Na Horké lince odborníci na psychiku, závislosti i nemoci stáří: Volejte lékařům už DNES!

Lékaři čekají na vaše dotazy už dnes.
Lékaři čekají na vaše dotazy už dnes.
MUDr. Miloš Barna, fyzioterapeut
Bc. Ivana Miškovská – sestra domácí péče
M. Miovský
Autor: Iva Dvořáková - 
5. května 2026
05:00

Trápí vás zdravotní neduhy, které přicházejí s přibývajícími léty, nebo máte obavy o zdraví svých nejbližších? Právě dnes máte jedinečnou příležitost získat odpovědi bez měsíců čekání na volný termín v ambulanci.

Deník Blesk pro vás v redakci otevřel unikátní „linku zdraví“, kde na vaše dotazy čekají špičkoví specialisté a kapacity ve svých oborech. Máte celé dvě hodiny na to, abyste probrali své diagnózy, léčebné postupy nebo nejasné výsledky vyšetření s odborníky, ke kterým je běžně velmi obtížné se dostat.

Neodkládejte své zdraví na jindy – odborníci jsou tu pro vás na telefonu Blesku od 10 do 12 hodin. Připravte si lékařské zprávy nebo seznam léků, které užíváte, aby byla konzultace co nejefektivnější. A ptejte se třeba na tohle:

Téma: Oční onemocnění

MUDr. Lucie Valešová, MHA – oční lékařka

Tel.: 730 163 986

  • Jaké jsou moderní metody operace šedého zákalu a kdy je správný čas zákrok podstoupit?
  • Jak ulevit pálícím očím při práci na počítači a které kapky skutečně pomáhají?
  • Jsem vhodným kandidátem na laserovou operaci i ve vyšším věku?
  • Jak často chodit na prohlídky, aby se včas zachytily změny na sítnici?

MUDr. Lucie Valešová, MHA – oční lékařka

Téma: Závislosti

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D – adiktolog

Tel.: 730 163 983

  • Jak poznat hranici mezi  „společenským pitím“ a začínající závislostí?
  • Kolik času u obrazovky je u dětí už nebezpečné a jak nastavit pravidla?
  • Jak mluvit s členem rodiny, o kterém si myslím, že má problém s návykovými látkami?
  • Jak probíhá ambulantní terapie a je možné ji absolvovat anonymně?

M. Miovský

Téma: Psychické potíže

Mgr. Natália Schwab Figusch – psycholožka

Tel.: 730 165 711 

  • Jak zvládat náhlé stavy úzkosti a jaké techniky okamžitě fungují?
  • Jak se bránit chronické únavě z práce nebo z péče o domácnost?
  • Jak zlepšit komunikaci s partnerem nebo dětmi v krizových situacích?
  • Jak poznat, že se jedná o deprese?

Mgr. Natália Schwab Figusch – psycholožka

Téma: Léčba seniorů

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Tel.: 730 165 810 

  • Mohou se navzájem ovlivňovat léky na tlak, cukrovku a bolest?
  • Co je běžné zapomínání a co už může být příznak začínající demence?
  • Jak upravit jídelníček při nechutenství a jak zajistit dostatek vitamínů?
  • Jak preventivně posílit organismus, aby se předešlo nebezpečným úrazům?

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. – geriatrička

Téma: Domácí zdravotní péče

Bc. Ivana Miškovská – sestra domácí péče

Tel.: 730 163 985

  • Za jakých podmínek hradí domácí ošetřovatelskou službu pojišťovna?
  • Jak správně pečovat o proleženiny nebo chronické rány v domácím prostředí?
  • Jaké rehabilitační a hygienické pomůcky mohou ulehčit život nepohyblivému pacientovi?
  • Co všechno se musí příbuzní naučit, aby zvládli péči o blízkého po návratu z nemocnice?

Bc. Ivana Miškovská – sestra domácí péče

Téma: Rehabilitace

MUDr. Miloš Barna, fyzioterapeut

Tel.: 730 165 834

  • Jaké cviky pomáhají na ztuhlou krční páteř a bedra při sedavém zaměstnání?
  • Jak dlouho a jak intenzivně rehabilitovat po výměně kyčelního či kolenního kloubu?
  • Jaké jsou nejčastější chyby při chůzi a jak si vybrat správnou obuv?
  • Co dělat, když mi „rupne“ v zádech, a kdy je nutné jet na pohotovost?

MUDr. Miloš Barna, fyzioterapeut

 

Video  „Kdyby kuřáci vyměnili cigarety za alternativy, místo 20 tisíc lidí ročně zemře v ČR jen 300,“ tvrdí expert 
Video se připravuje ...

Lékaři čekají na vaše dotazy už dnes.
Lékaři čekají na vaše dotazy už dnes.
MUDr. Miloš Barna, fyzioterapeut
Bc. Ivana Miškovská – sestra domácí péče
M. Miovský

Témata:
stáříhorká linkaOdborníci na telefonu BleskubleskzdravíMichal Miovský
Iva Dvořáková
Další články autora

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Filip Renč má velké zdravotní problémy: V nemocnici dvakrát po sobě
Filip Renč má velké zdravotní problémy: V nemocnici dvakrát po sobě
Aha!
Módní kód zvěrokruhu: Co vám sluší podle hvězd a jak podtrhnout svou jedinečnost?
Módní kód zvěrokruhu: Co vám sluší podle hvězd a jak podtrhnout svou jedinečnost?
Dáma.cz
Cameron Diaz je trojnásobnou maminkou! Syn dostal neobvyklé jméno inspirované mořem
Cameron Diaz je trojnásobnou maminkou! Syn dostal neobvyklé jméno inspirované mořem
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Platformová ekonomika je budoucnost trhu práce. Nesmíme ji udusit přísnou regulací
Platformová ekonomika je budoucnost trhu práce. Nesmíme ji udusit přísnou regulací
e15
Červenka potvrdil MS. A zkusí zlomit i Pastrňáka! Znáte ho, ještě si říkám, že uvidíme
Červenka potvrdil MS. A zkusí zlomit i Pastrňáka! Znáte ho, ještě si říkám, že uvidíme
iSport
Macinka je zdivočelý nácek. Babiš vysává miliardy na dotacích i svědomí národa
Macinka je zdivočelý nácek. Babiš vysává miliardy na dotacích i svědomí národa
Reflex
Jezero Natron: Snímky na kámen proměněných zvířat z jeho břehů vyděsily svět
Jezero Natron: Snímky na kámen proměněných zvířat z jeho břehů vyděsily svět
Lidé a země