Slovenská cyklostezka za desítky milionů jako po zemětřesení: Doslova se trhá!
Nová cyklotrasa mezi Zemplínským Hradišťom a Trebišovem na Slovensku, která měla přinést bezpečné a pohodlné spojení těchto dvou lokalit, aktuálně vypadá jako po zemětřesení – začala se doslova trhat. Projekt měl být přitom ještě rozsáhlejší a investovalo se do něj skoro 2 miliony eur (téměř 50 milionů korun).
Město připravuje podklady pro znalecký posudek, kontrolu oznámilo i slovenské ministerstvo dopravy.
Společnost Betpres, která cyklostezku postavila, však odpovědnost za její současný stav odmítá. Tvrdí, že stavbu zrealizovala odborně a objednavateli ji odevzdala bez chyb. „Zodpovědnost za následně vzniklá poškození proto odmítáme,“ uvedla firma pro STVR.
Primátor města Trebišova v reportáži STVR uvedl, že samospráva musí rozsah poškození zmapovat podrobně a připravit dokumentaci pro vypracování znaleckého posudku. Další postup bude s druhou stranou řešit externí právnická kancelář města.
Příčina trhlin je zatím neznámá. Poškozená část cyklostezky vede po pravobřežní koruně hráze potoka Trnávka. Město začalo poškozená místa zasypávat a zpevňovat, jde však pouze o dočasné řešení situace.
Na trhliny upozornil na sociální síti jeden z cyklistů. K příspěvku přidal fotografie zachycující dlouhou a místy širokou prasklinu v asfaltu, která vypadá, jako by oblast zasáhlo zemětřesení.
Reportáž STVR poté ukázala, že trhliny na místě skutečně jsou – a jsou na více než tříkilometrovém úseku. Hloubka jedné z trhlin je dokonce podle měření STVR 86 cm. Cyklostezka je přitom používaná nejen pro rekreaci, ale i na cesty z práce a do práce.
Do případu se zapojilo i slovenské ministerstvo dopravy. Projekt za téměř dva miliony eur byl totiž financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. „Tento stav považujeme za neakceptovatelný,“ uvedla mluvčí resortu Petra Poliačiková.
Radnice při otevření nové cyklotrasy 26. června 2025 označila projekt za významný milník v rozvoji udržitelné dopravy – měl se stát bezpečnou a každodenní součástí života obyvatel města i okolních vesnic. V budoucnu měla trasa pokračovat až směrem k Ondavě, přes Bušov a rozsáhlým okruhem se vrátit zpět do Trebišova. Celková hodnota investice představovala téměř dva miliony eur (skoro 50 milionů korun).
To je jako silnice u nás v ČR😆