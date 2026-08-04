Zvrat v případu smrtelné nehody miliardáře Pelce: Bradáčová chce zamezit zastavení stíhání
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání v kauze smrtelné nehody, kterou loni podle policie zavinil pod vlivem alkoholu někdejší předseda představenstva loděnické firmy GZ Media Zdeněk Pelc. Justice trestní stíhání zastavila s ohledem na Pelcovu vážnou nemoc. Bradáčová se zastavením nesouhlasí, uvedla dnes ve zprávě. Aby podala dovolání, jí navrhlo středočeské státní zastupitelství a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Pelcův advokát Lukáš Trojan ČTK sdělil, že rozhodnutí není překvapením, z procesního hlediska jde o mimořádný případ s ohledem na zapojení Tejce poté, co stíhání zastavily dva soudy.
Pelcův vůz se při nehodě loni 4. června čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl. Pelc měl podle znaleckého posudku alkohol v krvi. Státní zastupitelství v Rakovníku podalo k okresnímu soudu obžalobu. Soudce požádal o vypracování znaleckého posudku ke zdravotnímu stavu. Následně vydal usnesení, ve kterém trestní stíhání zastavil, což potvrdil i Krajský soud v Praze.
Bradáčová požádala NS, aby dosavadní postup přezkoumal. Státní zástupce prý neměl možnost vyjádřit se ke znaleckému posudku. Navíc posudek podle Bradáčové pouze zmiňoval potenciálně nepříznivou prognózu zdravotního stavu s nutností dalšího ověření a vyhodnocení účinnosti léčby s odstupem několika měsíců. Nebylo tak prokázáno, že by Pelcův zdravotní stav zcela vylučoval možnost účastnit se hlavního líčení, například formou videokonference.
„Je také třeba akcentovat povahu a závažnost stíhaného skutku, při němž přišel o život člověk,“ uvedla Bradáčová.
Tejc ve svém podnětu informoval Bradáčovou o záznamu, který dostal od novinářů a který by mohl v kauze sloužit jako důkaz. „V době doručení tohoto podnětu ministra spravedlnosti však již Nejvyšší státní zastupitelství vyhodnocovalo dřívější návrh Krajského státního zastupitelství v Praze na podání dovolání v neprospěch obviněného,“ uvedl mluvčí Bradáčové Petr Malý.
„Jelikož v dovolacím řízení není možné uplatňovat nové důkazy, nejvyšší státní zástupkyně postoupila podnět ministra spravedlnosti místně a věcně příslušnému Okresnímu státnímu zastupitelství v Rakovníku k vyhodnocení důkazu,“ doplnil Malý.
Pelcův advokát: Žádné překvapení
Podle Pelcova právního zástupce rozhodnutí vzhledem k předchozím vyjádřením státního zastupitelství není překvapením a pouze potvrzuje dříve oznámený procesní postup. „Je důležité připomenout, že podání dovolání není rozhodnutím o jeho důvodnosti. Jedná se o mimořádný opravný prostředek, o jehož opodstatněnosti nyní rozhodne Nejvyšší soud,“ uvedl. Dodal, že se za svého klienta k právní argumentaci a odůvodnění dovolání kvalifikovaně vyjádří po jejich prostudování.
Advokát dále uvedl, že podstatný je i kontext celého případu s ohledem na to, že o zastavení Pelcova trestního stíhání pravomocně rozhodly dvě soudní instance a nynější dovolání až poté inicioval ministr spravedlnosti Tejc. „Podle dostupných informací jde o první veřejně známý případ za posledních pět let, kdy ministr spravedlnosti veřejně inicioval vůči Nejvyššímu státnímu zastupitelství využití tohoto mimořádného opravného prostředku v konkrétní trestní věci,“ sdělil.
Společnost GZ Media, která má víc než sedmdesátiletou tradici, je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek. Pelce po nehodě nahradil v čele představenstva jeho syn Zdeněk Pelc mladší.
To jsem se pobavil Babiš byl už osvobozen dva krát a pořád se prošetřuje a to nikoho nezabil a peníze vrátil ?Konverzace v režimu AI: KOLIKRÁT byl osvobozen Babiš v čapím hnizdě KOLIKRÁT byl osvobozen Babiš v čapím hnizděAndrej Babiš byl v kauze Čapí hnízdo osvobozen (zproštěn obžaloby) Městským soudem v Praze celkem dvakrát, avšak oba tyto osvobozující rozsudky byly následně Vrchním soudem v Praze zrušeny.Případ tak stále není pravomocně ukončen a aktuálně se vrací k dalšímu projednání.Přehled osvobozujících rozsudků1. osvobození (9. ledna 2023): Městský soud v Praze pod vedením soudce Jana Šotta poprvé zprostil Andreje Babiše i Janu Nagyovou obžaloby. Státní zástupce se odvolal a Vrchní soud v Praze v září 2023 tento verdikt zrušil a vrátil případ zpět.2. osvobození (14. února 2024): Po doplnění dokazování vynesl Městský soud v Praze stejný verdikt a obžalované znovu osvobodil. Státní zástupce podal opětovné odvolání a Vrchní soud v Praze v červnu 2025 tento druhý osvobozující rozsudek znovu zrušil.Současný stav kauzyPodle posledního rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z června 2025 nemůže dosavadní hodnocení důkazů městským soudem obstát. Odvolací soud konstatoval, že Farma Čapí hnízdo byla personálně i finančně zcela závislá na holdingu Agrofert a podmínky pro získání dotace pro malé a střední podniky nesplňovala. Případ byl proto vrácen soudu prvního stupně s konkrétními závaznými pokyny pro další postup.Odpovědi od umělé inteligence můžou obsahovat chyby. Další informace4 webyProč Babiše osvobodili: Rozhodl klíčový svědek, od kterého ...9. 1. 2023 — V lednu 2023 byl Andrej Babiš nepravomocně zproštěn obžaloby. V září 2023 nařídil pražský vrchní odvolací soud jednání v kauze Čap...Seznam ZprávyKauza Čapí hnízdo - WikipediaKč. Dotaci v roce 2018 firma Imoba, nástupce společnosti Farma Čapí hnízdo, vrátila Regionálnímu operačnímu programu Střední Čechy