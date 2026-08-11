ČEZ se chlubí ziskem přes 18 miliard. A promluvil o rozdělení firmy: Jak daleko je?

Energetická společnost ČEZ
Energetická společnost ČEZ
Šéf ČEZ Daniel Beneš
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš
Rozdělení energetické společnosti ČEZ kvůli výstavbě nového jaderného bloku je hloupost, řekl Tomáš Hüner
Autor: ČTK, lig - 
11. srpna 2026
11:11

Energetická společnost ČEZ začala s oceňováním majetku pro připravované vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti ČEZ Energy. Mělo by trvat několik měsíců. Celý proces rozdělení firmy zatím pokračuje podle naplánovaného harmonogramu, společnost ho chce stihnout do konce prvního čtvrtletí příštího roku. ČTK to dnes sdělil finanční ředitel ČEZ Martin Novák.

Vedení ČEZ v dubnu navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit například firmy ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO, firmy z tradingu nebo telekomunikační Telco Pro Services. Společnost si v nové dceřiné firmě ponechá minimálně 51procentní podíl, zbylou část později nabídne investorům. Návrh v červnu schválila valná hromada podniku.

S oceňováním majetku bude podle Nováka firmě pomáhat poradenská společnost KPMG. „Oceňování začíná už v těchto dnech. Je to proces na několik měsíců, část prací skončí už do konce tohoto roku, další část pak doběhne do konce prvního kvartálu roku 2027,“ řekl Novák.

Celý proces vyčlenění části ČEZ do nové dceřiné společnosti pokračuje podle Nováka podle harmonogramu. „Pořád míříme na konec prvního kvartálu roku 2027, tento harmonogram držíme,“ podotkl finanční ředitel ČEZ. Část firem tak bude podle něj do ČEZ Energy převedena ještě do konce letošního roku.

Po schválení návrhu valnou hromadou byly založeny dceřiná firma ČEZ Energy i orgány nové společnosti. Jejím generálním ředitelem je současný místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani. Předsedou představenstva ČEZ Energy se stal šéf ČEZ Daniel Beneš.

Kromě toho má podle Nováka ČEZ pro rozdělení vybrané ekonomické poradce a diskutuje s investičními bankami, které budou pomáhat s následným prodejem podílu nové firmy.

O způsobu následného prodeje menšinového podílu v nové firmě zatím vedení ČEZ nerozhodlo. Podle Nováka nadále pracuje se dvěma základními scénáři, a to formou prodeje podílu prostřednictvím IPO, tedy nabídkou akcií na burze, nebo přímým prodejem velkým fondům. „Naše vnitřní preference je IPO, rozhodovat ale bude hlavně cena,“ dodal Novák.

Cena podílu, který chce ČEZ investorům nabídnout, by podle některých analytiků mohla činit 150 miliard korun, možná i více. To by následně mělo firmě usnadnit pozdější výkup stávajících minoritních akcionářů z celé mateřské firmy.

Stát v současnosti drží v ČEZ zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. ČEZ v první polovině letošního roku vydělal 18,1 miliardy korun. Čistý zisk společnosti tak meziročně vzrostl o deset procent. Oproti loňsku naopak klesl provozní zisk a výnosy firmy.

Zestátnění společnosti je jedním z deklarovaných cílů současné vlády, která ho odůvodňuje potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých měsících avizoval, že kabinet chce proces plného ovládnutí ČEZ stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029.

Energetická společnost ČEZ
Energetická společnost ČEZ
Šéf ČEZ Daniel Beneš
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš
Rozdělení energetické společnosti ČEZ kvůli výstavbě nového jaderného bloku je hloupost, řekl Tomáš Hüner

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Témata:
ČEZČEZ ProdejGasNetČEZ ESCOTelco Pro ServicesČEZ Energy a. s.
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Jirik-ta ( 11. srpna 2026 21:05 )

😁 naši hospodáři v akci 😁

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