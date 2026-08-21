„Posr*li jsme to.“ Špatná zpráva pro fanoušky, festival Hip Hop Kemp zrušili den před začátkem

Hip Hop Kemp v roce 2019 v Hradci Králové
Hip Hop Kemp v roce 2019 v Hradci Králové
Hip Hop Kemp v roce 2019 v Hradci Králové
Oznámení o zrušení na stránkách Hip Hop Kempu
Hip Hop Kemp v roce 2005
Autor: ČTK - 
21. srpna 2026
07:44

Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Kemp, který měl začít dnes v areálu Cosmo Hadačky u Kralovic na severním Plzeňsku. Na facebooku mimo jiné napsali, že jim okolnosti nehrály do karet a program neoslovil dost lidí. 

Informace o případném vracení peněz za vstupné neuvedli. Festival se měl na hudební scénu vrátit po šestileté přestávce, naposledy se konal v roce 2019 v Hradci Králové.

Dvoudenní program měl v opuštěném areálu bývalé vojenské základny nabídnout desítky účinkujících na pěti scénách.

„Okolnosti nám nehrály do karet. Ani se sluncem v logu nám nepomohlo počasí. Program neoslovil dostatek z vás. A my tu partii nedokázali důstojně dohrát,“ uvedli pořadatelé. „Hip Hop Kemp 2026 se ruší. Letošní sraz neklapne. Kempová rodino, omlouváme se ti,“ dodali.

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Dvoudenní vstupenka na akci se prodávala za 3500 korun, jednodenní za 1900 korun.

Kvůli festivalu se chystala posílit služby policie, na místě měl být i antikonfliktní tým. Akce v minulosti patřila k problematickým, východočeští policisté zjistili množství zejména drogových deliktů.

Oznámení o zrušení na stránkách Hip Hop Kempu Oznámení o zrušení na stránkách Hip Hop Kempu | INT

Hip Hop Kemp se v Česku konal od roku 2002 a byl dlouhodobě považován za největší hiphopovou přehlídku ve střední a východní Evropě.

První ročník byl v Pardubicích, po dvou letech organizátoři akci kvůli potížím s hlukem přesunuli na Stříbrný rybník do Hradce Králové. Kvůli velkému zájmu návštěvníků areál nestačil a pořadatelé festival přestěhovali na hradecké letiště.

Video se připravuje ...
Festival Beats for Love
Zdroj: Blesk: Maxmilián Nový

Hip Hop Kemp v roce 2019 v Hradci Králové
Hip Hop Kemp v roce 2019 v Hradci Králové
Hip Hop Kemp v roce 2019 v Hradci Králové
Oznámení o zrušení na stránkách Hip Hop Kempu
Hip Hop Kemp v roce 2005

Témata:
hudbaFacebookČeskoHradec KrálovéKrálovicefestivalPlzeňský krajHip Hop Kemp
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uletov uletovitch ( 21. srpna 2026 08:50 )

Dobrý podvod a tunel 😂

Uživatel_5381160 ( 21. srpna 2026 08:15 )

Už jsou jiné, snazší a rychlejší kanály distribuce...

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