„Lepší než originály!“ říká v Blesku falzifikátor Beltracchi. Ale i své malby prodává za miliony
Namaloval stovky podvrhů, které se prodávaly za horentní sumy. Jen pár jich bylo odhaleno, za což si Němec Wolfgang Beltracchi (75) odpykal tři roky v otevřené věznici (dál mohl pracovat v ateliéru a splácet škody). Paradoxně si někteří sběratelé jeho odhalených padělků dnes cení víc, než kdyby šlo o originál. Zároveň se mu ale daří s vlastní tvorbou, její velkou přehlídku uspořádal exkluzivně v pražském Obecním domě. „Umím malovat lépe než mistři, ale v tom problém padělání nevězí,“ popsal v rozhovoru pro Blesk své metody.
Když dovedete malovat přesně jako staří mistři, znamená to, že jste lepší než oni?
Když paděláte, musí to být na úrovni nejlepších děl toho malíře, ale ne příliš dobré. Jako balancovat na čáře. Musíte být přesně tam, ne vpravo a ne vlevo. Když jdete doleva a je to moc špatné, experti řeknou „Ne, tato malba není na daného malíře moc dobrá.“ Když je to příliš dobré, řeknou, „Hm, to se zdá až moc dobré.“ Každopádně lépe to udělat dovedu, to jistě. Ale v tom ten problém není. Musíte vnímat ten čas, vidět tu dobu, ve které ten člověk žil, co zná, co nezná, co umí, jak mu bylo. Musíte znát vše okolo. Co jedl, jak žil, jeho přátele a tak dále. Čtu dopisy, čtu vše, co jen můžu. Není to jen v malování. Musíte jít dovnitř, jako herec, jako metodické herectví. Říkám tomu malba volnou metodou. Dostanu se do toho člověka, maluji z jeho nitra.
Jak jste vybíral, co nebo „od koho“ malovat?
Můj Max Ernst je dobrý příklad. Vždycky jsem se díval: Je někde v katalogu, v životopise, v práci díra, kam bych mohl já? Je někde prostor, kde musel něco namalovat? Nebo nenamaloval? Takže u Maxe Ernsta byla taková situace: Maloval veliký les a maloval hordu. Ale nenamaloval moment, kdy horda vychází z lesa. Takže ten moment jsem namaloval já.
Vždycky jsem se rozhlížel. Když jsem cestoval s manželkou a dětmi a viděl jsem obraz v galerii nebo někde, řekl jsem si „Hele, ten se mi líbí. Podívejme se, půjde to udělat, nebo ne?“ Musí být metoda, jak to udělat. A pak jsem vytvořil jedno dílo. V tom jsem se vyžil a dál mě ten malíř nezajímal. Vytvořil jsem malby asi 120 různých malířek a malířů, žen i mužů, ze čtyř století. Ale odhalili jen díla z klasické moderny, protože tam byly zezadu štítky a z těch to poznali.
Vy jiné padělky poznáte?
Ano. Když je to malíř, kterého jsem padělal, nebo jen studoval – nemaloval jsem všechny malíře, které jsem studoval. To to vidím ihned. Stačí mi minuta. Podívám se a řeknu, „á“. Byl jsem na výstavách, ve fakt velkých galeriích, v Tate i jinde. Velké výstavy opravdu velmi slavných malířů. A vidím, tady padělek, tady padělek.
Řeknete jim to?
Ne, ne. Nikdy. Nikdy nic neříkám. Někdy někdo přijde do mého ateliéru nebo mi pošlou fotky. A když je to můj obraz, řeknu „Ano, je.“ Ale prakticky se to neděje. Někdy mi přijdou do ateliéru obchodníci s uměním – já je nezvu, ale oni přijdou s obrazy a říkají: „Pane Beltracchi, toto je váš padělek.“ Já se podívám a řeknu, „Mm, ne, ten je v pořádku. To je velmi dobrá malba. Je to ten malíř. Vím to, protože jsem ho dělal. Ale ne tenhle obraz.“ A oni: „Ne, to vy jen říkáte, nechcete to přiznat.“ „A já povídám, Ne, nemám důvod to nepřiznávat.“ Jenže oni to chtějí – ten obraz dnes stojí třeba 15 nebo 10 tisíc eur, ale když je to podvrh ode mne, stojí třeba 70 tisíc. Tak jsou naštvaní.
Jeden chlap mi zavolal někdy v roce 2012, 2013, jeden chlap z New Yorku. Má hodně velikou sbírku surrealistů. A koupil si Les od Maxe Ernsta, velký, za bezmála osm milionů dolarů. Za mě to bylo, myslím, dva miliony. Ale on mi zavolal a povídal: „Pořád ten obraz mám v bytě. Miluju ho. Ale musíte mi to podepsat svým jménem.“ Poslední žena Maxe Ernsta ten obraz viděla, než byl odhalen. Říkala: „To je nejlepší les, co můj manžel kdy vytvořil.“
Výstava Wolfgang Beltracchi: Divine Stories / Božské příběhy
Kde: Obecní dům, náměstí Republiky, Praha 1
Kdy: denně 10:00 až 19:00, do 25. září
Za kolik: 350 Kč, každé pondělí 250 Kč, studenti 250 Kč, rodinné 2+3 650 Kč. Komentované prohlídky s autorem (s překladem) jsou naplánované na červen a září.
Více na www.beltracchiprague.com
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