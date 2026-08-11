Zmizí 89 % Slunce! I v Česku zažijeme dva soumraky. A nebeský ohňostroj
Taková vesmírná podívaná v Česku nebyla 27 let. Zítra okolo 19:20 nastane nejvýraznější částečné zatmění Slunce. A po setmění se budou plnit přání, každou hodinu spadne až 80 hvězd!
Neúplné zatmění začne zítra nad Českem okolo 19:20, kdy se do pravého spodního okraje slunečního disku zakousne silueta Měsíce. Maximální fáze, při které bude sluníčko zakryto až z 89 %, nastane okolo 20:10.
Mizet začne odspodu, bude připomínat úzké býčí rohy. V tu dobu už bude Slunce pomalu zapadat, je si proto třeba najít místo s nerušeným výhledem na západ.
„Zajímavý bude i dvojí soumrak. V průběhu maxima úkazu nastane menší šero, po západu se obloha znovu trošku rozsvítí a teprve potom začne klasický soumrak,“ přibližuje mluvčí České astronomické společnosti Simona Beerová.
Úplné zatmění bude viditelné na Islandu, ve Španělsku, Grónsku či na severu Ruska. V Česku nastane nejbližší v roce 2135.
Jen brýle nestačí
Úkaz je nutné pozorovat pomocí speciálního filtru, jinak by mohlo dojít k poškození sítnice oka. „Nejvíce je ohrožena žlutá skvrna neboli makula, která zajišťuje ostré centrální vidění a umožňuje nám dělat činnosti, jako je čtení,
řízení auta, sledování televize nebo rozeznávání tváří,“ uvedl oční lékař Petr Němec z kliniky Lexum. Ideální jsou astronomické brýle, popřípadě svářečský filtr se stupněm 13 a vyšším. Sluneční brýle ani podomácku vyrobená ochrana z kouřového skla či filmových pásek oči neochrání.
Nebeský ohňostroj
Po západu Slunce vyvrcholí meteorický roj Perseidy, který má letos dobré podmínky. Měsíc bude ve fázi novu a nebude osvětlovat oblohu. Každou hodinu od setmění až do rozbřesku lze spatřit až 80 meteorů, zdánlivě vylétajících na severním až severovýchodním obzoru. Ke sledování postačí vlastní oči.
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