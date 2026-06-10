Lékaře s podezřením na ebolu propustili z Bulovky. Odletěl z Prahy domů do USA

Přijetí Američana s podezřením na ebolu na Bulovce (květen 2026)
Přijetí Američana s podezřením na ebolu na Bulovce (květen 2026)
Přijetí Američana s podezřením na ebolu na Bulovce (květen 2026)
Přijetí Američana s podezřením na ebolu na Bulovce (květen 2026)
Přijetí Američana s podezřením na ebolu na Bulovce (květen 2026)
Autor: ČTK - 
10. června 2026
18:23

Fakultní nemocnice Bulovka dnes po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila a Patrick LaRochelle odletěl zpět do Spojených států. ČTK to sdělila mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová.

Američan přiletěl do ČR 21. května speciálním letadlem, sanitka s policejním doprovodem ho potom převezla na Bulovku. Tam pobýval ve speciálním uzavřeném pokoji, takzvaném bioboxu.

Zdravotníci k němu vstupovali ve speciálních oblecích podobných skafandrům. Nemocnice i zdravotnická záchranná služba na podobné situace pravidelně cvičí, naposledy v polovině dubna.

Americký misijní lékař LaRochelle pociťoval v bioboxu odloučení od rodiny, ale také komfort, řekl v úterním rozhovoru s českými novináři. Ocenil mimo jiné péči českých zdravotníků. Nucenou samotu podle svých slov snášel překvapivě dobře, denně telefonoval s rodinou a snažil se na dálku pomáhat svým kolegům. V budoucnu by se rád vrátil ke své práci v Kongu.

Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.

Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. V Kongu a Ugandě se ale v současnosti šíří varianta, proti které očkování ani účinná léčba neexistují.

K neděli bylo v Kongu z 550 potvrzených případů nemoci zaznamenáno 101 úmrtí. Epidemie se soustřeďuje v provincii Ituri na severovýchodě země, kde se vyskytuje více než 90 procent případů. Celkový počet je ale pravděpodobně vyšší, protože epidemie byla vyhlášena s několikatýdenním zpožděním.

V tuzemsku už podle dostupných informací několik pacientů s podezřením na nákazu ebolou nebo jinými krvácivými horečkami pobývalo, u žádného se nákaza nepotvrdila. V květnu byl také izolován v Centru biologické ochrany v Těchoníně preventivně český voják, který pobýval na pozorovatelské misi OSN v Kongu.

Video  Víte, že... Ebola 
Video se připravuje ...

Přijetí Američana s podezřením na ebolu na Bulovce (květen 2026)
Přijetí Američana s podezřením na ebolu na Bulovce (květen 2026)
Přijetí Američana s podezřením na ebolu na Bulovce (květen 2026)
Přijetí Američana s podezřením na ebolu na Bulovce (květen 2026)
Přijetí Američana s podezřením na ebolu na Bulovce (květen 2026)

Témata:
ČeskoPrahaUSAebolaKongoFakultní nemocnice Bulovka
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doktormediciny ( 10. června 2026 19:11 )

To jsem nesmirne rad ze to takhle dopadlo

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