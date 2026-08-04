Zvrat v případu smrtelné nehody miliardáře Pelce: Bradáčová chce zvrátit zastavení stíhání
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání v kauze smrtelné nehody, kterou loni podle policie zavinil pod vlivem alkoholu někdejší předseda představenstva loděnické firmy GZ Media Zdeněk Pelc. Justice trestní stíhání zastavila s ohledem na Pelcovu vážnou nemoc. Bradáčová se zastavením nesouhlasí, uvedla dnes v tiskové zprávě. Aby podala dovolání, jí už dříve navrhlo středočeské krajské státní zastupitelství a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).
Pelcův vůz se při nehodě loni 4. června čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl. Pelc měl podle znaleckého posudku alkohol v krvi. Státní zastupitelství v Rakovníku podalo k okresnímu soudu obžalobu. Soudce požádal o vypracování znaleckého posudku ke zdravotnímu stavu. Následně vydal usnesení, ve kterém trestní stíhání zastavil, což potvrdil i Krajský soud v Praze.
Bradáčová požádala NS, aby dosavadní postup přezkoumal. Státní zástupce prý neměl možnost vyjádřit se ke znaleckému posudku. Navíc posudek podle Bradáčové pouze zmiňoval potenciálně nepříznivou prognózu zdravotního stavu s nutností dalšího ověření a vyhodnocení účinnosti léčby s odstupem několika měsíců. Nebylo tak prokázáno, že by Pelcův zdravotní stav zcela vylučoval možnost účastnit se hlavního líčení, například formou videokonference.
„Je také třeba akcentovat povahu a závažnost stíhaného skutku, při němž přišel o život člověk,“ uvedla Bradáčová.
Tejc ve svém podnětu informoval Bradáčovou o záznamu, který dostal od novinářů a který by mohl v kauze sloužit jako důkaz. „V době doručení tohoto podnětu ministra spravedlnosti však již Nejvyšší státní zastupitelství vyhodnocovalo dřívější návrh Krajského státního zastupitelství v Praze na podání dovolání v neprospěch obviněného,“ uvedl mluvčí Bradáčové Petr Malý.
„Jelikož v dovolacím řízení není možné uplatňovat nové důkazy, nejvyšší státní zástupkyně postoupila podnět ministra spravedlnosti místně a věcně příslušnému Okresnímu státnímu zastupitelství v Rakovníku k vyhodnocení důkazu,“ doplnil Malý.
Společnost GZ Media, která má víc než sedmdesátiletou tradici, je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek. Pelce po nehodě nahradil v čele představenstva jeho syn Zdeněk Pelc mladší.
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