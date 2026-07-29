V Česku chybí lék na rakovinu prsu, není ani jeho náhrada, ač ji Vojtěchův rezort sliboval!

Balení léku na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen
Balení léku na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen
Rakovinou prsu u nás přitom každoročně onemocní přibližně 7 900 pacientek.
Tamoxifen funguje tak, že v těle blokuje vliv ženského hormonu estrogenu na nádorové buňky, čímž jim brání v dalším růstu. Ženy ho obvykle užívají po operaci nebo ozařování, aby se minimalizovalo riziko návratu nemoci.
Kamila po léčbě přišla o obě prsa.
Autor: ČTK - 
29. července 2026
14:20

Na jeden předpis bude možné předepsat a vydat maximálně jedno balení léku na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen, který v českých lékárnách dlouhodobě chybí. Rozhodlo o tom ministerstvo zdravotnictví (MZd). Další balení budou lékaři pacientovi moct předepsat nejdříve po 21 kalendářních dnech od posledního předepsání. Na webu to dnes oznámil Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Opatření má podle ministerstva pomoci rozložit spotřebu pacientů v čase tak, aby nehromadili léky. „Je zapotřebí zajistit, aby se pacienti nepředzásobovali, a nevytvářeli tak druhotnou nedostupnost předmětných léčivých přípravků. Ministerstvo stanovilo tuto podmínku pro elektronické i listinné recepty, aby nedocházelo k obcházení stanovené povinnosti,“ vysvětlilo.

V Česku lék tamoxifen chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. V polovině července ministerstvo zdravotnictví informovalo , že lék má být k dispozici do týdne. To se ale nestalo, napsal v úterý web Aktuálně.cz. V jiných evropských zemích je přitom tamoxifen běžně k dostání, řekl serveru lékárník Marek Hampel.

„Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a zdravotními pojišťovnami pracuje na zajištění dodávek tak, aby se situace co nejdříve stabilizovala,“ uvedl dnes na dotaz ČTK Martin Novotný z tiskového oddělení MZd. Kvůli omezené dostupnosti léku stanovilo omezení výdeje tak, aby se přípravek dostal k co největšímu počtu pacientek, které jej momentálně potřebují. Jedno balení vystačí podle ministerstva minimálně na 30 dní.

Každoročně v Česku onemocní rakovinou prsu asi 7900 žen.Tamoxifen podle informací na webu odborné společnosti užívají ženy po chirurgické léčbě či ozařování pro zničení mikroskopických zbytků choroby nebo i k léčbě pokročilého nádoru.

Dlouhodobé přerušení dodávek původního léku loni postihlo celý evropský trh. Ministerstvo zdravotnictví proto loni v prosinci povolilo užívat v Česku neregistrovaný lék se stejným účinkem. „Také u něj však následně došlo k dočasnému přerušení dodávek z kapacitních a distribučních důvodů,“ uvedlo před dvěma týdny.

Tamoxifen je syntetický nesteroidní antiestrogen. Váže se na receptory v buňce, a tím blokuje účinek estrogenních hormonů. Podle stanoviska onkologů, které citovalo ministerstvo, nepředstavuje krátkodobé přerušení léčby nebo odložení jejího zahájení po konzultaci s ošetřujícím lékařem zásadní problém, pokud nepřesáhne 14 dní. „Pacientkám proto doporučujeme, aby v případě dočasné nedostupnosti přípravku kontaktovaly svého ošetřujícího lékaře a postup konzultovaly s ním,“ sdělilo dříve ministerstvo zdravotnictví.

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Zdroj: Bára Holá, Lukáš Červený

Balení léku na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen
Balení léku na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen
Rakovinou prsu u nás přitom každoročně onemocní přibližně 7 900 pacientek.
Tamoxifen funguje tak, že v těle blokuje vliv ženského hormonu estrogenu na nádorové buňky, čímž jim brání v dalším růstu. Ženy ho obvykle užívají po operaci nebo ozařování, aby se minimalizovalo riziko návratu nemoci.
Kamila po léčbě přišla o obě prsa.

 

Témata:
ČeskoléčbaMinisterstvo zdravotnictví České republikyStátní ústav pro kontrolu léčivAktuálně.czlékařpacient
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