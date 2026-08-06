ČNB zachovala základní úrokovou sazbu 3,75 %, upozornila na inflační rizikay
Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Na současné úrovni je základní úroková sazba od června. Rozhodnutí odpovídá očekávání finančního trhu. Naznačovaly ho i výroky některých členů bankovní rady před jednáním.
Rada potvrdila své odhodlání pokračovat v měnové politice tak, aby se inflace dlouhodobě pohybovala poblíž dvou procentního cíle. To nyní vyžaduje ještě relativně přísnou měnovou politiku, řekl novinářům po dnešním jednání rady guvernér ČNB Aleš Michl. Pro zachování sazeb na 3,75 procenta hlasovalo všech sedm členů rady.
Zpřísnění měnových podmínek
Červnové zvýšení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu přineslo podle Michla žádoucí zpřísnění měnových podmínek. Do budoucna se bankovní rada zaměří na vyhodnocování nových dat o vývoji ekonomiky s cílem zajistit, aby inflace zůstala stabilizovaná v blízkosti dvouprocentního cíle ČNB. „To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná, růst peněz v ekonomice zůstal přiměřený,“ řekl guvernér.
Za proinflační riziko označil Michl zejména růst peněz v ekonomice vyvolaný úvěry pro domácnosti nebo pro stát. „Případný meziroční růst deficitu veřejných financí by vedl k riziku ještě většího inflačního působení inflační politiky,“ upozornil guvernér. V letošním roce by měl schodek státního rozpočtu činit 310 miliard korun. Pro příští rok vláda zatím plánovaný schodek nezveřejnila, premiér Andrej Babiš (ANO) pouze uvedl, že bude významně pod 400 miliard korun.
Dalšími inflačními riziky jsou podle ČNB pokračující rychlý růst mezd, napětí na trhu práce či setrvalé zdražování služeb. Ve směru nižší inflace by naopak mohl působit slabší ekonomický výkon zemí eurozóny. Michl také upozornil, že bankovní rada bude pečlivě sledovat i ekonomické dopady konfliktu na Blízkém východě.
Bankovní rada ponechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, činí 4,75 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada ponechala na 2,75 procenta.
Zhoršení výhledu
ČNB také zhoršila letošní výhled vývoje tuzemské ekonomiky. Podle dnes zveřejněné prognózy vzroste hrubý domácí produkt (HDP) za celý rok o 2,2 procenta, předchozí prognóza z května očekávala hospodářský růst 2,5 procenta. Průměrná inflace za letošní rok bude dvě procenta, předchozí predikce ČNB počítala s růstem spotřebitelských cen o 2,2 procenta.
V příštím roce hospodářský růst Česka zrychlí podle ČNB na 2,7 procenta. Prognóza se proti květnu nezměnila. V roce 2028 by mělo tempo růstu mírně zpomalit na 2,5 procenta. Průměrná inflace by příští rok měla dosáhnout 2,5 procenta, v roce 2028 tempo růstu spotřebitelských cen podle centrální banky zvolní na 2,4 procenta.
Inflace zrychlí
V nejbližších měsících prognóza očekává zrychlování meziroční inflace. Po červencových 1,7 procenta by v srpnu měla dosáhnout 1,9 procenta a v září 2,2 procenta. Meziroční inflace by měla kulminovat v závěru roku. „Podle nové prognózy se inflace na přelomu letošního a příštího roku přechodně mírně zvýší,“ řekl novinářům guvernér ČNB Aleš Michl.
Zvýšená dlouhodobě zůstává také jádrová inflace, která je očištěná o regulované ceny a kolísavé položky, zejména potraviny a energie včetně pohonných hmot. Michl dnes připomněl, že se pohybuje těsně pod třemi procenty. „Trvalejšího snížení jádrové inflace lze dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou,“ řekl.
Nová prognóza centrální banky také předpokládá, že kurz koruny vůči euru zůstane v příštích letech stabilní. Letos by měl v průměru činit 24,30 CZK/EUR, v příštím roce koruna mírně oslabí na 24,40 CZK/EUR a v roce 2028 se kurz vrátí na letošní úroveň. Proti předchozí prognóze se očekávání vývoje kurzu nezměnilo.
Analytici: Rozhodnutí v souladu s predikcí
„Takové drama jako v červnu tentokrát zasedání ČNB nenabídlo. Rozhodnutí bylo v souladu s naší predikcí a rovněž s odhady dalších analytiků,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron.
Dnešní rozhodnutí vnímá produktový manažer OVB Allfinanz Vojtěch Šmajer spíše jako pauzu než změnu směru. Naopak se domnívá, že jde spíše o vyčkávací krok před dalším zpřísněním měnových podmínek. Finanční trhy očekávají další zvýšení úrokových sazeb 10. září i v eurozóně, a to o 25 bodů na 2,50 procenta. „To vše podle našeho názoru vytváří riziko vyšší inflace v následujících měsících. Myslíme, že bankovní rada bude na dalším zasedání 17. září reagovat zvýšením sazby na 4,00 procenta,“ podotkl.
Ponechání sazeb bylo očekávané, souhlasila hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová. Inflace se drží kolem 2,1 procenta podle cíle, který si ČNB stanovila. Pro bankovního klienta to podle ní znamená, že není dobré čekat na velký pokles sazeb, protože prostor pro zlevnění je teď omezený. Banky se teď spíš přetahují o jednotlivé klienty nabídkami slev a služeb než plošným zlevňováním, sdělila.
Několik bank sazby mírně zvedlo, jiné banky vyhlásily časově omezenou akci na sazbu. Chtějí tím také nalákat klienty, protože po jarním boomu počtu hypoték je nyní v letních měsících mírný pokles zájmu, poznamenala.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.