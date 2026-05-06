Špičkoví lékaři na Horké lince řešili: Máma šla do důchodu a po večerech pije! A jak poznám demenci?

Redakční telefony v Blesku se opět rozdrnčely naplno! Šestice předních odborníků z klíčových oblastí medicíny a péče – od geriatrie a očního lékařství až po psychologii a adiktologii – zasedla k linkám, aby zodpověděla dotazy, které trápí nejvíce. Tato akce se koná pravidelně, protože přístup ke špičkovým kapacitám je pro běžného pacienta často komplikovaný.
I když na své zdraví v každodenním shonu často zapomínáme, ozve se většinou samo, jakmile se objeví první problém. Vzhledem k tomu, že čekací doby u specialistů jsou stále dlouhé, nabídl Blesk čtenářům unikátní možnost získat odbornou radu okamžitě a zdarma.
Naše zdraví je to nejcennější, co máme, a proto se redakce rozhodla zprostředkovat odpovědi na ty nejpalčivější dotazy přímo od lékařských kapacit. V následujícím přehledu přinášíme výběr toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího, co během telefonátů v redakci zaznělo.
Dříve se říkalo, že šedý zákal se musí nechat »dozrát« a pak operovat. Je to pravda? A platí tu operaci pojišťovna celou?
Tento mýtus už dávno neplatí. Odstranění pokročilého šedého zákalu je komplikovanější než u zákalu v rané fázi. Extrémně sytý zákal čočky je doprovázen výraznou změnou v hustotě čočky. Čočka se stává velmi tvrdou, až kamennou. Aby ji bylo možné rozbít a odstranit, je nutné použít velké množství energie, ať už je to ultrazvuková energie nebo energie laseru. U přezrálého šedého zákalu je výhodnější použít speciální laser, který je pro oko šetrnější. Navíc má zákrok zásadní přínos pro kvalitu života seniorů.
Potvrzuje to i průzkum, který jsme dělali v NeoVizi: Téměř 95 % respondentů uvedlo, že se jim zrak po zákroku zlepšil, což jim přineslo pocit bezpečí, znovunabytí samostatnosti a návrat k oblíbeným aktivitám. Větší část dotázaných se přiznala, že zpětně lituje, že zákrok nepodstoupili dříve. Operaci platí pojišťovna v případě, že si pacient vybere monofokální nitrooční čočky. Za prémiové čočky nebo za operaci s asistencí laseru si pacient připlácí.
Zelený zákal prý nebolí a člověk ho sám nepozná, dokud není pozdě. Jak mám tedy vědět, že ho mám?
Zelený zákal má na svědomí zvýšený tlak nitrooční tekutiny, který způsobuje postupné odumírání vláken zrakového nervu, který přenáší zrakové informace ze sítnice do mozku. Nebezpečné je, že tato degradace nebolí a zpočátku ani nezhoršuje zrak. Laik proto nemá šanci rozeznat problém včas. Když začne pozorovat zhoršené vidění, bývá už často pozdě, neboť této fázi je již poškozeno více než 40 % vláken zrakového nervu. Navíc i pacient s výrazně pokročilým zúžením zorného pole může mít dobrou centrální zrakovou ostrost.
Z tohoto důvodu až polovina lidí o své nemoci vlastně vůbec netuší! Navíc poškozená vlákna už nelze znovu obnovit, proto je důležité odhalit onemocnění včas, aby bylo možné alespoň zpomalit jeho vývoj. To dokáže jedině oční lékař, proto pravidelně choďte na preventivní prohlídky.
Je mi šedesát a nebaví mě neustále střídat brýle na dálku a na čtení. Má v mém věku ještě smysl uvažovat o laserové operaci nebo výměně čoček, nebo už jsou to pro mě vyhozené peníze?
Laserové refrakční operace jsou vhodné pouze cca do 40 let, ale i v pozdějším věku lze vidět ostře díky výměně přirozené čočky za umělou. Tato výměna se nejčastěji provádí při operaci šedého zákalu, kdy zakalení původní čočky způsobuje zamlžené a rozostřené vidění, anebo z důvodu presbyopie, tedy vetchozrakosti, která přichází obvykle po 40. roce.
Ostré vidění na blízko, střední vzdálenost i do dálky zajišťuje trifokální čočka, ale pokud pacient z nějakého důvodu není vhodným adeptem pro tento typ čočky (například ji nedoporučujeme pro pacienty s glaukomem, lidi se změnami na sítnici a další), může být vhodným řešením nitrooční čočka s prodlouženou hloubkou ostrosti, která zajišťuje vidění na dálku i střední vzdálenost. Investice do ostrého zraku se vyplatí i po šedesátce, protože dobrý zrak zlepšuje celkovou kvalitu života.
