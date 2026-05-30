Pohádkový jackpot 2,9 miliardy: Výherce se zatím neozval. Jak je to s výplatou? Může propadnout?
Pohádková výhra 2,911 miliardy korun, to je rekordní výhra v historii České republiky. Výherce se podle informací Blesku o své peníze ještě nepřihlásil. Jak probíhá vyplacení výhry? Proč je dobré si najmout finančního poradce? A jak je to s daní z výhry? Blesk přináší jasné odpovědi společnosti Allwyn.
Lze výhra vyplatit na více účtů? Jaký je obvyklý postup výplaty výhry?
„Výplata výher se řídí zákonem o hazardních hrách. Pokud jde o online registrovaného zákazníka, máme jeho ověřenou identitu a registrovaný bankovní účet nebo platební kartu, které u nás používá na provádění sázek (například zakoupení loterijního tiketu – Sportky, Eurojackpotu, Extra renty a podobně) nebo na kurzové sázky či hry nebo online losy,“ uvedla pro Blesk Dita Stejskalová, mluvčí společnosti Allwyn (dříve Sazka a.s.).
Výplata výhry podle Stejskalové probíhá bez zbytečného odkladu, pouze ve speciálních případech, což může být například velmi vysoká výhra, má společnost na výplatu do 60 dnů od zveřejnění výherní listiny.
„Pokud má u nás zákazník online registraci, informujeme ho e-mailem o výhře a nabízíme možnost odborného poradenství – psychologického, právního a finančního. Zároveň informujeme výherce i o tom, že nás může kontaktovat a pomůžeme s vyplacením výhry na jeho bankovní účty. Může například chtít vyplatit výhru na více účtů, v takovém případě ho provedeme celým procesem, registrací těchto účtů a jejich postupnou změnou,“ dodala mluvčí společnosti.
Pokud výherce nemá online registraci a není známa jeho totožnost, je potřeba, aby se ke své výhře přihlásil, a to ve lhůtě 365 dnů. „Pokud jde o výhru vyšší než 240 000 Kč a zákazník nemá u nás registraci, je potřeba, aby se ke své výhře přihlásil a přišel za námi do sídla firmy Allwyn Česko v Praze 6 na Evropské ulici,“ uvedla Stejskalová.
Nižší výhry si může výherce vybrat na prodejních místech (kde lze vsadit Allwyn Sportku, Eurojackpot, Extra rentu, ….):
- Výhry do 1 000 Kč vám vyplatí na kterémkoliv prodejním místě Allwyn.
- Výhry do 50 000 Kč si můžete nechat vyplatit na kterémkoliv prodejním místě Allwyn, ale je nutná předchozí dohoda.
- Výhry od 50 001 do 240 000 Kč vyplácejí pouze vybraná prodejní místa Allwyn bezhotovostně. V hotovosti vám výhru vyplatí pouze na některých prodejních místech.
Jak se s ohromnou výhrou vyrovnat?
- Dejte si čas na prožití emocí a následné rozhodování, co s výhrou dál.
- Chraňte si své soukromí a pečlivě zvažte, s kým se informaci o výhře podělit.
- Zůstaňte v kontaktu a sdílejte radost se svou rodinou a těmi nejbližšími.
- Proberte celou situaci s někým nestranným, třeba i terapeutem, který vám pomůže se v nové situaci lépe zorientovat. Allwyn výhercům nabízí odbornou pomoc ve spolupráci s organizací Hedepy.
- Nebojte se vyhledat rady finančního poradce – pomohou vám zvládnout změny a předejít problémům. Allwyn nabídne i finanční poradenství profesionálních subjektů.
- Nepřevracejte svůj život vzhůru nohama, udržte si pokoru a své závazky, a místo okamžité výpovědi v práci volte raději nějaký čas volna nebo zkrácený úvazek.
- Nebojte se říkat NE a stanovte si jasné hranice.
- Nenahlížejte na výhru jako na nekonečný zdroj peněz.
- Připravte si finanční plán, ať už svépomocí, nebo za asistence odborníka.
- Nevsázejte vše na jednu kartu, diverzifikujte své investice a myslete na budoucnost.
Co rozhodně nedělat?
„Říci o velké výhře nekontrolovaně mnoha lidem. Hned razantně měnit svůj život, bez klidného rozmyšlení. Je dobré dát si čas na ujasnění myšlenek a zpracování emocí,“ uvedla mluvčí.
Jak s výhrou nejlépe naložit?
„Toto je velmi individuální a záleží na rozhodnutí výherce a jeho diskusi s odborníky na správu financí a majetku – například se svojí bankou, nebo lze využít nabídky odborného finančního poradenství, které mu můžeme zprostředkovat my.“
Co se stane, když si výherce výhru nevyzvedne v termínu?
„Zákazníci, kteří mají u nás online registraci, to mají velmi jednoduché, jim výhru převedeme automaticky, protože máme jejich ověřenou identitu a registrovaný bankovní účet nebo kartu. Nemusí se tedy k výhře přihlašovat, rovnou ji uvidí na svém zákaznickém účtu.“
Jak je to s daní z výhry?
„Pokud je výhra vyšší než 50 000 korun, odvádí se z ní srážková daň ve výši 15 %. Tu odvádíme my, Allwyn Česko. Výherce dostává na svůj účet čistou částku po zdanění a nemusí už nic dělat.“
Měl by si výherce najít správce financí?
„Pokud jde o vysokou výhru, je určitě užitečné se poradit s profesionály, jaké jsou vhodné možnosti správy financí. Výherce může využít i odborného finančního poradenství, které nabízíme. Záleží na jeho životním stylu, potřebách, snech, ale i vztahu k riziku, pokud jde například o různé investiční produkty. Určitě je dobré dát si čas a poradit se s odborníky“
