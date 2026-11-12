Kokain za miliardy a desítky zatčených! Obří pašeráckou síť pomohli rozkrýt čeští celníci

Druhá největší zásilka drog v ČR: Pašeráci je nejčastěji schovávají mezi banány! (Ilustrační foto)
Druhá největší zásilka drog v ČR: Pašeráci je nejčastěji schovávají mezi banány! (Ilustrační foto)
Razie u Karlose Vémoly.
Kriminalisté zadrželi kurýra, který převážel kila metamfetaminu.
Ekvádorské banány různých odstínů.
Autor: ČTK, Anne Thirkettle - 
12. listopadu 2026
17:20

Podezřelé zásilky banánů do Česka přivedly ústecké celníky na stopu rozsáhlé sítě pašeráků kokainu. Pět let trvající vyšetřování vyvrcholilo tento týden rozsáhlou razií v pěti evropských zemích. Policisté provedli více než stovku prohlídek, zadrželi desítky podezřelých a zabavili miliony eur. Podle evropské agentury Eurojust měla organizovaná skupina pašovat tuny kokainu z Latinské Ameriky do Evropy.

Na rozsáhlé pašování kokainu upozornili v roce 2021 celníci z Ústí nad Labem, kterým byly podezřelé neobvykle velké zásilky banánů směřující do Česka. Případ následně začalo dozorovat ústecké krajské státní zastupitelství. Vyšetřování postupně odkrylo mezinárodní síť pašeráků působící v několika evropských zemích.

 „Zjistilo se, že se jedná o dodávky kokainu do Evropy přes belgické Antverpy v objemu tun,“ uvedl ve čtvrtek v Haagu český národní člen Eurojustu Lukáš Starý. Podle něj bylo zapojení českých celníků pro rozkrytí celé kauzy zásadní. „Nebýt celníků ze severu Čech, nebyl by případ rozpracován,“ zdůraznil.

Eurojust se do vyšetřování zapojil v roce 2023, kdy inicioval spolupráci českých a švýcarských úřadů. Právě ve Švýcarsku se podle vyšetřovatelů nacházela velká část členů organizované skupiny. Později se k mezinárodnímu týmu připojilo také Německo.

Policisté při mezinárodní razii zabavili tuny drog.
Krimi Obří razie včetně Česka: Zabavili fára, kokain i lodě!

 

Razie v pěti zemích, desítky zadržených

Vyšetřování vyvrcholilo v úterý koordinovanou operací v Česku, Německu, Švýcarsku, Nizozemsku a Španělsku. Úřady provedly více než stovku prohlídek. Ve Švýcarsku zadržely 41 lidí a v Německu dalších pět podezřelých.

Také v Česku provedli celníci sedm prohlídek, při nichž zajistili přibližně milion eur, tedy 24,4 milionu korun, a dalších 850 tisíc korun v hotovosti. V ostatních zapojených zemích úřady zabavily mimo jiné přes 2,3 milionu švýcarských franků, kryptoměny a 15 zbraní.

Dva z podezřelých působili také v České republice. Podle Starého jde o bratry tureckého původu, z nichž jednoho policie zadržela v Řecku a druhého v Polsku. Nyní se řeší jejich vydání do Švýcarska, kde mají čelit trestnímu řízení.

Kokain ukrývali mezi legálním zbožím

Podle Eurojustu si podezřelí zakládali společnosti ve Švýcarsku a Nizozemsku, které se vydávaly za běžné obchodní a dovozní firmy. Mezi legálně dováženým zbožím však podle vyšetřovatelů ukrývali kokain přepravovaný loděmi z Jižní Ameriky. K organizaci obchodu využívali šifrovanou komunikaci a prostřednictvím sítě firem měli také prát peníze z trestné činnosti.

S pašeráckou sítí vyšetřovatelé spojují několik tun kokainu zabavených v evropských přístavech od roku 2019. Jen letos v srpnu se při společné operaci podařilo v belgických Antverpách zachytit zásilku obsahující stovky kilogramů drogy.

Podle Starého mělo pětileté vyšetřování smysl především díky tomu, že se podařilo odhalit nejen řadové členy organizace, ale také osoby stojící za pašováním. Mezinárodní spolupráci koordinoval Eurojust za podpory Europolu.

Video se připravuje ...
Šéf protidrogové centrály Frydrych v Hráčích: Kokain už není jen pro bohaté! A kdo lobbuje za kratom a konopí?
Zdroj: Blesk TV

Druhá největší zásilka drog v ČR: Pašeráci je nejčastěji schovávají mezi banány! (Ilustrační foto)
Druhá největší zásilka drog v ČR: Pašeráci je nejčastěji schovávají mezi banány! (Ilustrační foto)
Razie u Karlose Vémoly.
Kriminalisté zadrželi kurýra, který převážel kila metamfetaminu.
Ekvádorské banány různých odstínů.

Témata:
Policie ČRČeskoNěmeckoEvropaŠvýcarskoNizozemskoÚstí nad LabemLatinská Amerikakokainbanán
Anne Thirkettle
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

šťoura ( 14. listopadu 2026 05:03 )

👍 👍 👍 👍 👍

Borec nakonec ( 12. listopadu 2026 22:21 )

Však u nás byli také zadrženi, členové toho gangu. Česká policie a justice na ně bohužel byla příliš krátká, tak je propustili a vyšetřování zastavili. Kdo ví, jestli to nebyli nějací kámoši politiků z ODS, když jim nic nedokázali 🙄

Tom C. ( 12. listopadu 2026 17:31 )

Někdo asi zapomněl zaplatit ... 😃 😁 😃

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

ŽILKOVÁ PŘIZNALA NEČEKANOU ZÁVISLOST! Kvůli ní i ponocuje...
ŽILKOVÁ PŘIZNALA NEČEKANOU ZÁVISLOST! Kvůli ní i ponocuje...
Aha!
Týdenní horoskop od 16. do 22. listopadu: Štíra čeká boj o nezávislost, Berana akční dny
Týdenní horoskop od 16. do 22. listopadu: Štíra čeká boj o nezávislost, Berana akční dny
Dáma
RECEPT: Hříšně dobré čokoládové brownies, které nadchne celou rodinu
RECEPT: Hříšně dobré čokoládové brownies, které nadchne celou rodinu
Maminka
Dating fatigue: Od prvního flirtu až po smazání Tinderu
Dating fatigue: Od prvního flirtu až po smazání Tinderu
Ženy
Žít dlouho nestačí. Důležité je žít dobře
Žít dlouho nestačí. Důležité je žít dobře
Moje zdraví
Kdo bude řídit euro v době nové energetické drahoty? O čelo ECB se strhl boj mezi jestřábem a favoritem Paříže
Kdo bude řídit euro v době nové energetické drahoty? O čelo ECB se strhl boj mezi jestřábem a favoritem Paříže
e15
Objevte rakouské adventní trhy, které stojí za návštěvu
Objevte rakouské adventní trhy, které stojí za návštěvu
Reklama
Debakl na konec snové sezony. Nosková uhrála v semifinále Turnaje mistryň jen tři gamy
Debakl na konec snové sezony. Nosková uhrála v semifinále Turnaje mistryň jen tři gamy
iSport
Letná opět volá: Kolik lidí ještě dokáže Babiš vyhnat do ulic?
Letná opět volá: Kolik lidí ještě dokáže Babiš vyhnat do ulic?
Reflex