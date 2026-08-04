ČNB má výsledky zátěžových testů! Jakou kondici i polštář mají tuzemské banky?

Česká národní banka
Česká národní banka
Česká národní banka
Česká národní banka
Aleš Michl, guvernér ČNB
Autor: ČTK, Nikola Kobzová - 
4. srpna 2026
10:51

Domácí banky jsou ve velmi dobré kondici a dokázaly by odolat i citelnému zhoršení ekonomických podmínek. Potvrdily to výsledky dohledových zátěžových testů České národní banky (ČNB), která o tom dnes informovala ČTK v tiskové zprávě. Tuzemský bankovní sektor podle zátěžových testů disponuje robustním kapitálovým polštářem.

Kapitálový poměr testované části bankovního sektoru na konsolidované úrovni dosahoval ke konci roku 2025 hodnoty 20,7 procenta. V nepříznivém testovacím scénáři, který předpokládal v letech 2026 až 2028 výrazný pokles ekonomické aktivity v domácí ekonomice i v zahraničí, by tento poměr klesl na 18,4 procenta. Znamená to, že ani v nepříznivém scénáři by se kapitálová přiměřenost testované části bankovního sektoru nepřiblížila regulatornímu minimu, uvedla ČNB.

Dohledový zátěžový test bank vychází z metodiky Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), která je přizpůsobena specifikům českého bankovního sektoru. Základní scénář vychází z oficiální makroekonomické prognózy ČNB publikované ve Zprávě o měnové politice - zima 2026, zatímco nepříznivý scénář simuluje výrazné zhoršení ekonomických podmínek.

ČNB do letošního testování zařadila 13 tuzemských bank reprezentujících přibližně 92 procent aktiv bankovního sektoru v České republice. Na základě dat ke konci roku 2025 byly v základním i nepříznivém scénáři hodnoceny na tříletém horizontu dopady úvěrového, tržního a operačního rizika a posuzován vývoj úrokových a neúrokových výnosů, nákladů a kapitálu.

ČNB využívá zátěžové testování jako nástroj pro dohled a hodnocení odolnosti finančních institucí se sídlem v ČR a finančního systému jako celku. Dohledové zátěžové testy provádí ve spolupráci s vybranými bankami od roku 2009. Vedle dohledových zátěžových testů provádí od roku 2004 také makrozátěžové testy, které hodnotí odolnost sektoru bank na základě interních modelů ČNB.

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Česká národní banka
Česká národní banka
Česká národní banka
Česká národní banka
Aleš Michl, guvernér ČNB

Témata:
ekonomikaČeskobankaČeská národní bankatisková zprávapolštářEvropský orgán pro bankovnictví
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