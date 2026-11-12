Kokain za miliardy a desítky zatčených! Obří pašeráckou síť pomohli rozkrýt čeští celníci
Podezřelé zásilky banánů do Česka přivedly ústecké celníky na stopu rozsáhlé sítě pašeráků kokainu. Pět let trvající vyšetřování vyvrcholilo tento týden rozsáhlou razií v pěti evropských zemích. Policisté provedli více než stovku prohlídek, zadrželi desítky podezřelých a zabavili miliony eur. Podle evropské agentury Eurojust měla organizovaná skupina pašovat tuny kokainu z Latinské Ameriky do Evropy.
Na rozsáhlé pašování kokainu upozornili v roce 2021 celníci z Ústí nad Labem, kterým byly podezřelé neobvykle velké zásilky banánů směřující do Česka. Případ následně začalo dozorovat ústecké krajské státní zastupitelství. Vyšetřování postupně odkrylo mezinárodní síť pašeráků působící v několika evropských zemích.
„Zjistilo se, že se jedná o dodávky kokainu do Evropy přes belgické Antverpy v objemu tun,“ uvedl ve čtvrtek v Haagu český národní člen Eurojustu Lukáš Starý. Podle něj bylo zapojení českých celníků pro rozkrytí celé kauzy zásadní. „Nebýt celníků ze severu Čech, nebyl by případ rozpracován,“ zdůraznil.
Eurojust se do vyšetřování zapojil v roce 2023, kdy inicioval spolupráci českých a švýcarských úřadů. Právě ve Švýcarsku se podle vyšetřovatelů nacházela velká část členů organizované skupiny. Později se k mezinárodnímu týmu připojilo také Německo.
Razie v pěti zemích, desítky zadržených
Vyšetřování vyvrcholilo v úterý koordinovanou operací v Česku, Německu, Švýcarsku, Nizozemsku a Španělsku. Úřady provedly více než stovku prohlídek. Ve Švýcarsku zadržely 41 lidí a v Německu dalších pět podezřelých.
Také v Česku provedli celníci sedm prohlídek, při nichž zajistili přibližně milion eur, tedy 24,4 milionu korun, a dalších 850 tisíc korun v hotovosti. V ostatních zapojených zemích úřady zabavily mimo jiné přes 2,3 milionu švýcarských franků, kryptoměny a 15 zbraní.
Dva z podezřelých působili také v České republice. Podle Starého jde o bratry tureckého původu, z nichž jednoho policie zadržela v Řecku a druhého v Polsku. Nyní se řeší jejich vydání do Švýcarska, kde mají čelit trestnímu řízení.
Kokain ukrývali mezi legálním zbožím
Podle Eurojustu si podezřelí zakládali společnosti ve Švýcarsku a Nizozemsku, které se vydávaly za běžné obchodní a dovozní firmy. Mezi legálně dováženým zbožím však podle vyšetřovatelů ukrývali kokain přepravovaný loděmi z Jižní Ameriky. K organizaci obchodu využívali šifrovanou komunikaci a prostřednictvím sítě firem měli také prát peníze z trestné činnosti.
S pašeráckou sítí vyšetřovatelé spojují několik tun kokainu zabavených v evropských přístavech od roku 2019. Jen letos v srpnu se při společné operaci podařilo v belgických Antverpách zachytit zásilku obsahující stovky kilogramů drogy.
Podle Starého mělo pětileté vyšetřování smysl především díky tomu, že se podařilo odhalit nejen řadové členy organizace, ale také osoby stojící za pašováním. Mezinárodní spolupráci koordinoval Eurojust za podpory Europolu.
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