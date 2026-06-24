Zásadní krok pro zestátnění: ČEZ založil novou firmu a popsal, kdo ji povede

Šéf ČEZ Daniel Beneš
Šéf ČEZ Daniel Beneš
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš
Autor: ČTK - 
24. června 2026
07:58

Generálním ředitelem dceřiné společnosti ČEZ Energy, kterou založila energetická skupina ČEZ, se stal Pavel Cyrani, místopředseda představenstva a ředitel divize obchodu a strategie ČEZ. Představenstvo povede Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ. Členy představenstva se stali Martin Novák a Ondřej Landa. Společnost o tom dnes informovala v tiskové zprávě. ČEZ chce do dceřiné firmy vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby.

Vyčlenění nevýrobní části podniku do nové firmy je podle analytiků zásadním krokem pro připravované zestátnění společnosti. „Zároveň probíhají další procesy související se schválenou optimalizací vlastnické struktury a řízení,“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Jedná se o přípravu oceňování jednotlivých dceřiných společností i podkladů pro jednání s ratingovými agenturami pro ratingové posouzení ČEZ Energy i ČEZ.

Zestátnění společnosti je jedním z deklarovaných cílů současné vlády, která ho odůvodňuje potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Vedení ČEZ v dubnu navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit například firmy ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO, firmy z tradingu nebo telekomunikační Telco Pro Services. Společnost si v nové dceřiné firmě ponechá minimálně 51procentní podíl, zbylou část nabídne investorům. Návrh v červnu schválila valná hromada podniku.

Cena podílu, který chce ČEZ investorům nabídnout, by podle některých analytiků mohla činit 150 miliard korun, možná i více. To by mělo firmě usnadnit pozdější výkup stávajících minoritních akcionářů z celé mateřské firmy.

Stát v současnosti drží v ČEZ zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Loni ČEZ vydělal 27,4 miliardy korun, čistý zisk firma meziročně snížila o 1,7 miliardy korun. Meziročně se snížily také provozní zisk či výnosy firmy.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých měsících avizoval, že kabinet chce proces plného ovládnutí ČEZ stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029. Opozice varovala před ohrožením investic i minoritních akcionářů, po dubnovém oznámení ČEZ ohledně návrhu na vyčlenění nové dceřiné firmy vládu žádala o představení jasného plánu.

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Šéf ČEZ Daniel Beneš
Šéf ČEZ Daniel Beneš
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš

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