Psycholožka o zákazu mobilů ve školách: Drsné pro nadané děti! Co podle ní bude zásadní?
Plošný zákaz mobilů, notebooků, tabletů nebo chytrých hodinek ve školách, který v pondělí podpořila vláda, by mohl omezit nejen vyrušování ve výuce, ale také aktivní, individualizovanou a badatelsky orientovanou výuku. ČTK to řekla sociální psycholožka Iva Poláčková Šolcová z Psychologického ústavu Akademie věd ČR. Podle ní může být zákaz zvlášť drsný a kontraproduktivní pro nadané žáky, pedagogům navíc přinese hodně starostí s přenastavením dosavadního systému, míní.
Jelikož se navrhovaný zákaz vztahuje na veškerá soukromá elektronická konektivní zařízení, nejde již podle Šolcové pouze o ochranu dětí před rušivým používáním mobilních telefonů, ale o velmi široké omezení přístupu k digitálním nástrojům, které jsou dnes běžnou součástí vzdělávání a komunikace mezi školou, učitelem, žákem a rodiči.
„Toto opatření by mohlo ve větší míře dopadat například na nadané děti, jejichž tempo nebo úroveň znalostí přesahují společné zadání. Digitální zdroje jim mohou umožnit pracovat na náročnějších úlohách,“ řekla ČTK Šolcová.
Omezení zařízení s možností jejich použití na pokyn pedagoga, který je součástí návrhu, se podle Šolcové může jevit jako rozumný kompromis, jelikož chrání pozornost dětí, ale nebude bránit moderní výuce. Zásadní ale podle ní bude, jestli tato výjimka nebude platit pouze formálně.
Návrh zákona dává podle Šolcové jasně najevo, že by děti měly ve škole věnovat pozornost primárně učení, komunikaci tváří v tvář, odpočinku a kreativitě ve vymýšlení zábavy o přestávkách, mimo obrazovky digitálních přístrojů. Odbornice to považuje za dobrý signál.
Děti potřebují alternativu
Podobný názor má i psycholog Jan Kulhánek, který se ve své praxi věnuje nejen dospělým, ale i dětem a dospívajícím. Podle Kulhánka je pro zdravý psychický i fyzický vývoj dětí potřebné, aby školní přestávky využívaly k odpočinku a lepší komunikaci, k čemuž jim může zákaz používání digitálních přístrojů pomoci.
Důležité podle něj ale bude, na jakou stranu se v této věci přikloní rodiče. V případě uzákonění plošného zákazu bude z jeho pohledu stěžejní dobře zvládnout vzájemnou komunikaci mezi školou, rodiči, dětmi i pedagogy. „Rozhodně se to ustojí lépe, pokud budou všichni táhnout za jeden provaz. Škola si musí například uvědomit, že nestačí digitální přístroje jen zakázat, ale musí také nabídnout dětem alternativu, jak mají zacházet s nově uvolněným časem,“ doplnil Kulhánek.
Co říkají zkušenosti ze zahraničí
Zkušenosti se zákazem nebo omezením mobilů ze zahraničních škol se různí. Studie americké Stanfordovy univerzity z tohoto roku například ukázala zajímavý časový průběh u škol, které začaly používat uzamykatelná pouzdra na mobily. Bezprostředně po zavedení zákazu pohoda žáků mírně klesla a přibyly kázeňské konflikty, ale po adaptaci se trend obrátil. Výzkumníci jako možné vysvětlení uvedli změnu sociálního života, kdy si děti o přestávkách více povídaly a hrály hry. Dopad na známky byl ovšem velmi malý.
Norská studie z roku 2024 zjistila po zákazu smartphonů ve školách pokles šikany u dívek i chlapců. U dívek se navíc snížilo využívání zdravotní péče kvůli psychickým obtížím a zlepšil se jim prospěch.
Studie 1227 dospívajících ve 30 anglických školách z loňského roku naopak souvislost mezi přísnější školní politikou a lepším duševním zdravím, spánkem, chováním ani studijními výsledky nenalezla.
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