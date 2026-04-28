Špičkoví právníci, šéf notářů, odborník na exekuce i expertka na výživné na Horké lince: Radili volajícím!

Už dnes v redakci deníku Blesk poradí experti na právo.
Aktualizováno -
28. dubna 2026
09:58
Autor: Radka Růžičková - 
28. dubna 2026
05:00

Paragrafy se můžou ve schopných rukou stát účinnou zbraní, která vám vrátí naději i spravedlnost. Jenže jak se dostat ke špičkám v oboru? Stačilo zavolat na horkou linku! Telefony zvedali vynikající právníci, prezident Notářské komory ČR, člen prezidia Exekutorské komory ČR a specialistka na výživné.

S problémem, který je nutný řešit pomocí zákonů, se ve svém životě setká téměř každý. Stačí hádavý soused nebo nepříjemný šéf. Zaslouženou dovolenou může zkazit nesolidní cestovka, která sice nabízí modré z nebe, ale zůstane jen u slibů. Pořádně zamávat s celou rodinou umí exekuce, rozvod nebo nezaplacené výživné.

A paragrafy se hodí i při tak radostné události, jako je svatba a s ní spojené uzavření předmanželské smlouvy. Budoucí spory zase včas utne jasně sepsaná závěť. Ať už je ale důvod vašeho telefonátu jakýkoli, vždy dostanete radu přímo od konkrétního specialisty. A zaplatíte za ni ale jen cenu běžného hovoru podle vašeho operátora. Nejčastější nebo nejzajímavější dotazy zveřejníme v deníku Blesk a na Blesk.cz. 

TÉMA:  Spory se sousedy i šéfy

Advokát Mgr. Roman Moussawi, advokátní kancelář Moussawi Roman

Telefon: 730 165 711

* Může mi šéf zakázat marodit?

* Kdy ostříhat sousedovy keře?

* Jak řešit hluk od souseda

* Co dělat s neplatičem nájemného?

* Musím si napracovat pauzy na kouření?

TÉMA: Co zařídí notář

Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

Telefon: 730 165 793

* Proč napsat závěť?

* Komu pomůže předmanželská smlouva?

* Jak funguje notářská úschova?

TÉMA: Reklamace

Mgr. Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Telefon: 730 165 810

* Co dělat, když mě prodejce napálil?

* Jak řešit zamítnutou reklamaci?

* Co dělat s nevyžádanou zásilkou?

* Jak se bránit e-šmejdům?

TÉMA: Exekuce

Mgr. Pavel Tintěra, člen prezidia Exekutorské komory ČR

Telefon: 730 165 824

* Kde zjistím, jestli nemám exekuci?

* Může se dražby zúčastnit každý?

* Co nemůže exekutor zabavit?

TÉMA: Výživné

Mgr. Iveta Novotná, ředitelka Vaševýživné.cz

Telefon: 730 165 834

* Kdy požádat o zvýšení alimentů?

* Jde podat trestní oznámení na neplatiče?

* Jak se určuje výše výživného?

TÉMA: Nemovitosti

JUDr. Jaroslava Šafránková, advokátní kancelář Šafránková & Vrba

Telefon: 730 163 985

* Jaké problémy hrozí s černou stavbou?

* Co dělat s nesmyslnými zákazy od SVJ?

* Jak řešit skrytou vadu?

TÉMA: Problémy s dovolenou

Mgr. Jakub Keresteši, advokátní kancelář Keresteši

Tel.: 730 163 986

* Kdy dostanu odškodnění za zpožděný let?

* Jde reklamovat ztráta radosti z dovolené?

* Kdo zodpovídá za ztracená zavazadla?

TÉMA: Rozvody

JUDr. Dagmar Raupachová, advokátní kancelář Černý-Raupachová

Tel.: 730 163 983

* Jde urychlit rozvod?

* Jak rozdělit společné jmění manželů?

* Může soud nařídit střídavou péči?

