaké výsadnější postavení,“ uvádí Lucie.
Jiná sekta?
Sekta podle ní neměla typické znaky sekt, třeba jak je člověk zná z filmů. Nepraktikovali žádné náboženské rituály.
„Naopak nás vedl spíš k literatuře o seberozvoji. Všechno působilo velmi racionálně a prakticky. Hodně záleželo i na tom, jak byl kdo poddajný. Já jsem ještě pořád měla možnost se nadechnout, fungovat sama za sebe. U některých lidí ale tenhle prostor už prakticky neexistoval,“ uvedla.
„V té době jsem to vnímala tak, že Richard je možná jediný člověk, jemuž na mně opravdu záleží. Proto to pro mě byla vlastně jediná představa budoucnosti, po které jsem toužila. Naštěstí se to už dál neposunulo, protože do toho vstoupily ty jiné události,“ přiznala Lucie. Podle ní se guru stával depresivnějším.
Richard: Zabte mě a pak se rozplynu
Ty „jiný události“ byla vražda Richarda a následné rozkrytí často brutálních rituálů. Za vraždu Richarda byly – zatím nepravomocně - odsouzené dvě členky sekty.
Richard jim namluvil, že když ho zabijí, jeho tělo se rozplyne, což se pochopitelně nestalo. Zubní lékařka Magdalena (34) dostala trest ve výši 12 let. U soudu zazněly až neuvěřitelné věci, kterým zmanipulovaná vysokoškolsky vzdělaná žena, podlehla. Druhou souzenou byla pedagožka Irena (68), která měla celý plán připravit. Tu soud poslal do vězení na 13 let.
Smrt byla šok
Pro Lucii byla jeho smrt šokem. „Úplně jsem se sesypala. Všechno bylo najednou v mlze,“ přiznává. O fyzických trestech pro členy sekty – usekávání prstů, svlékání do naha, bytí – se dozvěděla až z médií.
Ze své takřka dvě desetiletí trvající zkušenosti se vymluvila na terapiích, v podcastech, na svém instagramu a vypsala do knihy Zmanipulovaná, která právě vyšla.
„Guru zahrne oběť bezmeznou láskou, pozorností, pocitem výjimečnosti a vytvoří silné citové pouto. Odstřihne ji od rodiny a přátel. Navíc si manipulátor často dopředu připravuje půdu: Upozorní, že ostatní o něm budou mluvit špatně, ale že mu nerozumějí.“ varuje Lucie a dodává: „Dnes už to spíš celé vnímám jako příběh, který ke mně patří, ale zároveň cítím, že je čas ho nechat odejít a psát si nový, vlastní.“