Neznalost zákona nejenže neomlouvá, ale ještě může také přijít pořádně draho. Jenže s kým se poradit a nezaplatit majlant? Blesk v rámci akce Odborník na telefonu nabízí unikátní možnost probrat svůj problém se špičkovými právníky, prezidentem Notářské komory ČR, členem prezidia Exekutorské komory ČR a odbornicí na výživné.
Odborníci na Horké lince poradí s problémy se zákonem už v ÚTERÝ: Ptejte se na právo, exekuce či výživné!
1.Co si šéf nemůže dovolit
Advokát Mgr. Roman Moussawi, advokátní kancelář Moussawi Roman
Tel.: 730 165 711
Nařizuje vám šéf neplacené volno, strhává peníze za bizarní prohřešky a čas strávený na WC musíte napracovat? Nenechte si líbit všechno. Nad šéfem totiž stojí zákon. Tohle opravdu nemůže:
- Platit méně, než je minimální mzda, neexistuje! Letos tak není možné brát méně než 22 400 Kč měsíčně při plném 40hodinovém úvazku. Hodinová minimální mzda je ve výši 134,40 Kč.
- Ukládat pokuty zákon zakazuje. Může ale snížit prémie nebo osobní ohodnocení, tedy nenárokové složky.
- Nařídit dovolenou ze dne na den nesmí. Termín dovolené sice může nařídit, ale musí to oznámit nejméně 14 dní předem a navíc písemně.
- Snížit výplatu bez zákonných důvodů (např. exekuce) nelze. Šéfa neomlouvá ani to, že např. nemá peníze, protože nejsou zakázky.
- Uložit neplacené volno nemůže, stejně jako nesmí podřízené nutit, aby si o něj sami požádali. Neplacené volno jde poskytnout jen na základě dohody, se kterou musí zaměstnanec souhlasit.
- Nedávat zaměstnanci výplatnici nejde. Zaměstnavatel je povinen každý měsíc vydat zaměstnanci písemný doklad o složkách mzdy a provedených srážkách. Na požádání musí dokonce předložit i podklady, ze kterých mzdu vypočetl.
- Připravit zaměstnance o »starou« dovolenou není možné. Pokud ji nebylo možné vyčerpat, převádí se do dalšího kalendářního roku.
2.Dluhy a exekuce: Na co si dát pozor?
Mgr. Pavel Tintěra, člen prezidia Exekutorské komory ČR
Tel.: 730 165 824
Lidé se často bojí exekuce, ale netuší, jak vlastně funguje. Mají strach, že jim banka zablokuje účet nebo přijdou o vybavení domácnosti kvůli dluhům partnera. Exekuce má ale jasná pravidla. Navzdory mýtům je ji možné provést jen podle státem stanovených pravidel a pouze s »posvěcením« soudu. Exekutor v Česku navíc musí mít právnické vzdělání, dostatečnou praxi. Složenou exekutorskou zkoušku a musí být členem Exekutorské komory ČR.
Kdy exekutor pomůže
Pro řadu lidí může být exekutor jedinou cestou k nedostupným penězům. Třeba pro rodiče, kterému expartner dluží soudem určené výživné na dítě, nebo pronajímatele, kterému nájemník dluží nájemné. S pomocí soudního exekutora je pak možné postihnout majetek i mzdu dlužníka, a dokonce i pozastavit řidičský průkaz.
3.Špatný střih či barva? Reklamujte je!
Mgr. Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu
Tel.: 730 165 810
Vypadají vaše vlasy po zásahu kadeřníka hůř než před tím? Nebojte se ozvat! Podle právníka Lukáše Zeleného lidé s reklamací nedostatků služeb zbytečně váhají. Na možné problémy se ale vyplatí myslet už předem a přesně se domluvit, jak má požadovaný účes vypadat. Kadeřník se musí řídit vašimi pokyny, ale zároveň vás má srozumitelně upozornit na důsledky nevhodného pokynu (třeba nevhodnost střihu s ohledem na typ vlasů).
Z křesla můžete utéct
„Odstoupit od smlouvy můžete i v průběhu stříhání. Budete ale muset zaplatit za již odvedenou práci, jako je například umytí vlasů,“ dodává Mgr. Zelený.
Před placením důkladně kontrolujte
Před zaplacením si výsledek zkontrolujte, a pokud máte nějaké výhrady, dožadujte se, aby kadeřník splnil svou část smlouvy a vlasy upravil (za případnou úpravu byste neměli nic doplácet). Jakmile účes bez výhrad »převezmete«, bude reklamace a případná náprava výrazně složitější.
4.Jak výživné změnila novela
Mgr. Iveta Novotná, ředitelka Vaševýživné.cz
Tel.: 730 165 834
Novela občanského zákoníku může především samoživitelům zkomplikovat život.
U dlužného výživného rostou úroky
Pokud bývalý partner neplatí soudem určené výživné, vzniká mu dluh a nabíhají úroky. Aby ale bylo možné úrok vymáhat, musí být výslovně uveden v rozsudku o výživném. A to soudy většinou nedělají. Proto je nutné ho v dalším řízení dodatečně uvést do rozsudku.
Dluhy na prodej
Dlužné výživné může samoživitel(ka) předat někomu dalšímu. Jenže praxe je dosud jiná. „Zatím nemáme informace, že by existovala instituce, která by měla o odkup těchto pohledávek reálný zájem. Pro rodiče se tak tato možnost v současnosti jeví spíše jako nedosažitelná,“ říká Mgr. Iveta Novotná z Vaše výživné.cz.
Zanedbání povinné výživy už není trestný čin
Neplacení výživného už není trestné, s výjimkou případů, kdy dostává dítě do nouze. „Pro část neplatičů to znamená, že neplacení výživného je fakticky státem tolerované. V praxi přitom právě hrozba trestního postihu často vedla k tomu, že rodiče začali platit,“ upozorňuje Novotná a radí podat trestní oznámení, pokud neplacení výživného dostává rodinu nebo dítě do nouze.
5.Máte trable na dovolené?
Mgr. Jakub Keresteši, advokátní kancelář Keresteši
Tel.: 730 163 986
Vytouženou dovolenou může zkazit řada věcí. Od změny vybraného hotelu přes hluk, špínu, plíseň až ke švábům či štěnicím. Vždy je ale nutné problém hned řešit a schovat si všechny důkazy! O odškodnění vás může připravit vztek, zbrklost nebo naopak laxnost při řešení problémů.
Vyplatí se:
● Reklamovat jen písemně – „Buď do protokolu od delegáta, nebo emailem přímo CK,“ radí Mgr. Keresteši. V nouzi pomůže i komunikace zachycená přes SMS nebo WhatsApp.
● Na nic nečekejte a vadu oznamte hned! Pokud není k dispozici delegát s formulářem, hned pište e-mail do cestovky!
● Sbírejte důkazy a každou vadu pečlivě dokumentujte a fotografujte. V případě nekvalitní stravy, hluku, zápachu a dalších se vyplatí mít svědeckou výpověď, nejlépe z jiné skupiny cestujících
6.Novinka: Rychlý rozvod
JUDr. Dagmar Raupachová, advokátní kancelář Černý-Raupachová
Tel.: 730 163 983
Novinkou letoška je větší rozdíl mezi sporným a nesporným rozvodem. Pokud se manželé dokážou spolu domluvit, soud jim vyjde vstříc. „Důležité je promluvit si, jak chcete upravit mezi sebou majetkové poměry. Potom je třeba se dohodnout na tom, jak budete po rozvodu bydlet. Možná budete muset řešit i otázku výživného na jednoho z manželů,“ vysvětluje JUDr. Dagmar Raupachová. U nezletilých dětí je třeba se dohodnout na tom, jak budete o děti pečovat, jaké bude výživné atd.
● Dohody? Jen písemně.
Dohody je třeba sepsat (dohodu, která upravuje majetkové poměry, dohodu o bydlení, případně dohodu o výživném manželů, dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí) a nechat úředně ověřit.
● Poslední slovo má soud
„Potom tyto dohody předložíte spolu s návrhem na rozvod soudu. Společně s návrhem je třeba zaplatit soudní poplatek ve výši 2000 Kč. A soud již je jen zhodnotí, zda v tom není nějaký zásadní rozpor, a manželství rozvede, aniž by zkoumal příčiny jeho rozvratu,“ dodává.
7.Potíže s nemovitostmi
JUDr. Jaroslava Šafránková, advokátní kancelář Šafránková & Vrba
Tel.: 730 163 985
Vlastnictví nemovitosti je nejen radost, ale i starost. A je jedno, jestli jde o rodinnou vilu, zahradu nebo jen garáž. Problémy můžou způsobit nejen změny zákonů, ale i dědictví, prodej nebo koupě.
Nejčastější problémy
Právní nesrovnalosti
● Nejasné vlastnictví nebo spoluvlastnictví
● Věcná břemena (např. cesta přes váš pozemek, elektrické sloupy atd.)
● Dluhy váznoucí na nemovitosti (exekuce, zástavy)
● Špatně sepsaná kupní smlouva
● Chybějící stavební povolení
● Nesoulad se stavební dokumentací
Technické problémy
● Skryté vady (vlhkost, plíseň, poškozená statika)
● Špatný stav elektroinstalace nebo rozvodů
● Nelegální přestavby a přístavby
Potíže se sousedy nebo SVJ
● Hluk, zápach, nepořádek
● Špatné hospodaření SVJ
● Neplacení příspěvků ostatními vlastníky
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.