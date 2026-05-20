V Praze přistálo letadlo s Američanem s podezřením na nákazu ebolou. Čeká ho 21 dní karantény
Do Česka dnes večer letecky z Ugandy přicestoval americký lékař, který měl kontakt s nakaženým ebolou. Letadlo s ním dosedlo na letiště v Praze krátce po jedenácté hodině večer.
O přijetí pacienta na americkou žádost rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po konzultaci s vládou. Muže čeká třítýdenní izolace v pražské Fakultní nemocnici Bulovka. Podle Vojtěcha nepřijde do kontaktu s českými občany, nepředstavuje proto pro veřejnost zdravotní riziko.
Ebola je závažné, často smrtelné virové onemocnění, které způsobuje horečku, bolesti těla, zvracení a průjem. Přenáší se většinou přímým kontaktem s krví nebo jinými tělními tekutinami. „Od počátku, kdy letadlo přistane na letišti, bude pod přísným dohledem. Bude izolován po celé tři týdny,“ řekl novinářům Vojtěch.
Z letiště bude muž převezený speciálním vozem Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy na Bulovku, podobné převozy složky integrovaného záchranného systému pravidelně trénují. Bude umístěný v uzavřeném transportním boxu, v nemocnici pak v bioboxu, tedy neprodyšném „stanu“ uvnitř prostor kliniky. Zdravotníci k němu budou přistupovat jen ve speciálních oblecích podobných skafandrům.
