Lipno odhalilo po 40 letech své tajemství! Z vody se vynořilo obří srdce, vidět je i z vesmíru

Družicový snímek Sentinel-2 zachycuje takzvané Srdce Vltavy, meandr řeky poblíž Horní Plané, který se kvůli výraznému poklesu hladiny Lipenské přehrady znovu vynořil po přibližně 40 letech (16. 10. 2026).
Družicový snímek Sentinel-2 zachycuje takzvané Srdce Vltavy, meandr řeky poblíž Horní Plané, který se kvůli výraznému poklesu hladiny Lipenské přehrady znovu vynořil po přibližně 40 letech (16. 10. 2026).
Srdce Vltavy na ortofotu z poloviny 20. století
Srdce Vltavy, charakteristický meandr řeky nedaleko Horní Plané, na historické fotografii z roku 1935, ještě před vybudováním Lipenské přehrady.
Srdce Vltavy, charakteristický meandr řeky nedaleko Horní Plané, na historické fotografii Josefa Seidela z doby před vybudováním Lipenské přehrady (kolem roku 1925)
Autor: Anne Thirkettle - 
21. října 2026
11:30

Lipenská přehrada ukázala něco, co bylo dlouhá desetiletí skryté pod vodou! Kvůli výraznému suchu se z její hladiny znovu vynořilo takzvané Srdce Vltavy, unikátní říční koryto ve tvaru srdce. Naposledy ho lidé mohli spatřit před 40 lety. Přírodní zajímavost nedaleko Horní Plané je nyní viditelná dokonce i z vesmíru.

Na neobvyklý úkaz upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který zveřejnil družicový snímek z 16. října. Charakteristický meandr Vltavy na něm připomíná obrovské srdce. Snímek pořídila družice Sentinel-2 z výšky přibližně 790 kilometrů nad Zemí.

Srdce Vltavy přitom zmizelo pod hladinou už na konci 50. let minulého století, kdy byla vybudována Lipenská přehrada. Naposledy se objevilo před čtyřmi desetiletími, když vodohospodáři nádrž vypustili kvůli opravě hráze.

Srdce Vltavy na ortofotu z poloviny 20. století Srdce Vltavy na ortofotu z poloviny 20. století | Blesk:Vlaďka Hradská

Krásná podívaná má smutný důvod

Za návratem přírodního unikátu však stojí nepříjemný problém. Lipno se potýká s mimořádným suchem a jeho hladina je podle České televize přibližně 3,5 metru pod obvyklou úrovní. Z vody se proto kromě původního koryta řeky začínají vynořovat také pozůstatky dávno zatopených staveb.

„Srdce Vltavy stále bije,“ uvedl ČHMÚ. Meteorologové zároveň upozornili na paradox celé situace. Symbol života je po desítkách let znovu viditelný právě kvůli výraznému nedostatku vody.

Zajímavé přitom je, že se srdce podařilo zachytit už loni v březnu. Meteorolog Tadeáš Gregor tehdy upozornil na družicové snímky, na kterých bylo možné původní koryto rozeznat pod tajícím ledem. Teprve letos se ale skutečně vynořilo nad hladinu.

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Místo, které zmizelo i s kusy historie

Srdce Vltavy nebylo jen obyčejným zákrutem řeky. Před vznikem přehrady šlo o významné místo pro německé obyvatele Šumavy, kteří byli po druhé světové válce odsunuti.

„Je to místo, kterým se identifikovali němečtí Šumavané,“ popsala pro ČT24 vedoucí Musea Fotoateliér Seidel Zdena Mrázová.

Malebný meandr lákal fotografy i básníky. Zachycoval ho například známý šumavský fotograf Josef Seidel. Lidé ho kdysi obdivovali z vyhlídky nad Horní Planou, odkud měl díky perspektivě téměř dokonalý tvar srdce.

Dnes se tak z ustupující hladiny Lipna nevynořuje jen přírodní unikát, ale také připomínka krajiny, kterou před téměř sedmdesáti lety pohltila voda.

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Družicový snímek Sentinel-2 zachycuje takzvané Srdce Vltavy, meandr řeky poblíž Horní Plané, který se kvůli výraznému poklesu hladiny Lipenské přehrady znovu vynořil po přibližně 40 letech (16. 10. 2026).
Družicový snímek Sentinel-2 zachycuje takzvané Srdce Vltavy, meandr řeky poblíž Horní Plané, který se kvůli výraznému poklesu hladiny Lipenské přehrady znovu vynořil po přibližně 40 letech (16. 10. 2026).
Srdce Vltavy na ortofotu z poloviny 20. století
Srdce Vltavy, charakteristický meandr řeky nedaleko Horní Plané, na historické fotografii z roku 1935, ještě před vybudováním Lipenské přehrady.
Srdce Vltavy, charakteristický meandr řeky nedaleko Horní Plané, na historické fotografii Josefa Seidela z doby před vybudováním Lipenské přehrady (kolem roku 1925)

 

Témata:
šumavasuchomeandrVltavaČeský hydrometeorologický ústavvesmírHorní PlanáVodní nádrž Lipno
Anne Thirkettle
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