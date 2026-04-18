Soud poslal do vazby Američanku podezřelou ze žhářství v Pardubicích. Obviněných je už 10

Vazební jednání u pardubického soudu (18.4.2026)
Autor: ČTK - 
18. dubna 2026
18:18

Pardubický soud dnes odpoledne poslal do vazby Američanku obviněnou v případu březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Policie to uvedla na síti X a novinářům na místě to potvrdil státní zástupce. Už dříve poslal pardubický soud do vazby pět jiných obviněných. Ženu zadržela na Slovensku tamní policie v březnu. Slovenští policisté ji českým kolegům předali ve čtvrtek.

Policie v kauze dosud podle dostupných informací zadržela deset lidí. Z toho pět v Česku a ženu na Slovensku, tři zadržení jsou v Polsku a jeden v Bulharsku. Policie na síti X uvedla, že soud shledal u ženy, o níž dnes rozhodoval, všechny tři zákonné vazební důvody - jde o obavu z jejího útěku a vyhýbání se trestnímu stíhání, z maření vyšetřování například kvůli ovlivňování svědků, ale i z opakování trestné činnosti.

Požár vypukl v pardubickém areálu 20. března. Způsobil škody asi za stovky milionů korun. Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) viní zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to jim hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Požár, který podle policistů zadržení způsobili, zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. V napadených objektech bylo podle dřívějšího vyjádření LPP Holdingu zázemí administrativy a komponent pro optoelektronické přístroje.

K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle LPP Holding nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Video  Žháři zveřejnili video ze zapálení haly.  - X/The Aftershock
policieČeskoBulharskoSlovenskoPolskoPardubiceUkrajinaIzraelXElbit SystemsL.P.P. holding
Články odjinud

Mrazivé tajemství si vzal Jan Potměšil (†60) do hrobu
Mrazivé tajemství si vzal Jan Potměšil (†60) do hrobu
Aha!
Nejslavnější trapasy ve StarDance: Odhalená pozadí, tanec bez zvuku i zmatky při vyřazování
Nejslavnější trapasy ve StarDance: Odhalená pozadí, tanec bez zvuku i zmatky při vyřazování
Dáma.cz
Děti podle horoskopu: Kozorozi. Malé slečny milují svět dospělých, páni kluci oplývají pořádkumilovností
Děti podle horoskopu: Kozorozi. Malé slečny milují svět dospělých, páni kluci oplývají pořádkumilovností
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Sedmdesát procent ročně z dividend? Wall Street ukazuje své démonické tváře
Sedmdesát procent ročně z dividend? Wall Street ukazuje své démonické tváře
e15
Smetana o krizi i rozpravě s fanoušky: Dobře, že jsme si to vyříkali. Proč je mužstvo křehké?
Smetana o krizi i rozpravě s fanoušky: Dobře, že jsme si to vyříkali. Proč je mužstvo křehké?
iSport
Nová chlouba Prahy: Dvorecký most je exkluzivní na pohled a užitečný na průjezd
Nová chlouba Prahy: Dvorecký most je exkluzivní na pohled a užitečný na průjezd
Reflex
Irská kuchyně: Od rituálního chleba barmbrack až po nejlepší ústřice na celém světě
Irská kuchyně: Od rituálního chleba barmbrack až po nejlepší ústřice na celém světě
Lidé a země