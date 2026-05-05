Na Horké lince odborníci na psychiku, závislosti i nemoci stáří: Volejte lékařům už DNES!
Trápí vás zdravotní neduhy, které přicházejí s přibývajícími léty, nebo máte obavy o zdraví svých nejbližších? Právě dnes máte jedinečnou příležitost získat odpovědi bez měsíců čekání na volný termín v ambulanci.
Deník Blesk pro vás v redakci otevřel unikátní „linku zdraví“, kde na vaše dotazy čekají špičkoví specialisté a kapacity ve svých oborech. Máte celé dvě hodiny na to, abyste probrali své diagnózy, léčebné postupy nebo nejasné výsledky vyšetření s odborníky, ke kterým je běžně velmi obtížné se dostat.
Neodkládejte své zdraví na jindy – odborníci jsou tu pro vás na telefonu Blesku od 10 do 12 hodin. Připravte si lékařské zprávy nebo seznam léků, které užíváte, aby byla konzultace co nejefektivnější. A ptejte se třeba na tohle:
Téma: Oční onemocnění
MUDr. Lucie Valešová, MHA – oční lékařka
Tel.: 730 163 986
- Jaké jsou moderní metody operace šedého zákalu a kdy je správný čas zákrok podstoupit?
- Jak ulevit pálícím očím při práci na počítači a které kapky skutečně pomáhají?
- Jsem vhodným kandidátem na laserovou operaci i ve vyšším věku?
- Jak často chodit na prohlídky, aby se včas zachytily změny na sítnici?
Téma: Závislosti
Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D – adiktolog
Tel.: 730 163 983
- Jak poznat hranici mezi „společenským pitím“ a začínající závislostí?
- Kolik času u obrazovky je u dětí už nebezpečné a jak nastavit pravidla?
- Jak mluvit s členem rodiny, o kterém si myslím, že má problém s návykovými látkami?
- Jak probíhá ambulantní terapie a je možné ji absolvovat anonymně?
Téma: Psychické potíže
Mgr. Natália Schwab Figusch – psycholožka
Tel.: 730 165 711
- Jak zvládat náhlé stavy úzkosti a jaké techniky okamžitě fungují?
- Jak se bránit chronické únavě z práce nebo z péče o domácnost?
- Jak zlepšit komunikaci s partnerem nebo dětmi v krizových situacích?
- Jak poznat, že se jedná o deprese?
Téma: Léčba seniorů
Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Tel.: 730 165 810
- Mohou se navzájem ovlivňovat léky na tlak, cukrovku a bolest?
- Co je běžné zapomínání a co už může být příznak začínající demence?
- Jak upravit jídelníček při nechutenství a jak zajistit dostatek vitamínů?
- Jak preventivně posílit organismus, aby se předešlo nebezpečným úrazům?
Téma: Domácí zdravotní péče
Bc. Ivana Miškovská – sestra domácí péče
Tel.: 730 163 985
- Za jakých podmínek hradí domácí ošetřovatelskou službu pojišťovna?
- Jak správně pečovat o proleženiny nebo chronické rány v domácím prostředí?
- Jaké rehabilitační a hygienické pomůcky mohou ulehčit život nepohyblivému pacientovi?
- Co všechno se musí příbuzní naučit, aby zvládli péči o blízkého po návratu z nemocnice?
Téma: Rehabilitace
MUDr. Miloš Barna, fyzioterapeut
Tel.: 730 165 834
- Jaké cviky pomáhají na ztuhlou krční páteř a bedra při sedavém zaměstnání?
- Jak dlouho a jak intenzivně rehabilitovat po výměně kyčelního či kolenního kloubu?
- Jaké jsou nejčastější chyby při chůzi a jak si vybrat správnou obuv?
- Co dělat, když mi „rupne“ v zádech, a kdy je nutné jet na pohotovost?
