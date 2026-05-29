Anketa Pojišťovna roku slaví čtvrtstoletí: Osobností trhu je Jitka Chizzola
Jubilejní 25. ročník ankety Pojišťovna roku potvrdil silnou pozici největších hráčů českého pojišťovnictví i rostoucí význam dlouhodobě funkčních vztahů mezi makléři a pojišťovnami. Nejvíce prvenství letos získala Kooperativa. Osobností pojistného trhu se stala Jitka Chizzola.
Výsledky zároveň ukázaly, že makléři dnes stále citlivěji vnímají každodenní fungování pojišťoven a schopnost obstát ve chvílích, kdy klient řeší skutečný problém. Anketu tradičně organizuje Asociace českých pojišťovacích makléřů ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven a odborným portálem oPojištění.cz.
Český pojistný trh letos z pohledu makléřů potvrdil poměrně výraznou stabilitu. V jubilejním 25. ročníku odborné ankety Pojišťovna roku se na předních příčkách znovu objevila jména největších a dlouhodobě etablovaných pojišťoven. Výsledky ale zároveň naznačily, že vedle velikosti značky nebo šíře produktové nabídky začíná hrát stále důležitější roli také každodenní zkušenost se spoluprací.
Makléři totiž pojišťovny neposuzují jen podle obchodních výsledků nebo marketingové síly. Velkou roli hraje zkušenost z konkrétních případů: jak rychle se pojišťovna ozve, jestli umí držet dohodnutý postup a zda se klient v obtížnější situaci neztratí v provozních průtazích. Právě v takových chvílích se důvěra buduje nejrychleji.
„Když se ohlédnu za pětadvaceti lety ankety Pojišťovna roku, vidím za jejími výsledky především obrovský kus práce celého trhu. Na začátku jsme chtěli vytvořit prostor, kde budou moci makléři férově říct, jak se jim s pojišťovnami skutečně pracuje. Dnes má anketa mnohem širší význam, protože ukazuje, jak české pojišťovnictví dospělo. Mnohé společnosti za tu dobu prošly velkými změnami, přišli noví lidé, nové technologie i složitější rizika, ale jedna věc zůstává pořád stejná.
Dobrá pojišťovna se pozná ve chvíli, kdy ji klient opravdu potřebuje a kdy makléř potřebuje partnera, na kterého se může spolehnout. Právě proto si výsledků vážím. Nejsou jen slavnostním oceněním, jsou také zprávou o důvěře, která se na trhu buduje dlouhé roky.
V kontextu aktuálních výsledků bych rád ocenil Jitku Chizzola, která patří k nejvýraznějším ženám českého pojišťovnictví a letos se stala Osobností pojistného trhu. Její profesní příběh je pevně spojený s rozvojem právní ochrany v České republice a dobře ukazuje, jak velkou hodnotu má dlouhodobá práce v odborném segmentu, který bývá často mimo hlavní pozornost. V pojišťovnictví nakonec vždy rozhodují konkrétní lidé a jejich schopnost držet kvalitu i v čase. Jitka Chizzola k takovým osobnostem bezpochyby patří,“ uvedl předseda AČPM a zakladatel ankety Ivan Špirakus při hodnocení jubilejního ročníku.
Nejúspěšnější univerzální pojišťovnou letošního ročníku se z pohledu počtu prvenství stala Kooperativa, která zvítězila v kategoriích Pojištění občanů a Životní pojištění. Česká podnikatelská pojišťovna uspěla v segmentu Pojištění průmyslu a podnikatelů, Allianz získala první místo v Autopojištění a mezi specializovanými pojistiteli dominovala ERGO cestovní pojišťovna.
V rámci 25. ročníku ankety prezídium Asociace českých pojišťovacích makléřů již tradičně udělilo čestný titul „Osobnost pojistného trhu“ za vynikající a mimořádný přínos rozvoji českého pojišťovnictví.
Držitelé tohoto ocenění z předešlých ročníků jsou: Luděk Menčík, Petr Pavlík, Vladimír Mráz, Marek Venuta, František Stach, Vladimír Přikryl, Konštantín Alexejenko, Jaroslav Daňhel, Václav Křivohlávek, Zdeněk Voharčík, Jakub Hradec, Jiřina Nepalová, Jiří Charypar, Vladimír Krajíček, Ivan Špirakus, Martin Diviš, in memoriam Jaroslav Besperát, Zdeněk Tuček a Martin Žáček.
Letos tento titul získala Jitka Chizzola, která je už tři desetiletí spojena se společností D.A.S. Během této doby se podílela na budování jednoho z nejvýraznějších specializovaných pojistitelů na českém trhu a dlouhodobě patří mezi respektované osobnosti domácího pojišťovnictví.
O tom, jak Jitka Chizzola sama vnímá svoji profesní roli a místo právní ochrany na českém pojistném trhu, mluvila nedávno také v rozhovoru pro odborný portál oPojištění.cz.
„Být ve vedení pojišťovny především znamená nebát se, věřit si a být připravena převzít odpovědnost. Vedení není o titulu ani o funkci, ale o postoji. Jste-li lídr, lidé od vás očekávají směr, důvěru a pevný rámec. Pro mě osobně je důvěra naprostý základ. Svým lidem dávám velkou volnost a oni ji vracejí zpět. Tím vzniká opravdový vztah. Když se něco nepovede, řeknu to jasně a věcně. Bez výčitek, ale s jasným nastavením. Myslím, že právě důvěra, respekt a férovost jsou klíčem ke spokojenému a fungujícímu týmu,“ popisovala laureátka ceny Osobnost pojistného trhu Jitka Chizzola.
Také letos organizátoři zachovali model TOP 5 v kategorii Pojišťovací makléř roku bez rozlišení pořadí. Mezi oceněné společnosti se zařadily INSIA, MARSH, PETRISK, RENOMIA a RESPECT. Titul Tým upisovatelů roku získala Kooperativa pojišťovna a Mladým talentem roku se stala Sabina Burešová ze společnosti JB Group, člena Renomia Network.
Výsledky byly vyhlášeny během galavečera v Kongresovém centru České národní banky za účasti několika stovek hostů z pojišťoven, makléřských společností, profesních asociací i finančního trhu. Akce se konala pod záštitou člena bankovní rady České národní banky Jana Procházky.
Jubilejní ročník nebyl pouze připomenutím výsledků, ale i potvrzením místa, které si anketa za čtvrt století na českém pojistném trhu vybudovala. Vedle samotného hodnocení pojišťoven se ukázal i význam setkání lidí, kteří trh dlouhodobě tvoří a nesou jeho odbornou paměť.
„Jubilejní ročník pro nás byl potvrzením, že Pojišťovna roku má na českém pojistném trhu stále pevné místo. Příprava takové ankety není jen otázkou samotného hlasování a slavnostního večera. Důležité je, aby celý proces působil důvěryhodně, aby výsledky byly srozumitelné a aby se v nich trh poznal.
Velmi si vážím toho, že se i po pětadvaceti letech daří vytvářet prostor, kde se mohou potkat makléři, pojišťovny i další osobnosti oboru v atmosféře, která má odbornou váhu a zároveň lidský rozměr. Právě to podle mě dává anketě smysl i do dalších let,“ řekla na závěr výkonná ředitelka AČPM Kateřina Měchurová.
Podrobné informace o anketě, její historii i kritériích hodnocení jsou k dispozici na webových stránkách ankety.
