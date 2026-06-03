Malebná ves v Provence porazila českého miliardáře, musí zbourat palác. O koho jde?

Radovan Vítek se zatím usmívá...
Radovan Vítek se zatím usmívá...
Gordes v Provence, jedna z nejkrásnějších vesnic Francie.
Gordes v Provence, jedna z nejkrásnějších vesnic Francie.
Radovan Vítek, většinový majitel realitní skupiny CPI
Autor: ČTK - 
3. června 2026
21:50

Francouzský nejvyšší soud v úterý potvrdil loňské rozhodnutí odvolacího soudu, jenž nařídil zbourání rozsáhlé vily, kterou si na jihu Francie nechal v minulém desetiletí nelegálně postavit český miliardář. Požádala o to už dříve radnice obce Gordes, kde stavba stojí, protože podle ní nerespektuje místní urbanistická pravidla. Píší o tom dnes tamní média.

Jméno vlastníka francouzská média neuvádějí, česká média však už v minulosti informovala, že v Gordes má nemovitost realitní magnát Radovan Vítek. ČTK se snaží získat jeho vyjádření.

Kasační dvůr v Paříži v úterý zamítl odvolání podané jednou ze společností, která za kontroverzním developerským projektem v Gordes stojí. Jeho rozhodnutím se tak stává pravomocným rozsudek odvolacího soudu v Nîmes o demolici vily, kterou si český miliardář nechal vystavět v letech 2012 až 2017 v jedné z nejznámějších vesnic v pohoří Luberon v oblasti Provence.

Spor iniciovala radnice s tím, že renovace zakoupené zemědělské usedlosti porušila místní urbanistická pravidla. Na místě původní budovy o rozloze 200 metrů čtverečních, stojící na sedmihektarovém pozemku, podle tisku vyrostl obrovský obytný komplex s obytnou plochou přes 1300 metrů čtverečních ve dvou podlažích a suterénu. K hlavní budově přiléhá několik kamenných přístavků, propojených velkolepými terasami s panoramatickým výhledem, píše francouzský tisk s tím, že náklady na výstavbu se odhadují na šest milionů eur (145 milionů Kč).

Prvoinstanční soud už v roce 2022 nařídil odstranění stavby a uložil dvě pokuty ve výši 100.000 eur. Odvolací soud v Nîmes loni v lednu nařízení potvrdil a uložil dvě pokuty ve výši 100.000 eur a 250.000 eur. Kasační soud se nezabýval znovu celým případem, ale pouze ověřoval, zda bylo správně aplikováno právo.

Obec Gordes, která leží zhruba 30 kilometrů východně od Avignonu a má asi 1600 obyvatel, patří podle tisku k nejmalebnějším místům ve Francii. V minulosti tuto lokalitu s oblibou vyhledávali umělci.

Video  Prohlídka vily Le Mas du Figuier, kterou CPI PG podle společnosti Muddy Waters využiívala k podezřelým transakcím  - Enes Yilmazer/YouTube
Video se připravuje ...

Radovan Vítek se zatím usmívá...
Radovan Vítek se zatím usmívá...
Gordes v Provence, jedna z nejkrásnějších vesnic Francie.
Gordes v Provence, jedna z nejkrásnějších vesnic Francie.
Radovan Vítek, většinový majitel realitní skupiny CPI

Témata:
PařížFrancieodvolací soudProvenceRadovan VítekAvignonGordesLuberon
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offline ( 3. června 2026 22:00 )

Malebná ves se bude ještě divit, tak s právem dokáží vy*** čeští miliardáři..

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