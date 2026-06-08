Rozhodnuto: Aleš Svoboda poletí do kosmu příští rok! Jaké jsou detaily vesmírné mise?
Armádní pilot a záložní astronaut ESA Aleš Svoboda by měl letět na mezinárodní vesmírnou stanici ISS příští rok, oznámil dnes premiér Andrej Babiš (ANO). Vyplývá to z dohody o realizaci české orbitální mise k ISS, kterou podepsala Evropská kosmická agentura (ESA) se společností Vast. O detailech letu se pro Blesk rozhovořil i známý atronaut a geofyzik Andrew J. Feustel.
Smlouva pro Českou republiku zajišťuje roli pilota mise. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS. V případě, že pilota zařadí, Svoboda by se měl stát prvním českým astronautem na této kosmické stanici.
Významné uznání
Svoboda se má připojit k francouzskému astronautovi ESA Thomasi Pesquetovi, který byl pro tuto misi jmenován velitelem. Mise je plánována na rok 2027, přičemž dopravu zajistí společnost SpaceX kosmickou lodí Dragon, kterou vynese raketa Falcon 9.
„Měli jsme podepsány dohody se třemi firmami: Axiom Space, Vast a Voyager. Byla to jen otázka načasování,“ uvedl pro Blesk Zprávy Václav Kobera, který má na starosti vesmír a nové technologie na ministerstvu průmyslu a obchodu.
„Výběr Aleše z 22 000 žádostí představuje významné mezinárodní uznání českého talentu a schopností,“ prohlásil Andreas Mogensen, šéf týmu astronautů Evropské kosmické agentury (ESA) a první dánský astronaut. „ESA podporuje Českou republiku v její misi včetně výcviku a přípravy českých vědeckých experimentů.
Premiér Babiš připomněl, že nejde o jeden vesmírný let, nýbrž o podporu nového odvětví: „Máme špičkové vědce, talentované studenty, inovativní firmy i odborníky, kteří se dokážou prosadit mezi světovou elitou. Našim úkolem je vytvořit jim podmínky, aby mohli svůj talent rozvíjet doma.“
Pilotů je hrstka
„Tato smlouva České republice zajišťuje roli pilota mise, tedy jednu z klíčových pozic celé posádky,“ řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Pilot je podle něj zásadní, podílí se na řízení a operacích kosmické lodi a koordinuje činnost posádky, zajišťuje bezpečnost letu. V následujících měsících podle něj čekají Svobodu stovky hodin specializovaného výcviku.
„Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě jen dvě desítky, v Evropě dva. Jsem rád, že Česká republika dostala tuto příležitost,“ pochvaluje si major Svoboda.
V letech 2024 až 2026 absolvoval Svoboda tři fáze výcviku astronautů v záloze v Evropském středisku astronautů v Kolíně nad Rýnem. Na základě uzavřené dohody bude nyní pokračovat specifickým výcvikem.
Odznak od Remka
Vladimír Remek předal Svobodovi odznak, který měl sám na skafandru roku 1978 při své misi Sojuz 28 roku 1978 – aby ho vzal zase do vesmíru. „Budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou,“ dodal první československý kosmonaut.
Podpis dohody je jedním z milníků projektu Česká cesta do vesmíru, který koordinuje ministerstvo průmyslu a obchodu společně s ministerstvem obrany. Projekt má za cíl propojit popularizaci vědy s posilováním českého kosmického průmyslu.
Předseda opoziční ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka ocenil, že projekt pokračuje. Bude podle něho prospěšný pro českou vědu i společnost. „Každá koruna investovaná do vesmírných technologií, do průzkumu vesmíru, se vrací České republice sedmkrát až osmkrát,“ řekl novinářům.
Další členové posádky?
Na otázky ohledně letu Aleše Svobody Blesku odpovídal vysloužilý astronaut NASA Andrew J. Feustel, který mimo jiné do vesmíru vynesl v podobě plyšáka postavu animovaného Krtečka. Nyní pracuje pro firmu Vast, která ve spolupráci se SpaceX, ESA a NASA chystá svůj první let k ISS.
Dřív to vypadalo, že Aleš Svoboda poletí spíš se společností Axiom Space, v čem to bude jiné, když poletí s vámi?
„Nejsem si jistý, jestli s předchozím poskytovatelem vůbec došlo k nějakému konečnému ujednání. Rozhodovací proces byl dlouhý a nakonec se rozhodlo, že se připojí k nám. Nevím tedy, jestli vůbec někdy existoval původní záměr něco podniknout, ať už s jakoukoli organizací.“
Už předtím jste s ním byl v kontaktu, že?
„To už jsou tři roky. Znám ho už od doby, co ho v ESA vybrali.“
A vy jste tak trochu taky český astronaut, že?
„No, rád bych si to myslel. Možná mě Česká republika tak nějak adoptovala za svého díky mé ženě a jejím vazbám na tuto zemi (Indira Feustelová má maminku od Znojma - pozn. red.).“
Co třeba Aleše učíte?
„Nemyslím si, že bych ho mohl něčemu naučit. Vše, co potřebuje vědět, se naučí v rámci svého výcvikového programu. Myslím, že to nejdůležitější je, že ‚s sebou na svou misi vezme občany České republiky‘. A až se vrátí, aby se o tu cestu podělil a pomohl inspirovat mládež a také vytvořil příležitosti pro růst ekonomiky kosmického sektoru a ekonomiky České republiky díky zapojení do programu pilotovaných kosmických letů.“
Velitelem mise bude Thomas Pesquet a pilotem Aleš Svoboda, mohl byste nám říct, kdo budou ti další dva, nebo alespoň něco o nich? Budou to také Evropané?
„To není jisté. A dokud nebudou dohody uzavřeny, jak víte, tyto informace nezveřejňujeme. A ve skutečnosti to zatím ani sami nevíme.“
Aleš Svoboda poveze na ISS české experimenty, zadává mu nějaké úkoly i Vast?
„Jedná se o soukromou misi na Mezinárodní vesmírnou stanici. Jeho úloha ve vesmíru bude tedy určena českou vládou a českým vesmírným týmem. Veškeré experimenty, které si s sebou vezme, tedy zajistí Česká republika.“
Teď se nejedná o přípravy vaší orbitální stanice?
„Aleš letí na ISS, to je něco jiného než vesmírná stanice VAST. Ta by se ale měla vynést do vesmíru později příští rok. Je však možné, že budou obě naše mise ve vesmíru naráz.“
Znáte nějakou dobu jak Aleše Svobodu, tak Vladimíra Remka. Vidíte na nich nějaké podobnosti?
„Úžasné je, že poprvé po téměř 50 letech máme příležitost vyslat Čecha z dnešní doby, aby zastupoval lidi, tento národ a uvedl zemi do nové éry komerčních kosmických letů. Je úžasné, že Aleš a Vladimír jsou také velmi blízcí přátelé a v průběhu let si vyměnili spoustu informací. A vím, že my jako astronauti všichni respektujeme ty, kteří přišli před námi a skutečně nám ostatním vydláždili cestu k úspěchu ve vesmíru. Mají tedy dobrý vztah. Jsem si jistý, že budou spolu mluvit, jak před jeho návratem, tak i po něm.“
Spolupracuje společnost Vast s některými z českých firem kosmického průmyslu?
„Bereme v úvahu veškeré kapacity České republiky a veškeré technické možnosti těchto společností. Neustále hledáme způsoby, jak je zapojit i do rozvoje našeho kosmického programu. Myšlenkou spolupráce je tedy také otevření příležitostí pro průmyslovou základnu, aby se mohla dále angažovat v kosmickém sektoru.“
Hádám, že když jste vzal do kosmu Krtka, musí si Aleš Svoboda najít nějaký jiný symbol?
„Krtek může klidně letět dvakrát, ale tuším, že vymyslí nějakou jedinečnou a výjimečnou postavu, kterou by mohl vzít s sebou, aby se k cestě mohli vztáhnout Češi.“
Byl Krtek ve Spojených státech vůbec známý?
„Ani ne. Ne.“
Myslíte, že jste mu k popularitě napomohl?
„Jo, možná. Nevím. Tedy, rád bych si to myslel. Mezi naší posádkou se rozhodně proslavil.“
A jaký to má pro náš stát přínos?