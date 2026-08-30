Průzkum: Češi nerozumějí levnému tarifu, za elektřinu přeplácejí tisícovky
Velká část Čechů se příliš nevyzná v údajích na elektroměru, kvůli čemuž následně zbytečně přeplácí za elektřinu i tisíce korun ročně. Jednoduchou spotřebu z elektroměru sice vyčte většina veřejnosti, rozlišit hodnoty vysokého a nízkého tarifu nebo najít identifikační číslo elektroměru ale nezvládnou až dvě třetiny obyvatel. Provoz spotřebičů pak nízkému tarifu přizpůsobuje 17 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu energetické společnosti epet.
Češi si podle průzkumu, kterého se ve druhé polovině července zúčastnilo 1004 respondentů, přitom v této otázce věří více, než odpovídá jejich praktickým znalostem. Až 68 procent dotázaných si totiž myslí, že se v údajích na elektroměru vyzná dobře. Jednoduchou hodnotu spotřeby v praxi správně přečetlo 93 procent lidí, identifikační číslo elektroměru podle autorů průzkumu ale poznalo jen 45 procent respondentů a hodnoty vysokého a nízkého tarifu správně přiřadilo 35 procent.
Mezery ve znalostech se ukázaly také v samotném využívání nízkého tarifu, který má podle odhadů asi 35 procent tuzemských domácností. Jde o časový úsek, během kterého se účtuje elektřina za nižší cenu. Distributor ho zapíná většinou v době, kdy je v síti celkově nižší spotřeba nebo přebytek energií. Typický je u domácností, které splní podmínky pro takzvanou dvoutarifní distribuční sazbu. Nejčastěji jde o domácnosti, které elektřinou topí či vaří, chalupáře a další.
Téměř třetina Čechů ovšem neví, zda jejich domácnost nízký tarif vůbec využívá. Přitom je mezi domácnostmi stále rozšířenější. Zatímco v průzkumu z roku 2024 přibližně 26 procent respondentů uvedlo, že ho má jejich domácnost zavedený, v aktuálním šetření to bylo už 35 procent. Samotná přítomnost nízkého tarifu ale ještě neznamená, že domácnosti dokážou jeho výhody naplno využít. Přesné časy spínání totiž podle průzkumu zná jen 43 procent domácností.
Část veřejnosti má navíc o fungování nízkého tarifu nepřesné představy. Více než 15 procent respondentů se domnívá, že je aktivní vždy pouze v noci mezi 22:00 a 6:00. Ve skutečnosti může být rozdělen do několika časových úseků během dne a konkrétní rozvrh se liší podle distribuční sazby a odběrného místa. Více než pětina Čechů by zároveň nevěděla, kde přesné časy nízkého tarifu hledat.
„Domácnostem doporučujeme nejprve ověřit, zda nízký tarif využívají, a zjistit si přesné časy jeho spínání na webu distributora podle distribučního území a kódu HDO. Vyplatí se tyto časy znát a podle možností jim přizpůsobit provoz spotřebičů s vyšší spotřebou, například pračky, myčky nebo sušičky,“ podotkl obchodní ředitel epet energie Roman Šmíd.
Při aktivním využívání nízkého tarifu lze přitom podle výpočtů epet na ročním vyúčtování za energie ušetřit až několik tisíc korun. U dvoučlenné domácnosti se spotřebou 2,5 megawatthodiny (MWh) činí podle modelových výpočtů úspora oproti jednotarifní sazbě přibližně 4000 Kč ročně, u čtyřčlenné domácnosti se spotřebou 4,5 MWh přibližně 7000 Kč.
„O výsledné úspoře rozhoduje především to, jak velká část celkové spotřeby připadne do nízkého tarifu. Největší efekt proto nepřináší jen občasné spuštění jednoho spotřebiče ve správný čas, ale zejména pravidelný odběr, například při ohřevu vody, vytápění nebo nabíjení elektromobilu. U běžných spotřebičů může domácnosti s načasováním pomoct odložený start, časovač nebo chytrá zásuvka,“ dodal Šmíd.
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