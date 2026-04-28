Špičkoví právníci, šéf notářů, odborník na exekuce i expertka na výživné na Horké lince: Radili volajícím!
Paragrafy se můžou ve schopných rukou stát účinnou zbraní, která vám vrátí naději i spravedlnost. Jenže jak se dostat ke špičkám v oboru? Stačilo zavolat na horkou linku! Telefony zvedali vynikající právníci, prezident Notářské komory ČR, člen prezidia Exekutorské komory ČR a specialistka na výživné.
S problémem, který je nutný řešit pomocí zákonů, se ve svém životě setká téměř každý. Stačí hádavý soused nebo nepříjemný šéf. Zaslouženou dovolenou může zkazit nesolidní cestovka, která sice nabízí modré z nebe, ale zůstane jen u slibů. Pořádně zamávat s celou rodinou umí exekuce, rozvod nebo nezaplacené výživné.
A paragrafy se hodí i při tak radostné události, jako je svatba a s ní spojené uzavření předmanželské smlouvy. Budoucí spory zase včas utne jasně sepsaná závěť. Ať už je ale důvod vašeho telefonátu jakýkoli, vždy dostanete radu přímo od konkrétního specialisty. A zaplatíte za ni ale jen cenu běžného hovoru podle vašeho operátora. Nejčastější nebo nejzajímavější dotazy zveřejníme v deníku Blesk a na Blesk.cz.
TÉMA: Spory se sousedy i šéfy
Advokát Mgr. Roman Moussawi, advokátní kancelář Moussawi Roman
Telefon: 730 165 711
* Může mi šéf zakázat marodit?
* Kdy ostříhat sousedovy keře?
* Jak řešit hluk od souseda
* Co dělat s neplatičem nájemného?
* Musím si napracovat pauzy na kouření?
TÉMA: Co zařídí notář
Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR
Telefon: 730 165 793
* Proč napsat závěť?
* Komu pomůže předmanželská smlouva?
* Jak funguje notářská úschova?
TÉMA: Reklamace
Mgr. Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu
Telefon: 730 165 810
* Co dělat, když mě prodejce napálil?
* Jak řešit zamítnutou reklamaci?
* Co dělat s nevyžádanou zásilkou?
* Jak se bránit e-šmejdům?
TÉMA: Exekuce
Mgr. Pavel Tintěra, člen prezidia Exekutorské komory ČR
Telefon: 730 165 824
* Kde zjistím, jestli nemám exekuci?
* Může se dražby zúčastnit každý?
* Co nemůže exekutor zabavit?
TÉMA: Výživné
Mgr. Iveta Novotná, ředitelka Vaševýživné.cz
Telefon: 730 165 834
* Kdy požádat o zvýšení alimentů?
* Jde podat trestní oznámení na neplatiče?
* Jak se určuje výše výživného?
TÉMA: Nemovitosti
JUDr. Jaroslava Šafránková, advokátní kancelář Šafránková & Vrba
Telefon: 730 163 985
* Jaké problémy hrozí s černou stavbou?
* Co dělat s nesmyslnými zákazy od SVJ?
* Jak řešit skrytou vadu?
TÉMA: Problémy s dovolenou
Mgr. Jakub Keresteši, advokátní kancelář Keresteši
Tel.: 730 163 986
* Kdy dostanu odškodnění za zpožděný let?
* Jde reklamovat ztráta radosti z dovolené?
* Kdo zodpovídá za ztracená zavazadla?
TÉMA: Rozvody
JUDr. Dagmar Raupachová, advokátní kancelář Černý-Raupachová
Tel.: 730 163 983
* Jde urychlit rozvod?
* Jak rozdělit společné jmění manželů?
* Může soud nařídit střídavou péči?
