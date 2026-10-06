Zdražování v Česku znovu nabírá tempo! Inflace vyskočila na 2,5 procenta. Co žene ceny nahoru?

Zdražování v Česku znovu nabírá tempo! Inflace vyskočila na 2,5 procenta. Co žene ceny nahoru?
Zdražování v Česku znovu nabírá tempo! Inflace vyskočila na 2,5 procenta. Co žene ceny nahoru?
Ceny pohonných hmot v uplynulých dnech a týdnech atakovaly rekordní hodnoty.
Ceny pohonných hmot v uplynulých dnech a týdnech atakovaly rekordní hodnoty.
Ceny pohonných hmot v uplynulých dnech a týdnech atakovaly rekordní hodnoty.
Autor: ČTK - 
6. října 2026
10:08

Spotřebitelské ceny v Česku v září zrychlily meziroční růst na 2,5 procenta ze srpnových 1,9 procenta. Meziměsíčně zůstaly na stejné úrovni. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Konečnou hodnotu zářijové inflace statistici oznámí 13. října, předběžný odhad zatím vždy potvrdili.

Inflace se v září vrátila na letošní zatím nejvyšší hodnotu, kterou dosáhla také v dubnu. Letošní nejnižší inflace byla v únoru, kdy činila 1,4 procenta. Od červnové hodnoty 1,5 procenta inflace zrychluje.

Nejvýrazněji v září meziročně rostly ceny energií, které zahrnují také pohonné hmoty. Zvýšily se o 5,9 procenta, výrazně tak zrychlily růst ze srpnového meziročního navýšení o 2,3 procenta. Na to, že hlavním důvodem zvýšení zářijové inflace bude zdražování pohonných hmot, upozorňovali už předem analytici. Shodně o 4,6 procenta meziročně zdražily alkoholické nápoje a tabák a služby. V srpnu alkohol a tabák zdražil o 4,7 procenta, služby o 4,5 procenta.

Ceny pohonných hmot v uplynulých dnech a týdnech atakovaly rekordní hodnoty.
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Největší zlevnění statistici zaznamenali u potravin a nealkoholických nápojů, jejichž ceny se meziročně snížily o 3,5 procenta po srpnovém poklesu o 4,3 procenta. Ceny nezpracovaných potravin ve srovnání s loňským zářím klesly o 2,4 procenta. O půl procenta zlevnily meziročně také zpracované potraviny, alkohol a tabák.

Loni se meziroční inflace od května držela soustavně až do konce roku nad dvěma procenty, v červnu se dostala až na 2,9 procenta. Letos v prvních třech měsících roku zvolnila a držela se pod dvouprocentním cílem České národní banky (ČNB). Za zvolněním inflace v prvních měsících roku stálo podle odborníků zejména převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.

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Zdroj: ČTK / Blesk Zprávy

Témata:
ČeskotabákČeská národní bankaČeský statistický úřadinflacejídlo
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Lubos Beyr ( 6. října 2026 11:25 )

Ceny nahoru ženou hlavně nenažraní prodejci.

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