Poplach po návratu z Ugandy: Ženu s podezřením na nebezpečnou nákazu převážejí na Bulovku
U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Z Fakultní nemocnice Hradec Králové ji v současné době převážejí na specializované pracoviště pražské Fakultní nemocnice Bulovka. ČTK o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví (MZd).
„Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení nákazy velmi nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko,“ uvedla mluvčí MZd Naďa Chattová.
Provoz hradecké nemocnice nebyl situací nijak omezen, přijatá opatření se týkají jen pacientky. Ministerstvo je v úzkém kontaktu s oběma nemocnicemi, orgány ochrany veřejného zdraví a složkami integrovaného záchranného systému. Na převozu pacientky do Prahy spolupracuje hasičský záchranný sbor.
Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří podle definice například různé exotické infekční choroby, například horečka dengue, různé krvácivé horečky nebo ebola. Příznaky jsou pro mnohé z nich podobné, do vyšetření vzorků, které může trvat i několik dní, protože je musí udělat zahraniční laboratoř, proto lékaři konkrétní diagnózu neznají.
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