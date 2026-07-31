Požáry ve Francii: Čeští hasiči chrání i Clooneyho vilu, tankují z Pittova jezírka
Požáry ve Francii se daří pomalu dostávat pod kontrolu. Uvádí to tamní úřady a pomalu rozvolňují bezpečnostní opatření. Lidé se tak pomalu vrací do svých domovů. Hasiči ale nadále drží oheň na uzdě a bojují proti případnému šíření. Mimo jiné takto chrání i domy velkých filmových hvězd. Čeští hasiči se dokonce pochlubili videem, kde nabírají vodu z jezírka slavného herce Brada Pitta.
Čeští hasiči se ve Francii pořádně činí. A to i v blízkosti venkovských sídel hollywoodských hvězd. „Tohle by nevymyslel snad ani George Lucas, nebo… Naši hasiči ve Francii hasí i v okolí rezidencí Brada Pitta, George Clooneyho nebo George Lucase. A zatímco paparazzi by tam nabírali senzace, my z Bradova jezírka nabíráme vodu do bambi vaků. May the Force be with you, kluci!“ píšou na sociální síti X s odkazem na Lucasovy Hvězdné války.
Právě George Clooney byl jedním z těch, kteří byli nuceni svůj domov opustit. Jeho rezidence se totiž nachází na jihovýchodě Francie v departementu Var, kde řádil velký požár. Situaci nicméně záchranné složky nyní označili za stabilní.
„V tuto chvíli nemáme tušení, zda náš krásný domov přežije tuto hroznou chvíli, a zatímco evakuujeme Brignoles, chceme zdůraznit dvě věci: zaprvé doufáme, že vy i obyvatelé našeho města jste v bezpečí, a zadruhé, že s Amal jsme odhodláni zajistit, abychom ať se s naší vesnicí stane cokoli, byli součástí této komunity a budeme se podílet na jejím zotavení,“ uvedl slavný herec, jak zmiňuje například BBC.
Čeští hasiči odletěli pomáhat k evropským požárům před týdnem, v rámci speciálního programu museli projít certifikací pro pozemní hašení lesních požárů. Před ohněm chránili okolí také ze dvou českých vrtulníků. Vedle Francie působí také v Řecku, kde pracovali mimo jiné v nepřístupných a skalnatých terénech.
Z Bordeaux utíkaly statisíce lidí
Kvůli požárům v Bordeaux utíkaly z domovů statisíce lidí. Evakuace byla hned z počátku nutná v celkem sedmi obcích, kde žije 170 tisíc lidí. V jihozápadní Francii opustilo domov 141 tisíc osob. Nyní se obyvatelé do svých domovů pomalu vracejí.
Podle dostupných informací shořela lesní plocha o 42 tisících hektarech. Nyní se již oheň nešíří a převládá optimismus. Úřady dokonce postupně ruší i dopravní omezení. „Jsme odhodlaní a optimističtí,“ uvedl ministr vnitra Laurent Nuňez. Podle něj se lze domnívat, že nejhorší dny se již podařilo překonat. Podobně ve čtvrtek večer hovořila také prefektka departementu Gironde Sophie Brocasová. „Máme dojem, že se vracíme k normálnímu životu a že se situace začíná výrazně zlepšovat,“ sdělila novinářům.
Na místě je nasazeno 3300 hasičů, z nichž 267 utrpělo zranění, 1500 vojáků a 1250 policistů a četníků. S požárem bojují za podpory leteckých prostředků, ale také místních zemědělců, lesníků a dobrovolníků.
Francie zažívá bezprecedentní sezónu lesních požárů. Rozloha spálené plochy již překonala dosavadní rekord z roku 2022. Vedle departementu Gironde zasáhly letos požáry také jihovýchod Francie, hořelo i v lese u Fontainebleau nedaleko Paříže.
V souvislosti s požáry zatím za letošní rok ve Francii zadrželi 308 podezřelých, informoval dnes ministr vnitra Laurent Nuňez. Dvě třetiny z nich byly zadrženy kvůli podezření ze žhářství a 33 je buď ve vazbě, nebo již odsouzeno.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.