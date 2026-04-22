Nejlepší odpovědi lékařů na Horké lince Blesku: Do plavek s léky na hubnutí? A dotazy na doplňky stravy...

Telefony v redakci Blesku se dvě hodiny nezastavily! Osm lékařských kapacit z nejrůznějších oborů – od kardiologie a onkologie až po obezitologii – odpovídalo na nejpalčivější dotazy. Čtenáři se například dozvěděli, zda skutečně fungují »zázračné« injekce na hubnutí, jak poznat blížící se mrtvici, kam se obrátit s nemocnými žílami a proč většina z nás zbytečně utrácí za doplňky stravy, které vůbec nepotřebuje.
Zdraví máme jen jedno, ale v běžném životě na něj často zapomínáme, dokud nás něco nezačne bolet. Čekací doby u specialistů jsou dlouhé a internet je plný polopravd. Proto Blesk už několik let po sobě organizuje akci, během které letos usedlo k telefonům osm lékařů, aby poskytli rady, ke kterým se běžný pacient dostává jen stěží. Přinášíme vám ty nejzajímavější odpovědi, které v redakci zazněly.
1.Prevence
Odpovídá: MUDr. Jan Doleček - praktický lékař, Chrudim
Můj muž k doktorovi vůbec nechodí a já mu nedokážu vysvětlit, proč je důležité chodit na preventivní kontroly. Zkusíte to vy?
S tímto se v ordinaci setkávám poměrně často, pacienti mi říkají, že kdyby je ke mne neposlala manželka, vůbec by mě nechtěli s něčím otravovat. Preventivní prohlídky ale mají jeden hlavní smysl: odhalit nemoc dřív, než začne dělat potíže. Typicky vysoký krevní tlak, cukrovku nebo některé nádory. Tyto problémy mohou dlouho probíhat bez příznaků. Když je zachytíme včas, léčba bývá jednodušší a mnohem úspěšnější.
Preventivní prohlídka u praktického lékaře navíc obvykle trvá jen pár desítek minut a provádí se jednou za dva roky. Lze také spojit tuto prohlídku s vyšetřením k posouzení způsobilosti k řízení motorových vozidel, která jsou povinná u všech aktivních řidičů starších 70 let – těmto pacientům říkáme, že je pro ně prevence něco jako STK pro jejich auto.
Jak vybrat správné vitaminy a doplňky stravy? A které jsou ty nejdůležitější pro člověka ve středním věku?
Většina lidí žádné doplňky stravy ve skutečnosti nepotřebuje, pokud jí vyváženou a pestrou stravu. Základ by měl být vždy v jídle – čerstvá zelenina, ovoce, kvalitní bílkoviny, celozrnné potraviny a samozřejmě dostatečný příjem tekutin. U lidí ve středním věku je ale často důležitější něco jiného než pilulky – dostatek pohybu, spánek, omezení alkoholu a nekouření. To má na zdraví mnohem větší vliv než většina doplňků z lékárny.
Jakého vitaminu je v našich podmínkách nedostatek?
Je to vitamin D, zejména v zimě, kdy je nedostatek slunečního záření. Ten proto často doporučuji v tomto období doplňovat. U žen po padesátce může mít význam také dostatečný příjem vápníku a vitaminu D kvůli prevenci osteoporózy.
