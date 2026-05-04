Odborníci na nemoci stáří na telefonu Blesku už v ÚTERÝ: Ptejte se na pohyb bez bolesti, závislosti i domácí péči

Už v úterý volajícím poradí lékařské špičky s nemocemi stáří.
Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D
Bc. Ivana Miškovská – sestra domácí péče
MUDr. Miloš Barna, fyzioterapeut
Autor: Iva Dvořáková 
4. května 2026
05:00

Čas nikdo nezastaví, ale moderní medicína umí zázraky i tam, kde dříve nebylo pomoci. Deník Blesk připravil další pokračování Odborníků na telefonu Blesku. Už v úterý dopoledne od 10 do 12 hodin se v redakci usadí tým specialistů, aby odpovídali na vaše dotazy týkající se zdraví, psychiky i sociální péče v seniorním věku.

Trápí vás horšící se zrak? Máte strach, že vaše babička začíná zapomínat? Ničí vás závislost na lécích na spaní? Naši experti jsou tu zítra jen pro vás! Nečekejte měsíce na termín v odborné ambulanci, zítra máte špičkovou péči na dosah ruky. Stačí zavolat.

Jak se připravit na telefonát?

Aby vám odborníci mohli co nejlépe poradit, buďte připraveni:

  • Napište si dotazy: Připravte si stručně a jasně, co vás trápí.
  • Seznam léků: Mějte u sebe krabičky nebo seznam všech léků, které užíváte (včetně vitaminů a doplňků).
  • Lékařské zprávy: Pokud se ptáte na konkrétní diagnózu, mějte po ruce poslední zprávu od svého lékaře.
  • Papír a tužka: Během hovoru si pište rady specialistů, ať na nic nezapomenete.

Svět nemusí být rozmazaná šmouha

MUDr. Lucie Valešová, MHA – oční lékařka

Tel.: 730 163 986

Téma: Oční choroby

Zrak je náš nejdůležitější kontakt s okolním světem. Přesto mnoho seniorů rezignuje na kvalitu vidění s tím, že »už jsou prostě staří«. To je obrovská chyba! S přibývajícími svíčkami na dortu se náš zrak přirozeně mění. Zatímco potřeba brýlí na čtení potká téměř každého, existují onemocnění, která mohou zrak vážně ohrozit.

Dobrá zpráva je, že moderní medicína si s většinou z nich poradí – pokud tedy pacient přijde včas. Neztrácejte možnost číst si oblíbené noviny nebo sledovat televizi jen proto, že odkládáte návštěvu lékaře. 

Tip pro vás

Po šedesátce byste měli navštívit očního lékaře jednou ročně, i když máte pocit, že vidíte dobře. Preventivní prohlídka odhalí zelený zákal dříve, než vám nenávratně poškodí nerv.

Pamatujte: Většina očních vad ve stáří se dá léčit, ale čas hraje proti vám. Proto neodkládejte návštěvu lékaře na »potom«!

Skrytý problém s prášky na spaní a alkoholem

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D – adiktolog

Tel.: 730 163 983

Téma: Závislosti

Téma závislostí u seniorů je v Česku stále tak trochu tabu. Přitom se týká tisíců rodin. U starších lidí totiž závislost nevypadá vždy jako „mejdan“, ale spíše jako tichý, nenápadný úpadek, který okolí často zamění za příznaky stáří. Ve stáří to není jen o alkoholu

Zatímco u mladých lidí si závislosti všimneme rychle, u seniorů bývá skrytá. Často začíná nevinně – alkohol jako lék na osamělost a úzkost z nemocí nebo prášky na problémy se spánkem. Navíc kombinace alkoholu s léky na tlak nebo na srdce může být dokonce až smrtelná. Navíc se příznaky závislosti jako je třes, zapomínání a zmatenost často pletou s demencí, což vede k nesprávné léčbě. A starý člověk upadá do ještě hlubších chmur.

Když duše volá o pomoc

Mgr. Natália Schwab Figusch – psycholožka

Tel.: 730 165 711

Téma: Psychické potíže

Stáří s sebou přináší řadu změn – odchod do důchodu, ztrátu blízkých nebo úbytek sil. Často se proto pocity úzkosti nebo apatie přecházejí mávnutím ruky: „To víte, je mu sedmdesát, tak je smutný.“ To je ale velký omyl. Duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické.

Co s tím?

Nejdůležitější je nebát se zajít k psychiatrovi nebo geriatrovi. Dnešní moderní léky (antidepresiva) jsou velmi šetrné, nejsou to žádné oblbováky a dokážou člověku vrátit chuť do života. Duševní hygiena totiž nekončí v důchodu. I v pozdním věku má člověk právo cítit se psychicky dobře a radovat se z každého dne.

Odbornice na zdraví seniorů

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. – gerontoložka

Tel.: 730 165 810

Téma: Léčba seniorů

Stáří není nemoc, ale specifické období, kdy se v těle vše mění. Zatímco běžný lékař se dívá na jeden orgán, gerontoložka sleduje pacienta jako komplexní organismus. Mnoho lidí si totiž plete gerontologii s následnou péčí nebo „LDNkou“. Gerontologie je ale moderní medicínský obor, který se zaměřuje na specifické potřeby lidí ve věku nad 65 (a častěji nad 75) let.

Starší organismus totiž reaguje na nemoci i léčbu úplně jinak než tělo třicátníka. Hlavním úkolem tohoto specialisty je zvládat tzv. multimorbiditu. Senior málokdy trpí jen jednou nemocí. Lékař zde funguje jako »koordinátor«, který hlídá, aby se léky na srdce netloukly s léky na cukrovku nebo klouby.

Gerontologové se specializují na problémy, které běžná medicína často přehlíží, jako jsou poruchy stability a pády, problémy s pamětí a orientací, inkontinence, podvýživa a dehydratace

Jak zařídit pomoc doma

Bc. Ivana Miškovská – sestra domácí péče

Tel.: 730 163 985

Téma: Domácí zdravotní péče

Většina seniorů má jediné přání: nechtějí do domova důchodců. Chtějí zůstat doma, mezi svými věcmi a vzpomínkami. Jaké jsou možnosti, když senior a jeho rodina potřebuje pomoc:

Pečovatelská služba: Pomůže s tím, co senior sám nezvládne – nákupy, úklid, dovoz oběda, pomoc s hygienou nebo doprovod k lékaři. Tato služba se platí, ale senior na ni může čerpat Příspěvek na péči. 

Domácí péče: Pokud důchodce potřebuje převazy ran, injekce, infuze nebo rehabilitaci, může k němu docházet zdravotní sestra.

Pozor: Tuto péči plně hradí zdravotní pojišťovna, ale musí ji předepsat praktický lékař!

Osobní asistence: Nabízí širší časový rozsah než pečovatelská služba. Asistent může se seniorem trávit i několik hodin denně, povídat si s ním nebo ho doprovázet na procházky.

Pohyb bez bolesti je nejlepším lékem

MUDr. Miloš Barna, fyzioterapeut

Tel.: 730 165 834

Téma: Rehabilitace

Pohyb je základem nezávislosti. Jakmile senior začne omezovat chůzi kvůli bolesti nebo strachu z pádu, rozjíždí se nebezpečný kolotoč oslabování svalů a ztráty soběstačnosti. Seniory nejčastěji zastaví osteoporóza, úbytek svalů  a porucha rovnováhy.

Jak udržet nohy v pohybu

Bolavé klouby nebo tuhé svaly nejsou nevyhnutelnou daní za věk. Často jde o problémy, které mají řešení – a tím řešením překvapivě není jen klid na lůžku, ale správně zvolená aktivita. Nehledejte ale složité sporty. Nejlepším lékem na pohybový aparát je obyčejná chůze. Stačí 20 minut denně. Pokud se u toho mírně zadýcháte, ale stále zvládnete mluvit, zvolili jste ideální tempo pro své srdce i svaly.

Kdy k lékaři

Pokud kloub otéká, je horký, nebo vás bolest budí ze spaní, je čas na návštěvu ortopeda nebo fyzioterapeuta. Moderní rehabilitace dokáže zázraky a často oddálí nebo úplně nahradí operaci.

