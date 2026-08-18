Čechy zbožňovaný polský řetězec v tuzemsku? Díru po odchodu Tesca může zaplnit Biedronka
Analytici stále častěji spekulují o možnosti, že by polský diskontní řetězec Biedronka mohl v České republice nahradit britské Tesco, v případě, že se rozhodne z tuzemského trhu odejít.
Spekulace o příchodu polského diskontu Biedronka na český trh nabraly na intenzitě v souvislosti s nejasnou budoucností britského řetězce Tesco. Analytici i média vnímají tuto situaci jako zásadní příležitost pro polského hráče, který již v regionu vybudoval silné zázemí.
Polský diskontní řetězec Biedronka, který patří pod skupinu Jerónimo Martins, by mohl využít možného odchodu společnosti Tesco z českého trhu k rozsáhlé expanzi.
Firma oficiálně spekulace nekomentuje. „Jako společnost patřící do skupiny obchodované na burze nekomentujeme žádné tržní spekulace,“ odpovědělo podle webu Deníku tiskové oddělení Biedronky na dotazy médií.
Klíčovým faktorem, který nahrává vstupu polského diskontního řetězce Biedronky na český trh, je způsob, jakým je Tesco nabízeno k prodeji.
Podle informací portálu Mergemarket se české a slovenské Tesco prodávají jako jeden celek. Tento balík zahrnuje dohromady zhruba 360 prodejen (cca 180 v každé zemi). jeho převzetí by pak ze strany polského diskontu bylo logickým krokem k rychlému ovládnutí českého trhu, na který by jinak pronikal pomalu.
Biedronka již úspěšně působí na Slovensku. Díky vybudovanému distribučnímu skladu může zásobovat až 180 poboček. Do budoucna tedy počítá s masivní expanzí.
Jak reálný je odchod Tesca?
Tesco si na prodej sítě ve střední mělo najmout poradce z bank Citigroup a Goldman Sachs. Zprávy o možném odchodu britského řetězce Tesca ze střední Evropy se objevily na začátku července. „Tesco podle nejmenovaných zdrojů jedná s bankéři o možném odprodeji svých aktivit v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. V těchto zemích zaměstnává kolem 22 tisíc lidí," napsal britský web deníku Finacial Times.
Podle poslední účetní uzávěrky Tesco v Česku mělo ztrátu 488 milionů korun, ač rok před tím vykázalo zisk 421 milionů korun. Ve ztrátě je i společnost Tesco Franchise Store ČR, která provozuje síť Žabka. Celkové tržby Tesco v Česku nicméně meziročně vyrostly o 1,4 procenta na zhruba 44 miliardy korun.
Financial Times uvádí, že Tesco by prodejem svých evropských aktivit mohlo lépe snižovat ceny na domácním trhu, kde se snaží udržet si dominantní postavení.
Podle šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy se spekulace o odchodu Tesca objevují pravidelně. „To je téma na každé léto, každý rok se to píše, každý rok to dopadne stejně,“ konstatoval šéf obchodníků. Váhu podle něj současné spekulaci nepřidává ani fakt, že ji přinesl respektovaný deník Financial Times, který pochází ze stejné země jako Tesco.
Podle Prouzy je pravda, že u tzv. velkého retailu existuje v současnosti obecný trend zaměřovat se na domácí trhy. Je ale otázkou, co je domácí trh. „Pro německé řetězce je domácí trh celá střední Evropa. A vždycky je byznysově strašně důležité, když máte silnou pozici, být jedničkou nebo dvojkou na trhu,“ komentuje, jak funguje tento sektor.
Hmm Biedronka v Česku proč ne, ale určitě nebude za ceny v Polsku ☝️
Zdejší nenažraní majitelé marketů a jim spřízněná potravinová mafie to nepřipustí 😏....