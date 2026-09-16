Slovenská cyklostezka za desítky milionů jako po zemětřesení: Doslova se trhá!

Nová cyklostezka se roztrhla.
Nová cyklostezka se roztrhla.
Nová cyklostezka mezi Zemplínským Hradišťom a Trebišovem na Slovensku se začala trhat.
Nová cyklostezka mezi Zemplínským Hradišťom a Trebišovem na Slovensku se začala trhat.
Nová cyklostezka mezi Zemplínským Hradišťom a Trebišovem na Slovensku se začala trhat.
Autor: Barbora Humlová - 
16. září 2026
18:14

Nová cyklotrasa mezi Zemplínským Hradišťom a Trebišovem na Slovensku, která měla přinést bezpečné a pohodlné spojení těchto dvou lokalit, aktuálně vypadá jako po zemětřesení – začala se doslova trhat. Projekt měl být přitom ještě rozsáhlejší a investovalo se do něj skoro 2 miliony eur (téměř 50 milionů korun).

Město připravuje podklady pro znalecký posudek, kontrolu oznámilo i slovenské ministerstvo dopravy.

Společnost Betpres, která cyklostezku postavila, však odpovědnost za její současný stav odmítá. Tvrdí, že stavbu zrealizovala odborně a objednavateli ji odevzdala bez chyb. „Zodpovědnost za následně vzniklá poškození proto odmítáme,“ uvedla firma pro STVR.

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Primátor města Trebišova v reportáži STVR uvedl, že samospráva musí rozsah poškození zmapovat podrobně a připravit dokumentaci pro vypracování znaleckého posudku. Další postup bude s druhou stranou řešit externí právnická kancelář města.

Příčina trhlin je zatím neznámá. Poškozená část cyklostezky vede po pravobřežní koruně hráze potoka Trnávka. Město začalo poškozená místa zasypávat a zpevňovat, jde však pouze o dočasné řešení situace.

Na trhliny upozornil na sociální síti jeden z cyklistů. K příspěvku přidal fotografie zachycující dlouhou a místy širokou prasklinu v asfaltu, která vypadá, jako by oblast zasáhlo zemětřesení.

Reportáž STVR poté ukázala, že trhliny na místě skutečně jsou – a jsou na více než tříkilometrovém úseku. Hloubka jedné z trhlin je dokonce podle měření STVR 86 cm. Cyklostezka je přitom používaná nejen pro rekreaci, ale i na cesty z práce a do práce.

Do případu se zapojilo i slovenské ministerstvo dopravy. Projekt za téměř dva miliony eur byl totiž financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. „Tento stav považujeme za neakceptovatelný,“ uvedla mluvčí resortu Petra Poliačiková.

Radnice při otevření nové cyklotrasy 26. června 2025 označila projekt za významný milník v rozvoji udržitelné dopravy – měl se stát bezpečnou a každodenní součástí života obyvatel města i okolních vesnic. V budoucnu měla trasa pokračovat až směrem k Ondavě, přes Bušov a rozsáhlým okruhem se vrátit zpět do Trebišova. Celková hodnota investice představovala téměř dva miliony eur (skoro 50 milionů korun).

Video se připravuje ...
Cyklista ukradl kytky
Nová cyklostezka se roztrhla.
Nová cyklostezka se roztrhla.
Nová cyklostezka mezi Zemplínským Hradišťom a Trebišovem na Slovensku se začala trhat.
Nová cyklostezka mezi Zemplínským Hradišťom a Trebišovem na Slovensku se začala trhat.
Nová cyklostezka mezi Zemplínským Hradišťom a Trebišovem na Slovensku se začala trhat.

Témata:
Ministerstvo dopravySlovenskozemětřeseníznalecký posudekTrebišovTrnávkaprojektcyklistická trasacyklostezkaOndava
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Tomáš Souček ( 16. září 2026 18:44 )

To je jako silnice u nás v ČR😆

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