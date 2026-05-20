V Praze přistálo letadlo s Američanem s podezřením na nákazu ebolou. Čeká ho 21 dní karantény

V Praze přistálo letadlo s Američanem s podezřením na nákazu ebolou (20.5.2026)
V Praze přistálo letadlo s Američanem s podezřením na nákazu ebolou (20.5.2026)
V Praze přistálo letadlo s Američanem s podezřením na nákazu ebolou (20.5.2026)
V Praze přistálo letadlo s Američanem s podezřením na nákazu ebolou (20.5.2026)
V Praze přistálo letadlo s Američanem s podezřením na nákazu ebolou (20.5.2026)
Autor: ČTK - 
20. května 2026
23:09

Do Česka dnes večer letecky z Ugandy přicestoval americký lékař, který měl kontakt s nakaženým ebolou. Letadlo s ním dosedlo na letiště v Praze krátce po jedenácté hodině večer.

O přijetí pacienta na americkou žádost rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po konzultaci s vládou. Muže čeká třítýdenní izolace v pražské Fakultní nemocnici Bulovka. Podle Vojtěcha nepřijde do kontaktu s českými občany, nepředstavuje proto pro veřejnost zdravotní riziko. 

Ebola je závažné, často smrtelné virové onemocnění, které způsobuje horečku, bolesti těla, zvracení a průjem. Přenáší se většinou přímým kontaktem s krví nebo jinými tělními tekutinami. „Od počátku, kdy letadlo přistane na letišti, bude pod přísným dohledem. Bude izolován po celé tři týdny,“ řekl novinářům Vojtěch. 

Z letiště bude muž převezený speciálním vozem Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy na Bulovku, podobné převozy složky integrovaného záchranného systému pravidelně trénují. Bude umístěný v uzavřeném transportním boxu, v nemocnici pak v bioboxu, tedy neprodyšném „stanu“ uvnitř prostor kliniky. Zdravotníci k němu budou přistupovat jen ve speciálních oblecích podobných skafandrům.

Video  Tři týdny samotky v Česku a speciální vak. Co vše čeká Američana s podezřením na ebolu? 
Video se připravuje ...
V Praze přistálo letadlo s Američanem s podezřením na nákazu ebolou (20.5.2026)
V Praze přistálo letadlo s Američanem s podezřením na nákazu ebolou (20.5.2026)
V Praze přistálo letadlo s Američanem s podezřením na nákazu ebolou (20.5.2026)
V Praze přistálo letadlo s Američanem s podezřením na nákazu ebolou (20.5.2026)
V Praze přistálo letadlo s Američanem s podezřením na nákazu ebolou (20.5.2026)

Témata:
Adam VojtěchČeskoPrahaletištěUgandaANO 2011Fakultní nemocnice Bulovka
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Jiřina Bohdalová (95): Konflikt s Jandou kvůli Zemanovi!
Jiřina Bohdalová (95): Konflikt s Jandou kvůli Zemanovi!
Aha!
Cesta k srdci vede přes žaludek: Co uvařit partnerovi podle jeho znamení, aby vám podlehl?
Cesta k srdci vede přes žaludek: Co uvařit partnerovi podle jeho znamení, aby vám podlehl?
Dáma
Husté obočí, opakované záněty uší, ztráta řeči. Zoufalá máma varuje před typickými příznaky dětské demence
Husté obočí, opakované záněty uší, ztráta řeči. Zoufalá máma varuje před typickými příznaky dětské demence
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Konec vyčkávání v ČNB se blíží, bankéři čelí drahé ropě i bobtnání státního rozpočtu
Konec vyčkávání v ČNB se blíží, bankéři čelí drahé ropě i bobtnání státního rozpočtu
e15
Rulík se zlobil: Hrajeme jinak než proti Švédům nebo Kanadě. Ostuda? To neřeším, potřebuju...
Rulík se zlobil: Hrajeme jinak než proti Švédům nebo Kanadě. Ostuda? To neřeším, potřebuju...
iSport
Trump, Agáta a Krainová v drsném žebříčku celebrit! Hrozí 3. světová?
Trump, Agáta a Krainová v drsném žebříčku celebrit! Hrozí 3. světová?
Reflex
Jubilejní Czech Nature Photo ovládl snímek Evolution. U čtenářů LaZ bodovalo Magické ráno
Jubilejní Czech Nature Photo ovládl snímek Evolution. U čtenářů LaZ bodovalo Magické ráno
Lidé a země