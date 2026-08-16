Dovolenková hrůza Čechů: „Babičko, utíkáme pryč podél moře...“ Hoří i Řecko, Itálie či Francie

Požár v chorvatském Omiši (srpen 2026)
Požár v chorvatském Omiši (srpen 2026)
Požár v chorvatském Omiši (srpen 2026)
Požár v chorvatském Omiši (srpen 2026)
Následky požáru v chorvatském Omiši (srpen 2026)
Autor: max - 
16. srpna 2026
05:00

Boj o záchranu holého života, tak popisují Češi situaci v chorvatském Omiši, kde vypukl obří požár ve čtvrtek v noci. Nikdo je před nebezpečím nevaroval. „Evakuovali jsme se na základě svého rozhodnutí naštěstí včas. Proč tam sakra nemají sirény?! Kdybych se nepodívala na Facebook, tak jdu spát,“ postěžovala si jedna z turistek. „Odjížděli jsme ve tři ráno z kempu Lisičina, ještě jsme stihli průjezd městem směr Split bez zácpy a zdržení, bylo to děsivé,“ posteskla si Sandra Lecnarová.

Další Češi neměli tolik štěstí. „Všechny věci jsme nechali v penzionu, děti si nestihly vzít ani boty. V kapse mám pár eur. Plameny za auty a kolona se nehnula za půl hodiny ani o metr, naštěstí přijeli vojáci a rozhýbali to. Jinak by to byla katastrofa,“ popsala další z Češek. Řadě turistů v kolonách shořela auta nebo přišli o osobní věci, které při útěku ztratili. „Jsme v pořádku, to je teď nejdůležitější,“ řekl další z dovolenkářů.

Těžké chvíle prožívali i příbuzní, kteří zůstali doma. „Bylo hrozné o půlnoci poslouchat do telefonu vnuka (15), který říká: Babičko, utíkáme pryč podél moře, kam máme jít? Rodiče se nám ztratili, je tu chaos a lidi utíkají,“ popsala chvíle hrůzy Renata Zadražilová, jejíž děti a vnoučata jsou na dovolené v Omiši. Rodina se o několik hodin později celá setkala v evakuačním centru.

Požár v chorvatském Omiši (srpen 2026) Požár v chorvatském Omiši (srpen 2026) | Profimedia.cz

Tisíce lidí na útěku

Extrémní lesní požár v Omiši donutil tisíce lidí k útěku. Evakuovaly se i tři stovky Čechů. „Někteří z nich přišli o doklady nebo si s sebou nevzali své léky,“ uvedl šéf Červeného kříže ve Splitu Tomislav Gojo. Organizace se postarala téměř o 2400 evakuovaných v Omiši, Splitu a na Makarské.

Nová lokální ohniska hlásí hasiči u Trogiru. Hořet začalo v pátek večer také na chorvatském ostrově Dugi otok, přes noc se požár podařilo dostat pod kontrolu.

Hoří Řecko, Itálie i Francie

Ničivý požár vypukl i na severu Řecka. Úřady nařídily evakuaci turistů z Chalkidiki po moři. Plameny zuří také na ostrově Kos.

V Itálii zasáhl lesní požár horský terén nad obcí Tignale. Evakuovat se muselo přes 200 lidí včetně hotelových hostů.

Lesní požár, který od čtvrtka zuří v departementu Landes ve francouzském Bordeaux, se včera ráno rozšířil. Zatím pohltil 1580 hektarů. Záchranné složky evakuovaly přes sto tisíc lidí ve Španělsku. Požár v Huelvě v jižním Španělsku spálil 31 000 hektarů.

Problémy v Bulharsku

Několik českých rodin poté, co se vrátilo z Bulharska, hlásí vážné zdravotní potíže: zvracení, průjmy nebo zvýšenou teplotu. Někteří skončili na kapačkách. Domnívají se, že potíže můžou souviset se znečištěním moře splašky z čističky, kvůli kterému je na pláži Iztok v letovisku Sveti Vlas zákaz koupání. Problémy prý jsou i na nedalekém Slunečném pobřeží.

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Obří požár u chorvatského Omiše
Zdroj: Sociální sítě

Požár v chorvatském Omiši (srpen 2026)
Požár v chorvatském Omiši (srpen 2026)
Požár v chorvatském Omiši (srpen 2026)
Požár v chorvatském Omiši (srpen 2026)
Následky požáru v chorvatském Omiši (srpen 2026)

Témata:
češituristépožáryChorvatskoFacebookBulharskoItálieŠpanělskopožárFrancieŘeckoSplitOmišmoře
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