Zvrat v případu smrtelné nehody miliardáře Pelce: Bradáčová chce zvrátit zastavení stíhání

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání v kauze smrtelné nehody, kterou loni podle policie zavinil pod vlivem alkoholu někdejší předseda představenstva loděnické firmy GZ Media Zdeněk Pelc.
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání v kauze smrtelné nehody, kterou loni podle policie zavinil pod vlivem alkoholu někdejší předseda představenstva loděnické firmy GZ Media Zdeněk Pelc.
Jeden z nejbohatších Čechů měl vážnou autonehodu.
Jeden z nejbohatších Čechů měl vážnou autonehodu.
Jeden z nejbohatších Čechů měl vážnou autonehodu.
Autor: ČTK - 
4. srpna 2026
10:06

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání v kauze smrtelné nehody, kterou loni podle policie zavinil pod vlivem alkoholu někdejší předseda představenstva loděnické firmy GZ Media Zdeněk Pelc. Justice trestní stíhání zastavila s ohledem na Pelcovu vážnou nemoc. Bradáčová se zastavením nesouhlasí, uvedla dnes v tiskové zprávě. Aby podala dovolání, jí už dříve navrhlo středočeské krajské státní zastupitelství a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).

Pelcův vůz se při nehodě loni 4. června čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl. Pelc měl podle znaleckého posudku alkohol v krvi. Státní zastupitelství v Rakovníku podalo k okresnímu soudu obžalobu. Soudce požádal o vypracování znaleckého posudku ke zdravotnímu stavu. Následně vydal usnesení, ve kterém trestní stíhání zastavil, což potvrdil i Krajský soud v Praze.

Bradáčová požádala NS, aby dosavadní postup přezkoumal. Státní zástupce prý neměl možnost vyjádřit se ke znaleckému posudku. Navíc posudek podle Bradáčové pouze zmiňoval potenciálně nepříznivou prognózu zdravotního stavu s nutností dalšího ověření a vyhodnocení účinnosti léčby s odstupem několika měsíců. Nebylo tak prokázáno, že by Pelcův zdravotní stav zcela vylučoval možnost účastnit se hlavního líčení, například formou videokonference.

„Je také třeba akcentovat povahu a závažnost stíhaného skutku, při němž přišel o život člověk,“ uvedla Bradáčová.

Tejc ve svém podnětu informoval Bradáčovou o záznamu, který dostal od novinářů a který by mohl v kauze sloužit jako důkaz. „V době doručení tohoto podnětu ministra spravedlnosti však již Nejvyšší státní zastupitelství vyhodnocovalo dřívější návrh Krajského státního zastupitelství v Praze na podání dovolání v neprospěch obviněného,“ uvedl mluvčí Bradáčové Petr Malý.

„Jelikož v dovolacím řízení není možné uplatňovat nové důkazy, nejvyšší státní zástupkyně postoupila podnět ministra spravedlnosti místně a věcně příslušnému Okresnímu státnímu zastupitelství v Rakovníku k vyhodnocení důkazu,“ doplnil Malý.

Společnost GZ Media, která má víc než sedmdesátiletou tradici, je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek. Pelce po nehodě nahradil v čele představenstva jeho syn Zdeněk Pelc mladší.

Témata:
alkoholtrestní stíháníLenka Bradáčovástátní zástupceznalecký posudekStátní zastupitelství ČRJeroným Tejcministr spravedlnostizdravotní stavGZ Media
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Boj o život šéfkuchaře Sapíka na ARO: INFEKCE A SEPSE
Boj o život šéfkuchaře Sapíka na ARO: INFEKCE A SEPSE
Aha!
Ochlaďte se aneb Jak přelstít tropy metodou z pera Járy Cimrmana
Ochlaďte se aneb Jak přelstít tropy metodou z pera Járy Cimrmana
Dáma
Opar u novorozence: Pro vás malý puchýřek, pro miminko velké nebezpečí
Opar u novorozence: Pro vás malý puchýřek, pro miminko velké nebezpečí
Maminka
Je to oficiální! Tyhle 4 modely tenisek se stanou hitem letošního podzimu
Je to oficiální! Tyhle 4 modely tenisek se stanou hitem letošního podzimu
Ženy
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
https://mojezdravi.zeny.cz/
České banky by ustály i výraznou recesi, ukázaly zátěžové testy ČNB
České banky by ustály i výraznou recesi, ukázaly zátěžové testy ČNB
e15
Hyský naštval vedení, ale ještě zůstává. Šádek nemá souhlas majitele. Co kouče zachránilo?
Hyský naštval vedení, ale ještě zůstává. Šádek nemá souhlas majitele. Co kouče zachránilo?
iSport
Nové video Rajchla je ostudné. V čem tentokrát překročil hranice?
Nové video Rajchla je ostudné. V čem tentokrát překročil hranice?
Reflex
Jan Faltus: Vždycky mně přišlo trošku zvrhlé splachovat pitnou vodou
Lidé a země