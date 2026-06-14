Zázračné hubnutí načerno: Neschválený lék za tisíce je i v Česku, v USA ho nabízí i lékaři
Nový zázračný lék na hubnutí se čile šíří po internetu a neváhají jej předepisovat i lékaři. Problémem ale je, že prošel jen klinickou studií a nebyl doposud schválen americkými a ani evropskými agenturami, jak zjistil Blesk. Případem se nyní bude zabývat Státní ústav pro kontrolu léčiv. Lék stojí několik tisíc korun a ačkoliv vykazuje podle studií pozitivní účinky, experti varují před nežádoucími projevy a faktem, že pacienti experimentují s dávkováním. Stanice CBS News pak v USA odhalila stovky webových stránek, kde je lék k dostání nebo se zde minimálně propaguje.
„Začněte s léčbou retatrutidem ještě dnes,“ hlásají americké webové stránky infuzní terapie Wellness IV na Floridě. A na Instagramu Truform Longevity Center v Maine dokonce nabízejí 15% slevu. Čtyřměsíční program pak může být zhruba za tisíc dolarů - 20 tisíc korun. Problémem ale je, že se jedná o experimentální lék, který zatím není schválen k užívání. A dostupný je i v Česku!
Důrazné varování
Jedna injekce je v ČR k dostání za 3 tisíce korun, vyšší dávky pak dokonce za až 9 600 korun. Blesk se na konkrétní případ optal Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ale i ministerstva zdravotnictví. „Případ bude postoupen příslušnému oddělení SÚKL k prošetření. Nelegální zacházení s léčivými přípravky je přestupek, za který lze udělit peněžitou sankci dle zákona o léčivech. Pacientům důrazně doporučujeme, aby nelegální nabídky na obstarání léčivých přípravků nevyužívali, jejich bezpečnost, kvalitu ani účinnost nelze zaručit a individuální zdravotní rizika nelze předvídat,“ uvedl pro Blesk SÚKL.
Podobně zareagovala i mluvčí ministerstva. „Pacienti by proto měli být velmi obezřetní vůči nabídkám těchto přípravků mimo standardní systém poskytování zdravotní péče,“ napsala Blesku mluvčí Hana Plačková. Poukázala také na neověřenou bezpečnost, účinnost i kvalitu. Případ prodeje jako takového pak „přenechává“ pro SÚKL.
„Zázračný lék“
Stanice CBS News identifikovala více jak 120 webových stránek v USA, kde je možné lék pořídit nebo kde se minimálně propaguje - a to včetně licencovaných klinik, kde pracují lékaři a jiní zdravotní pracovníci. „Výsledky vypadají úžasně,“ uvádí dokonce lékař Stephen Spain z Texasu na svých webovkách. Ve zveřejněném videu dokonce uznává, že retatrutid není schválený Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Podle něj se ale jedná o levný a účinný lék na hubnutí, který předčí všechny ostatní.
Jedná se o další z generace léků, které pracují s GLP-1, tedy s obsahem receptoru, který napodobuje střevní hormon a snižuje chuť k jídlu, zpomaluje vyprazdňování žaludku a pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi.
„Údaje o něm mají lékaři zprostředkované odbornou literaturou jako o nové budoucí farmakoterapeutické možnosti, která kombinuje agonistický účinek na receptory GLP-1, GIP a glukagonu, čímž nabízí komplexní přístup k léčbě obezity, diabetu mellitu 2. typu a metabolických onemocnění jater (MASLD),“ doplňuje Blesku SÚKL.
Zatímco semaglutid a tirzepatid – známé pod obchodními názvy Ozempic a Mounjaro – omezují chuť k jídlu napodobováním jednoho nebo dvou hormonů, retatrutid také posiluje třetí, o kterém se předpokládá, že zesiluje jeho účinek.
Podle společnosti Eli Lily klinické studie uvádí, že lidé zhubli v průměru 28 % své tělesné hmotnosti během 80 týdnů. Vedle pozitivních reakcí ale stojí u léku i řada nežádoucích účinků. Retatrutid je pak název, který společnost Eli Lilly dala v roce 2022 svému experimentálnímu léku na hubnutí nové generace.
Kliniky: Studie nám stačí
Lék ale není schválen mimo klinické studie a úřad FDA dosud nezkoumal jeho bezpečnost a účinnost, zatím si na prostředek neposvítila ani Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Přesto se prodává, což je jev, který podle serveru CBS nemá precedent. Běžnou praxí je vyčkávat na řádný schvalovací proces. Navíc podle něj přispívá k tomu, aby komerční trh přišel s preparáty, jejichž prodej je federálním zákonem zakázaný.
Poté, co stanice oslovila jednotlivé kliniky, nejméně 21 jich propagaci retatrutidu stáhlo. Jiné se ale bránily s tím, že výsledky klinických studií jsou pro něj dostačující.
„Myslím, že téměř každý, kdo je s ním obeznámen, souhlasí s tím, že je na cestě ke schválení,“ řekl Spain o svém rozhodnutí nabídnout retatrutid. „Pokud budeme o šest nebo dvanáct měsíců před oficiálním schválením vlády, budou mít pacienti jen dřívější prospěch“ řekl s tím, že pacientům vysvětluje, že retatrutid není schválen FDA a obecně se předepisuje pouze těm, kterým se jiné léky na hubnutí nepomáhají.
Mluvčí FDA uvedl, že retatrutid „nebyl shledán bezpečným ani účinným pro žádné onemocnění“ a dodal, že „nemůže být vyráběn ani distribuován s výjimkou experimentálního použití“.
Stoupá nedůvěra ve stát
Podle serveru se i samotní pacienti, kteří se lék rozhodli využívat, vyjadřují tak, že schválení úřadem nepotřebují. To některé zdravotnické experty znepokojilo, protože mnoho lidí experimentuje s dávkováním a začínají se objevovat i údaje o podezření na nežádoucí účinky. Studie mluví o „klasických“ nežádoucích účincích, jako je průjem, zácpa nebo zvracení. Což jsou ale podle společnosti věci, které jsou u podobných lékových terapií běžné.
CBS nicméně přichází i s vyjádřením pacientky, která mluví i o mdlobách a vzniku tvrdých bulek v břiše. Jiní mluví o nezvladatelném průjmu, rychlém srdečním tepu i žaludečních bolestech. Na pohotovosti se ale zdráhali mluvit o tom, že si vzali zakázaný lék. Část těchto zážitků je nicméně připisováno i tomu, že lidé nezvládli správné dávkování.
Celý tento incident pak jen podkopává stoletou práci a poučení o regulaci léčiv. A to pod argumentem o jisté lékařské svobodě.
Popularita léku je podle expertů alarmující i v tom, že je to další z důsledků nedůvěry lidí ve stát a vládní zdravotnické orgány. Tato nedůvěra je navíc stále posilněná řešením covidové krize a výroky stávajících zástupců zdravotnictví ve vládě, jako je Robert Kennedy Jr.
Trh s retatrutidem by podle federálního zákona, který zakazuje výrobu a prodej léku, který nebyl schválen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), neměl existovat. A je na jednotlivých státech USA, aby to kontrolovaly. Podle šetření jsou zatím dva státy, který vedou případy o prodeji a předepisování retatrutidu, jedná se o Utah a Floridu. Například Kalifornie jde ale jiným směrem. Mluvčí tamní lékařské komory dokonce uvedla, že zákon nezakazuje lékaři lék předepisovat a dodala, že prostě musí splňovat standardní péči.
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