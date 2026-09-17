Hlasujte v anketě Ojeté auto roku a vyhrajte auto na tři měsíce a 20 tisíc na palivo k tomu
Pohonné hmoty se prodávají za 50 korun za litr a lepší to hned tak nebude. Pokud chcete aspoň dočasně ulevit své peněžence, není nic lehčího. Stačí se zapojit do hlasování v anketě Ojeté auto roku 2026 a vyhrát vítězný vůz ankety na tři měsíce a k tomu tankovací kartu, nabitou 20 tisíci korunami. Na hlasování máte posledních dva týdny – končí 30. září.
Anketu organizuje největší hráč českého sekundárního trhu, skupina AURES Holdings, provozující sítě prodejen ojetých vozů AAA AUTO a Mototechna. „Hlasování probíhá na dedikované webové stránce ojeteautoroku.cz, kde vyplníte své favority v šesti kategoriích, a to zcela podle vlastního výběru. Nedělali jsme žádný předvýběr, abychom nesvazovali fantazii respondentů,“ říká generální ředitel AURESu Petr Vaněček.
Abyste byli zařazeni do slosování, je třeba na konci webového formuláře vyplnit své kontaktní údaje pro případ výhry. „Vyhodnocení provede speciálně vytrénovaná AI, která očistí výsledky od případných duplicit, nekompletních kontaktů, opraví chybně zapsané modely aut a následně vyhodnotí vítěze jednotlivých kategorií i celé ankety. A také vylosuje výherce hodnotných cen,“ dodává Petr Vaněček.
Tou hlavní je zápůjčka absolutního vítěze ankety (auto, které dostane nejvíce hlasů napříč všemi kategoriemi) na dobu tří měsíců včetně předplacené palivové karty CCS v hodnotě 20 tisíc korun; v případě vítězství elektromobilu pak čip od společnosti Pražská energetika. Druhou cenou je satelitní bezpečnostní a vyhledávací systém GlobalSec v hodnotě 20 tisíc korun, třetí pak palubní kamera do auta, a také mnoho dalších drobných cen – značkové vůně do interiéru auta, knihy Mototechna v dobových plakátech či reklamní předměty AAA AUTO.
Co se týče kategorií, v nichž se hlasuje, jsou to nejvíce cool-sexy auto, nejošklivější auto (tedy designový přešlap, který se opravdu nepovedl), nejúspornější spalovací auto (zde hlasujeme pro krále úspory mezi benzinovými, dieselovými, ale i hybridními motory s výjimkou plug-in hybridů), nejlepší elektromobil (včetně plug-in hybridů), nejlepší auto pro rodinu, nejpraktičtější a nejuniverzálnější auto (tedy vůz, který zvládne všechno – od stěhování po dálniční přesuny).
Anketa Ojeté auto roku letos probíhá již druhým rokem, a to zejména proto, že možnost vybrat tu NEJ ojetinu v Česku dosud historicky chyběla, všechny obdobné ankety se týkaly výhradně nových vozů. „Češi přitom své ojetiny milují – každoročně se jich u nás prodá čtyřnásobně víc než nových aut, zhruba 800 tisíc kusů. Trh s novými vozy drží na vodou zejména firemní fleety, běžní lidé a domácnosti kupují téměř výhradně auta z druhé ruky. Chtěli jsme jim dát proto možnost vyjádřit své preference,“ uzavírá Petr Vaněček s tím, že výsledky ankety budou vyhlášeny na výroční konferenci AAA AUTO 6. října 2026.
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