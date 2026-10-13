Marek Wollner skončil v nemocnici! Jela pro něj záchranka. Co se stalo?

Novinář Marek Wollner skončil v nemocnici. Po infarktu.
Novinář Marek Wollner skončil v nemocnici. Po infarktu.
Marek Wollner skončil v nemocnici (říjen 2026)
Marek Wollner
Marek Wollner
Autor: Zpravodajové Blesku - 
13. října 2026
14:39

Novinář Marek Wollner (59) skončil v nemocnici, jela pro něj rychlá. Co se přihodilo? Někdejší tvář České televize na facebooku prozradila detaily zdravotních komplikací, které si vyžádaly převoz do špitálu.

Wollnera stihly zdravotní komplikace v neděli po volbách do komunálu a třetiny Senátu. Vyrazil v Praze na tenisový kurt na Štvanici na tenis se synem Filipem. 

„Odehráli jsme hodinu v hale, podali si ruce, jako kluk s tátou, kterej si musí zvykat na první porážky, usedl jsem na židli a v tu chvíli propuklo peklo. Hlavu mi zavařila obrovská třeštivá bolest. Jak se to šířilo po celém hrudníku přes ramena až k loktům a vystřelovalo do páteře, nešlo to lokalizovat,“ popisuje nyní Wollner, který byl v minulosti šéfredaktorem reportážní publicistiky na ČT a byl spjatý s pořadem Reportéři ČT.

Stihl ho infarkt

Doufal prý, že jde o nějaký méně vážný problém. „Lehl jsem si na zem, aby se mi Filip přešel po zádech, ale v tom to nebylo,“ popisuje novinář. Sugestivně pak líčí, jak si stihl dojít na WC i přes „šílenou, pálivou, urputnou bolest“.

Wollnera dle všeho stihl infarkt myokardu. „Paní recepční mi hned chtěla zavolat sanitku. Já furt odolával v naději, že to přejde, ale když už bylo jasný, že ne, tak jsem souhlasil,“ podotkl Wollner, který dnes coby šéfredaktor vede deník Forum 24. 

Zamířil do Fakultní nemocnice na Karlově náměstí. „Rychlá byla rychlá, byli tam za chvíli a nahodili mi ekg - no a byl tam. A prej velkej jak prase. Šoupli mě na nosítka a převezli do sanitky mezi kurtama. Pamatuju, jak tam ten můj kluk stál beze slova ve dveřích vozu a než těžký kovový šoupačky zabouchly, stihl ze sebe dostat Čau,“ pokračuje Wollner.

„Po cestě do špitálu jsem polykal andělíčky a morfin na bolest. Sestřička od záchranky mi štědře dala i poslední ampuli,“ uvedl dál.

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Přišlo to bez varování

Popisuje zároveň, co dělo dál po převozu do nemocnice. „Na Karláku na interně okamžitě na sál, přes zápěstí katetrizaci, ani mě neuspali. Jak bolest ustupovala a mizela, uvědomoval jsem si, že prožívám něco, na co umřel můj děda plus minus v mém věku a na co bych umřel asi taky, nebýt moderní techniky a včasného zásahu,“ poznamenal Wollner, poděkoval za péči a vzkázal, že tenhle tenisový zápas ještě nebalí. 

Na facebooku nyní přeje řada lidí Wollnerovi brzké uzdravení. „Ten rozsáhlej prevít se na mě asi chystal už dlouho, jenže člověka skolí, až když se hlavní bouře přeženou. Přišel bez varování, náhle a ze dne na den. Ve tři jste v plné síle na kurtě, o pár minut později vám kluk dává last goodbye u dveří sanitky,“ dodal novinář a reportér, který má vedle syna Filipa i dceru Lindu.

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Novinář Marek Wollner skončil v nemocnici. Po infarktu.
Novinář Marek Wollner skončil v nemocnici. Po infarktu.
Marek Wollner skončil v nemocnici (říjen 2026)
Marek Wollner
Marek Wollner

Témata:
Česká televizeFacebookPrahaŠtvanicenemocnicebolestMarek Wollnerkomplikace
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