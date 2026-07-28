Křetínského EP Group je mezi 500 největšími firmami na světě. Jako vůbec první z Česka
Skupina EP Group (EPG) českého podnikatele Daniela Křetínského se jako první česká firma dostala mezi 500 největších společností na světě. V žebříčku Fortune Global 500 amerického ekonomického listu Fortune, který podniky srovnává podle výše tržeb, obsadila 179. místo. První si toho všiml web e15, jehož je Křetínský spolumajitelem. EPG měla podle žebříčku loni roční tržby 75,387 miliardy dolarů (zhruba 1,6 bilionu Kč).
Společnosti zastoupené v žebříčku dosáhly v roce 2025 celkových tržeb 43,1 bilionu dolarů, meziročně o 3,2 procenta více. Dohromady zaměstnávají 70,2 milionu lidí a jejich tržby vytvářejí více než třetinu světového hrubého domácího produktu (HDP).
Letos se do čela žebříčku největších světových firem podle výše tržeb probojoval Amazon. Ukončil tak dvanáctiletou nadvládu společnosti Walmart.
Součástí skupiny EPG jsou energetické, logistické, maloobchodní a mediální firmy. Podíl drží mimo jiné v britské poště Royal Mail, ve Slovenských elektrárnách, nebo v německém provozovateli velkoobchodů Makro.
Křetínský vlastní i vydavatelství Czech News Center, které vydává deník Blesk a provozuje server Blesk.cz.
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