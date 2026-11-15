Rekordní ježíšek: Kurýři před letošními Vánoci doručí nejvíc zásilek
Doručování balíků v rámci letošní předvánoční sezony překoná podle kurýrních firem loňský rok a bude zřejmě rekordní. Češi letos začnou nakupovat dříve a doručování bude mít od poloviny listopadu do Vánoc několik špiček. Vyplývá to z informací firem pro ČTK.
„Celkově očekáváme, že letošní sezona bude ještě silnější než loni a celoroční tržby e-commerce budou atakovat historický rekord z covidového roku 2021. Příjmy domácností rychle rostou, zároveň jsou lidé připraveni a ochotni utrácet. Letošní tempo růstu, kdy tržby internetových prodejců rostou dvouciferným číslem, tak v závěru roku ještě zesílí,“ uvedl pro ČTK generální ředitel GLS Petr Pěcha.
Dlouhodobá data podle mluvčího Zásilkovny Ondřeje Luštince ukazují, že lidé objednávají víc zásilek už od září a tempo postupně roste. Výraznější skok přichází po listopadových výplatách, zhruba kolem 15. listopadu. „Black Friday, který letos připadá na pátek 27. listopadu, křivku ještě zvedne a objednávky pak zůstávají vysoké až do Vánoc. Loni padl rekord 15. prosince, kdy skupina Packeta, do které Zásilkovna patří, přepravila 1,3 milionu zásilek,“ řekl ČTK.
GLS letos navýšila kapacity o 40 procent. „Investovali jsme především do sítě výdejních boxů, kterých na sezonu budeme mít zhruba 2500, tedy o tisícovku víc než loni. Do boxů navíc nově rozvážíme i v sobotu, jako jediný dopravce v ČR máme sobotní doručení po celé ČR,“ dodal Pěcha. Počet výdejních boxů v Česku letos překročil 18 000 a zároveň se pro víc než polovinu Čechů staly hlavním doručovacím kanálem.
Prvním vrcholem sezony bývají zpravidla slevové akce kolem Black Friday. „Z našeho aktuálního průzkumu vidíme, že slevové akce využívají dvě třetiny lidí nakupujících na internetu, ať už pro nákup dárků nebo kvůli tomu, že vyčkávají s nákupem na to, jestli právě jimi poptávané zboží v rámci Black Friday nezlevní. Letos je Black Friday ještě více než kdy v minulosti rozprostřen prakticky do celého listopadu, proto už nyní vidíme až 20procentní nárůst rozvozů oproti běžným číslům. Špička bude postupně zesilovat, nejsilnější budou všechny adventní víkendy, kdy počty objednávek a rozvezených balíčků porostou o desítky procent,“ doplnil Pěcha.
„V PPL očekáváme, že letošní sezona začne dříve, a špička se tak rozloží do více vln. Pro spotřebitele to znamená více prostoru nakupovat s předstihem a bez zbytečných starostí, pro nás zase potřebu být připraveni na několik silnějších období v průběhu celé předvánoční sezony,“ uvedl generální ředitel PPL Petr Horák. Jedna z nejvýraznějších vln podle něj přijde už kolem 17. listopadu, tedy ještě před tradičním Black Friday.
„Kombinace státního svátku, nákupů s předstihem a dřívějšího startu slevových kampaní může letošní listopad rozdělit do několika silnějších období. My jsme se proto připravovali nejen na samotný Black Friday, ale na zvýšené objemy zásilek v průběhu celého měsíce,“ uzavřel Horák.
Podle výzkumu Asociace pro elektronickou komerci je již v tuto chvíli rozhodnuto 78 procent on-line Čechů objednat alespoň část balíčků v e-shopech a 13 procent respondentů zatím ještě nad způsobem nákupu dárků váhá. Podle dat PPL pak plánuje nakupovat on-line stejně jako loni 64 procent lidí a 26 procent více.
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