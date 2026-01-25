Ruským boháčům nejezdí Porsche a BMW. Rušičky dronů matou satelitní zabezpečení
Majitelé vozů Porsche a BMW v Rusku se potýkají s poruchami, které způsobují rušičky dronů. Tyto přístroje, určené k matení a zneškodňování ukrajinských bezpilotních letounů, zasahují i do fungování družicových systémů ochrany před krádežemi drahých vozidel: zhasne motor, nelze jej znovu nastartovat a je nutné přivolat odtah. Napsal to server The Moscow Times s odvoláním na informace ze sociálních sítí a servisů. U Porsche Russland problém potvrdili, dealeři BMW se zatím nevyjádřili, dodal.
Problém se týká především vozů Porsche Macan a Cayenne vyrobených v letech 2016 až 2018, ale může se vyskytnout u všech vozů z let 2013 až 2019, od Porsche 911 přes modely Panamera, Cayenne, Macan, Boxster, Cayman 718 až po drahocenný 918 Spyder.
Obdobnými potížemi podle portálu trpí i celá modelová řada vozů BMW vybavených systémem ConnectedDrive. Majitelé si stěžují, že jim auta náhle „chcípnou“ a vyžadují odtah, píše server. Z aut se stávají „velmi drahé ozdoby“, cituje portál Tech Digest jednoho sarkastického experta.
Dmitrij Ilinych, který je majitelem vozu Porsche a autoservisu ve městě Perm, uvedl, že během měsíce si jeho služby vyžádalo pět klientů, které zlobí jejich vozy Porsche Cayenne. Šéf autodílny Fit Service Andrej Kuzin potvrdil, že se tyto problémy skutečně vyskytují a že se řeší přeprogramováním auta.
Automechanici vysvětlují, že kvůli rušičkám dostávají auta se satelitní ochranou proti krádeži zkreslený či „cizí“ signál. Kvůli tomu si vůz „myslí“, že byl ukraden, a tak automaticky zablokuje motor. Porsche mívají uvnitř motoru kartu eSIM, která při výpadku správného spojení může spustit ochranná opatření, včetně zhasnutí motoru.
Jednomu řidiči Porsche Macan se stalo, že mu auto vypovědělo službu v centru města. Přeprogramování jej stálo 28.000 rublů (asi 7600 Kč) bez jakékoliv záruky, že se problém znovu nevyskytne, a odtažení do servisu dalších 32.000 (asi 8650 Kč).
Trh zareagoval nabídkou různých řešení, za které je nezbytné si zaplatit. Nejdražší je přeprogramování řídicí jednotky motoru s vypuštěním možnosti satelitního zablokování, což stojí až 150.000 rublů (asi 40.000 Kč). Lacinější je odpojení systému ochrany před krádeží za 20.000 až 30.000 rublů.
Zmíněné problémy se v Rusku poprvé objevily loni na začátku prosince, ale šlo jen o jednotlivé případy. Nyní se problém vyskytuje mnohem častěji a v servisech vznikají fronty na přeprogramování, dodaly The Moscow Times.
„Kyberbezpečnost našich vozidel je pro nás ústřední záležitosti,“ reagovalo německé vedení automobilky Porsche a dodalo, že v jiných zemích se toto neděje. Z Ruska se firma stáhla kvůli invazi na Ukrajinu, zákazníci skončili bez oficiální podpory.