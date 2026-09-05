Katastrofální sucha i smrtící záplavy. Devastaci přináší obří El Niño! A bude hůř, tvrdí předpověď

Velká část státní pláže Tamarack v Carlsbadu v Kalifornii utrpěla značné škody v důsledku silných vln způsobených jevem El Niño.
Velká část státní pláže Tamarack v Carlsbadu v Kalifornii utrpěla značné škody v důsledku silných vln způsobených jevem El Niño.
Povrchová teplota Tichého oceánu během jevu El Niño
Pohled na přehradu Los Laureles v Hondurasu s nízkou hladinou vody v Tegucigalpe dne 2. září 2026. Honduraská vláda dne 19. srpna 2026 vyhlásila v 80 procentech území země, včetně hlavního města, stav pohotovosti kvůli suchu, jelikož jev El Niño ničí úrodu a způsobuje úhyn hospodářských zvířat žízní.
V Pacifiku se vytváří nové El Niño
Autor: Jitka Eisenhammerová, lig - 
5. září 2026
20:24

Zvykejme si na extrémy. Odborníci ze Světové meteorologické organizace (WMO) ukázali na jev El Niño, který za radikálními změnami počasí v současné době stojí. V nadcházejících měsících „chlapeček“ nadále zesílí a bude mít obrovský dopad na srážky a teploty po celém světě, způsobí povodně, sucha i extrémní vedra.

Předpovědi naznačují „mimořádně vysokou pravděpodobnost, která sahá téměř ke 100 procentům“. Jedná se o první případ, kdy byla vydána tak jednoznačná prognóza jevu El Niño – Jižní oscilace (ENSO), který se neobjevuje každý rok.

Podle britské meteorologické služby Met Office bude díky jevu El Niño podzim a začátek zimy ve Velké Británii pravděpodobně chladnější, deštivější a bouřlivější.

„El Niño nabývá před našimi očima obrovských rozměrů. Vědecké poznatky nenechávají žádný prostor pro pochybnosti: planeta se nachází v neznámých vodách – a tyto vody se oteplují. Teploty mořské hladiny stoupají, teploty neustále rostou a svět se nachází v nebezpečné zóně extrémního počasí. Nyní probíhá závod mezi rostoucími riziky a naším odhodláním přijmout opatření v oblasti klimatu a chránit lidi. Tento závod musíme vyhrát,“ uvedl k problematice extrémních změn počasí Generální tajemník OSN António Guterres.

Odborníci z renomovaných serverů Severe Weather Europe či iMeteo už teď bedlivě sledují dění tisíce kilometrů od nás. Právě tam se totiž rozhoduje o tom, zda budeme v zimě vyhrabávat auta ze závějí, nebo nás čeká jen bláto a kaluže.
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Rozvíjející se jev El Niño v posledních měsících dramaticky nabral na síle, přičemž teploty v Tichém oceánu nyní v některých oblastech přesahují průměr o více než 2 °C.

Vědci tvrdí, že teplo číhající pod hladinou je ještě významnější, v některých podmořských oblastech dosahuje ohromujících 8 °C nad normálem.

Změny už na podzim

Pro období od září do listopadu letošního roku předpovědi WMO naznačují, že téměř ve všech pevninských oblastech po celém světě budou panovat nadprůměrné teploty. „El Niño má potenciál zasadit obrovskou ránu komunitám a ekonomikám po celém světě,“ uvedla generální tajemnice WMO Celeste Saulová.

„Již nyní jsme svědky narušení běžného chodu života a zkázy způsobené suchy a povodněmi a očekáváme, že tyto dopady se budou se zesilováním jevu El Niño ještě zvyšovat,“ dodala.

Co jsou jevy El Niño a La Niña

El Niño (španělsky 'chlapeček') a jižní oscilace (ENSO) je přirozeně se vyskytující klimatický cyklus. Jednou za dva až sedm let se střídá s chladnými roky, které má „na svědomí“ protějšek La Niña (španělsky 'holčička').

Jakmile vstoupíme do fáze El Niño, silné pasáty, které obvykle ženou teplou vodu přes Tichý oceán směrem k Austrálii, slábnou nebo se dokonce obrací opačným směrem. To brání vystupování chladných vod z hlubin oceánu a způsobuje, že se teplá voda hromadí blízko hladiny u západního pobřeží Jižní Ameriky. Nakonec se tato teplá voda začne šířit, čímž zvyšuje průměrnou globální teplotu a způsobuje významné narušení povětrnostních podmínek po celém světě.

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Mark Rieder o jevu El Nino
Zdroj: Kateřina Vavřínová

Velká část státní pláže Tamarack v Carlsbadu v Kalifornii utrpěla značné škody v důsledku silných vln způsobených jevem El Niño.
Velká část státní pláže Tamarack v Carlsbadu v Kalifornii utrpěla značné škody v důsledku silných vln způsobených jevem El Niño.
Povrchová teplota Tichého oceánu během jevu El Niño
Pohled na přehradu Los Laureles v Hondurasu s nízkou hladinou vody v Tegucigalpe dne 2. září 2026. Honduraská vláda dne 19. srpna 2026 vyhlásila v 80 procentech území země, včetně hlavního města, stav pohotovosti kvůli suchu, jelikož jev El Niño ničí úrodu a způsobuje úhyn hospodářských zvířat žízní.
V Pacifiku se vytváří nové El Niño

 

Témata:
OSNpovodeňTichý oceánAntónio GuterresMet OfficeEl NiñoSvětová meteorologická organizaceteplá vodaSpojené královstvíLa NiñaCeleste Saulo
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