Nových případů výskytu HIV bylo v Česku během prvního čtvrtletí 69. Půlku tvoří cizinci
Nově diagnostikovaných případů HIV v Česku přibylo v prvním čtvrtletí 69, o jeden více než v prvních třech měsících loňského roku. ČTK o tom dnes informovala Národní referenční laboratoř pro HIV a AIDS (NRL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Za celý loňský rok jich bylo 293, což bylo nejvíce od roku 1985, kdy se začala vést v tuzemsku statistika tohoto onemocnění.
Dominantním způsobem, kterým se lidé HIV nakazili, byl sexuální přenos. U více než 56 procent šlo o muže mající sex s muži, ve 30 procentech o heterosexuální přenos. Nákazu u injekčního užívání drog lékaři zaznamenali letos ve dvou případech, u desetiny se způsob nakažení zjistit nepodařilo.
Od začátku statistiky v ČR lékaři evidují více než 5200 HIV pozitivních. Virus HIV napadá bílé krvinky zvané lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Bez zahájení léčby postupně tento typ bílých krvinek ubývá několik let, poté propukne nemoc AIDS a nemocní do několika let umírají. Pokud se nakažení léčí, mohou díky moderním lékům v současné době žít prakticky bez omezení a virus dále nešíří.
Od roku 1985 dosud se AIDS projevilo u více než 1000 osob a přes 600 zemřelo. „Za první čtvrtletí letošního roku bylo zaznamenáno deset nových případů onemocnění AIDS a čtyři úmrtí HIV pozitivních osob,“ uvedla NRL.
Cizinci dlouhodobě žijící v Česku, mezi které se nepočítají váleční uprchlíci z Ukrajiny, tvořili letos v prvním čtvrtletí více než 52 procent nových případů. Od začátku války na Ukrajině do Česka přišlo 954 HIV pozitivních osob, většina se léčila už ve své domovské zemi. Mezi HIV pozitivními uprchlíky bylo i 25 pozitivních dětí do 15 let.
