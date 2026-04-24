Špičkoví právníci na Horké lince Blesku: Řešte dědictví, dluhy i zkaženou dovolenou! Kdy a komu volat?

Nakloňte si právo na svou stranu už 28. dubna.
Nakloňte si právo na svou stranu už 28. dubna.
JUDr. Jaroslava Šafránková, advokátní kancelář Šafránková & Vrba
Mgr. Jakub Keresteši, advokátní kancelář Keresteši
Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR
Autor: Radka Růžičková - 
24. dubna 2026
05:00

Mezi paragrafy je velmi snadné zabloudit. Jenže co dělat, když neznalost zákona neomlouvá?  Využijte unikátní možnost a volejte špičkovým právníkům na Horké lince Blesku!  Už v úterý 28. dubna volejte od 10 do 12 hodin. 

Potřebujete se postavit lakomému šéfovi, nebo se ohradit proti zamítnuté reklamaci? Potřebujte řešit dědictví, exekuci nebo nízké výživné? Vytočte číslo a volejte!

Advokát Mgr. Roman Moussawi, advokátní kancelář Moussawi Roman

Advokát Mgr. Roman Moussawi, advokátní kancelář Moussawi Roman

TÉMATA:

• Sousedské spory

• Problémy s nájmem

• Co si (ne)může dovolit šéf

Telefon: 730 165 711

Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

TÉMATA:

• Převody nemovitostí

• Dědictví

• Předmanželská smlouva

Telefon: 730 165 793

Mgr. Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Mgr. Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu a odborník na práva spotřebitelů

TÉMATA:

• Práva spotřebitelů

• Reklamace zboží a služeb

• Digitální práva

Telefon: 730 165 810

Mgr. Pavel Tintěra, člen prezidia Exekutorské komory ČR

Mgr. Pavel Tintěra

TÉMATA:

• Exekuce

• Dluhy

 • Dražby

Telefon: 730 165 824

Mgr. Iveta Novotná, ředitelka Vaševýživné.cz

Mgr. Iveta Novotná, ředitelka Vaševýživné.cz

TÉMATA:

• Jak získat alimenty

• Dlužné výživné

• Co zvyšuje částku

Telefon: 730 730 165 834

JUDr. Jaroslava Šafránková, advokátní kancelář Šafránková & Vrba

JUDr. Jaroslava Šafránková, advokátní kancelář Šafránková & Vrba

TÉMATA:

• Problémy s nemovitostmi

• Černé stavby

• Nesnáze v SVJ

Telefon: 730 163 985

Mgr. Jakub Keresteši, advokátní kancelář Keresteši

Mgr. Jakub Keresteši, advokátní kancelář Keresteši

TÉMATA:

• Zkažená dovolená

• Zpožděný let

• Ztracená zavazadla

Tel.: 730 163 986

JUDr. Dagmar Raupachová, advokátní kancelář Černý-Raupachová

JUDr. Dagmar Raupachová, advokátní kancelář Černý-Raupachová

TÉMATA:

• Rodinné právo

• Rozvody

•  Společné jmění manželů

Tel.: 730 163 983

Video  Advokát o střídavce, výlučné i společné péči. Co má zmírnit tahanice o děti při rozvodech? 
Nakloňte si právo na svou stranu už 28. dubna.
Nakloňte si právo na svou stranu už 28. dubna.
JUDr. Jaroslava Šafránková, advokátní kancelář Šafránková & Vrba
Mgr. Jakub Keresteši, advokátní kancelář Keresteši
Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

Témata:
exekuceprávohorká linkaOdborníci na telefonu Blesku 2026Český telekomunikační úřadadvokátní kancelářExekutorská komora České republikyNotářská komoraRadim Neubauer
Radka Růžičková
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

