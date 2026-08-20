Pojistná záruka mechanických součástek po koupi ojetého vozu? I to lze pojistit u spolehlivého prodejce
Koupě ojetého vozu je vždy spojena s rizikem oprav, které mohou být velmi drahé. I když si pořídíte vůz u spolehlivého velkého prodejce, součástky se postupně opotřebovávají a nutnost výměny může nastat i jen pár měsíců po koupi.
Pokud závada nebyla na voze v době jeho koupě, ale objeví se později, nevztahuje se na ni možnost reklamace. Na trhu ale již existuje i pojištění Carlife, které takovéto závady u ojetého vozu kryje. Doplňuje tak povinné nebo havarijní pojištění, které ale od soukromého prodejce na ulici nekoupíte.
„Při výkupu ojetých vozů kontrolují naši technici na 260 parametrů od mechanických závad, přes servisní historii vozu až po právní vady. I proto odmítáme až 65 procent nám nabízených aut. Jen díky detailní kontrole můžeme za vozy v naší nabídce opravdu ručit a v případě skryté vady nabízet opravu nebo výměnu vozu. Musíme si ale uvědomit, že i když je vůz v době prodeje v perfektním stavu, jde o již používaný produkt. Časem se tak může stát, že dojde k nahodilé poruše a je potřeba některé součástky vyměnit. To je pak pro člověka velký výdaj, který značně zasáhne do rodinného rozpočtu. Proto jsem ráda, že na trhu již existuje i pojistný produkt, který kryje neočekávané dodatečné náklady spojené s ojetým vozem,“ vysvětluje Karolína Topolová, generální ředitelka AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO, ve kterém se ročně prodá přes 111 tisíc automobilů.
Pojištění Carlife není na trhu novinkou a v síti autocenter AAA AUTO je o něj dlouhodobě velký zájem. Chrání totiž klienty před neočekávanými a často velmi vysokými náklady na opravy mechanických, elektronických a elektrických součástek jejich automobilu. Carlife tak pomáhá zákazníkům zvládnout finanční rizika spojená s poruchami ojetých vozů a přináší jim větší klid na cestách.
Carlife kryje nejporuchovější a nejdražší díly
Pojištění Carlife se zaměřuje na součástky, jejichž porucha je častá a zároveň finančně náročná. Kryje tak i nejdražší opravy, které se šplhají ke sto tisícům korun, jako jsou generální oprava motoru nebo výměna automatické převodovky. Oprava motoru patří spolu s výměnou vodní pumpy, turbodmychadla a spojky mezi nejčastější uznané a proplacené pojistné případy. Jedna větší oprava tak může stát násobek ceny pojistného. Carlife přitom stojí jen zlomek této částky a chrání klienty před nejhoršími scénáři. Cena pojištění se odvíjí od výše zvoleného programu, počtu najetých kilometrů za rok, roku výroby a počtu najetých kilometrů vozu v době koupě.
Pojištění kryje téměř 70 % všech hlášených událostí
Statistiky Carlife ukazují, že téměř 70 % nahlášených škodních událostí je uznaných. Jedním z takových případů bylo rozbité čerpadlo chladicí kapaliny u vozu Škoda Superb z roku 2019, které si zákazník koupil v AAA AUTO s nájezdem necelých 105 tisíc kilometrů. Druhý rok po koupi vozu zaznamenal majitel nezvykle vysokou teplotu motoru. Diagnostika ukázala deformovaný těsnicí kroužek hřídele vodního čerpadla blokujícího pohyb mechanismu regulačního šoupátka. Vyřízení škodní události včetně opravy trvalo jediný den a majitel tak ušetřil 14 569 Kč za opravu.
Druhým příkladem je pak porucha turbodmychadla u Škody Superb z roku 2018, která měla v době koupě již najeto více než 180 tisíc kilometrů. Necelý rok po koupi, dva měsíce před vypršením prodloužené záruky Carlife, se rozsvítila kontrolka motoru a žhavení a vůz přešel do nouzového režimu. V servisu byla diagnostikována závada vyžadující výměnu celého turbodmychadla. V tomto případě trvalo vyřízení škodní události včetně opravy 18 dní. Oprava stála 60 182 Kč a byla plně hrazena z pojištění.
Třetím případem byla například špatně fungující převodovka u Mazdy CX 5 z roku 2013 s nájezdem necelých 150 tisíc kilometrů. Měsíc po koupi začal mít řidič problémy s řazením šestého a třetího rychlostního stupně. Oprava, která vyšla na 54 086 Kč, nestála majitele ani korunu navíc a trvala včetně vyřízení pojistné události 10 dní.
Zamítnuté pojistné události
Nejčastějším důvodem zamítnutí je skutečnost, že poškozený díl není krytý sjednaným pojistným programem – tento důvod tvoří 76 % zamítnutých škodních událostí. Další důvody zahrnují překročení maximálního ročního nájezdu sjednaného při pojišťování nebo nedodržení správného postupu při hlášení škody. Typickým příkladem zamítnuté události je závada na alternátoru jako u vozu Škoda Octavia z roku 2015. K poruše došlo pouhých 15 dní po koupi vozidla a oprava vyšla majitele na 29 750 Kč. Nárok na pojistné plnění byl zamítnut, protože oprava byla provedena bez předchozího schválení. Správný postup je přitom jednoduchý: Škodu je nutné nejprve nahlásit pojišťovně, doložit potřebné dokumenty a teprve po schválení likvidátorem nechat opravit pojištěnou součástku.
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