Velká zdravotní poradna na Horké lince Blesku už v úterý: Volejte špičkovým lékařům! Ptejte ze na srdce, rakovinu, obezitu i cukrovku

  • Už v úterý poradí v redakci Blesku volajícím špičková lékařská esa.
    Prof. MUDr. Martin Haluzík, diabetolog a obezitolog
    Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze
    MUDr. Jan Doleček
    Autor: Iva Dvořáková 
    Dnes
    05:00

    Čekací doby u specialistů jsou nekonečné, ale vy můžete mít jasno hned! Deník Blesk i letos připravil unikátní akci »Odborníci Blesku na telefonu«. Už zítra se v naší redakci posadí elita české medicíny. Máte vysoký tlak? Tloustnete? Trápí vás křečové žíly nebo neustálé alergie? Nevíte, jak na prevenci rakoviny prsu? Naši experti jsou tu jen pro vás!

  • 1.Proč se návštěva u praktika vyplatí?

    Téma: Preventivní prohlídky

    MUDr. Jan Doleček – praktický lékař

    Tel.: 730 163 986

    Máme je zdarma, stojí nás jen půl hodiny času, a přesto na ně miliony z nás nedojdou. Preventivní prohlídky u praktického lékaře jsou ale pojistka na život. Většina zákeřných nemocí pracuje v našem těle potichu. Vysoký krevní tlak nebolí, zvýšený cukr neštípe a začínající nádor o sobě nedá hned vědět. Praktický lékař dokáže odhalit stopy nemoci dříve, než se z ní stane katastrofa. Jednoho se zítra můžete zeptat napřímo.

    Co lékař během prevence hlídá?

    SRDCE A CÉVY: Změří tlak a pulz, pošle krev na rozbor kvůli cholesterolu.

    CUKROVKA: Stačí kapka krve a víte, zda vám hrozí, či nehrozí diabetes.

    RAKOVINA: Praktik vás nasměruje na screening rakoviny prsu, tlustého střeva nebo prostaty.

    LEDVINY A MOČOVÉ CESTY: Jednoduchý test moči odhalí skryté záněty i selhávání orgánů.

  • 2.Infarkt nechodí po horách...

    Téma: Srdeční onemocnění

    Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC – kardiolog

    Tel.: 730 165 810

    Srdce je neúnavná pumpa, která se za život zastaví až na úplném konci. Jenže my mu dáváme zabrat víc, než unese. Tučný bůček, stres v práci, cigareta a nadváha jsou pro srdce jako časované bomby.

    Infarkt u žen vypadá jinak

    Zatímco muži cítí klasickou »cihlu na hrudi«, u žen se blížící se infarkt může projevit nenápadně – bolestí v zádech, únavou, dušností nebo pocitem na zvracení. I proto ženy často pomoc vyhledají pozdě.

    Je čas volat záchranku?

    ● Tlak a pálení uprostřed hrudníku, které neustupuje.

    ● Bolest vystřelující do levé ruky, krku nebo spodní čelisti.

    ● Náhlý studený pot, úzkost a pocit, že se nemůžete nadechnout.

    ● Povislý koutek nebo neschopnost mluvit (pozor, to je mrtvice!).

    Robot v srdci

    Doby, kdy se na infarkt přišlo, až když bylo pozdě, končí. I do českých nemocnic vtrhla umělá inteligence a moderní technologie, které vidí i to, co lidské oko přehlédne. Vaše srdce teď hlídají superpočítače a léky, o kterých se nám před deseti lety jen zdálo!

    Umělá inteligence (AI) dokáže například rozpoznat i mikroskopické změny v chodu srdce, které značí blížící se infarkt, a to i když pacient ještě necítí žádnou bolest. Navíc špičkoví kardiologové dnes používají AI přímo na sále. 

  • 3.Plíce nebolí, o to víc zabíjejí

    Téma: Nemoci plic

    Prof. MUDr. Milan Sova, Ph.D. – plicní lékař

    Tel.: 730 165 711

    Možná to nevíte, ale plíce nemají nervová zakončení, takže nemoci zpočátku nebolí. Pokud bolet začnou, bývá už často pozdě. Rakovina plic je v Česku jedním z nejčastějších onkologických onemocnění a její úmrtnost je děsivá. Kromě nádorů pacienty trápí CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc). Lidé se zadýchávají do schodů a myslí si, že jsou jen z formy. Přitom se jim nevratně rozpadají plicní sklípky.

    Kdy se objednat na plicní?

    • Když kašel trvá déle než 3 týdny (i když je suchý).
    • Když se změní jeho charakter (pokud kašlete roky, ale najednou jinak).
    • Když vykašláváte krev (i kdyby šlo jen o narůžovělý hlen).
    • Když dlouhodobě chraptíte.
    • Když se zadýcháváte při běžných činnostech, které jste dříve zvládali.

    Vyšetření pro kuřáky ZDARMA!

    Pokud je vám mezi 55 a 74 lety a vykouřili jste za život hodně (tzv. 20 balíčkoroků), máte nárok na bezplatné CT vyšetření plic. Zeptejte se svého praktika nebo plicního lékaře, může vám to zachránit život! O tomto vyšetření a nemocech plic vám po telefonu více poví zítřejší plicní specialista.

  • 4.Sladká nemoc a kila navíc

    Téma: Cukrovka, obezita

    Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. – diabetolog, obezitolog

    Tel.: 730 165 824

    Česko se zakulacuje a s kily navíc přichází cukrovka 2. typu. Většina lidí si myslí, že je to jen trochu zvýšený cukr, ale realita je krutá: diabetes způsobuje slepotu, amputaci nohou a selhání ledvin.

    Obezita je diagnóza

    Lidé se za svou tloušťku stydí a myslí si, že mají jen slabou vůli zhubnout. Přitom obezita je složitá metabolická nemoc.

    Moderní medicína už dnes umí »vypnout« hlad pomocí léků, které zároveň léčí i cukrovku. Je to revoluce, o které byste měli vědět nebo se zeptat odborníka na telefonu Blesku.

    Jsme nejtěžší v Evropě?

    • nadváhou a obezitou trpí 71 % českých mužů a 57 % žen. Jsme na špici EU.

    • počet obézních dětí se za posledních 20 let ztrojnásobil.

    Otestujte se metrem

    Změřte si obvod pasu. Pokud mají pánové v pase přes 102 cm a dámy přes 88 cm, je to jasný signál: vaše vnitřní orgány se dusí v tuku a cukrovka klepe na dveře!

  • 5.Křečové žíly vážně ohrožují zdraví

    Téma: Žilní onemocnění

    MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D. – dermatoložka

    Tel.: 730 163 983

    Máte večer nateklé kotníky, cítíte v nohách pnutí nebo vás v noci budí křeče? To není jen únava z práce. Vaše žíly volají o pomoc. Pokud varovné signály přehlížíte, riskujete nejen nevzhledné metličky, ale i nebezpečnou sraženinu, která může doputovat až do plic!

    Tichý nepřítel v našich lýtkách

    Žilní nedostatečnost je jedním z nejrozšířenějších civilizačních onemocnění. Na vině je moderní životní styl: příliš mnoho sezení v kanceláři, stání u pásu, nadváha a málo přirozeného pohybu. V žilách se hromadí krev a neštěstí je na světě.

    Kdy jde o život?

    Pokud vám jedna noha náhle výrazně nateče, zmodrá a bolí, jeďte hned na pohotovost! Může jít o hlubokou žilní trombózu. Pokud se sraženina utrhne a doputuje do plic, dochází k plicní embolii, která končí v mnoha případech smrtí.

    Nepodceňujte tyto příznaky:

    ● Pocit těžkých nohou (hlavně večer)

    ● Otoky kolem kotníků, které do rána zmizí

    ● Noční křeče v lýtkách

    ● Svědění nebo pigmentové skvrny na holeni

    ● Metličky – drobné fialové či modré žilky

    Na moderní léčbu se už zítra ptejte specialistky na žilní onemocnění.

  • 6.Epilepsie není kletba ani duševní nemoc!

    Téma: Neurologické nemoci, epilepsie

    Doc. MUDr. Jana Amlerová, Ph.D. – neuroložka

    Tel.: 730 165 834

    Z ničeho nic pád, křeče a pěna u úst. Pohled na epileptický záchvat děsí okolí i nemocného. Přitom s epilepsií dnes žijí špičkoví sportovci, umělci i vědci. Klíčem je správná diagnóza a moderní léky, které dokážou »bouři« v mozku zkrotit. „Pokud jsou správně nastavené léky, může drtivá většina epileptiků pracovat, sportovat a ženy mohou mít zdravé děti,“ vysvětluje neuroložka a specialistka na toto onemocnění. Ptejte se jí, jak získat kontrolu nad svým životem i na další neurologické choroby.

    Víte, že...

    ...aspoň jeden epileptický záchvat měl každý 10. Čech?

  • 7.U rakoviny prsu je velká šance na vyléčení...

    …když se odhalí včas

    Téma: Rakovina prsu

    Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. – onkoložka

    Tel.: 730 163 985

    Je to noční můra každé ženy. Přesto tisíce Češek hazardují se životem a vynechávají preventivní vyšetření. Přitom platí jednoduché pravidlo: čím dříve se na nádor přijde, tím větší je naděje, že o prso nepřijdete a budete zdravá! Mamograf dokáže odhalit i ložisko velké jen pár milimetrů, které nemáte šanci nahmatat. Specialistka na toto onemocnění tvrdí, že pokud se na nádor přijde včas, až 90 % žen se uzdraví. Zavolejte jí a zeptejte se na projevy nemoci i moderní léčbu.

    Samovyšetření jako rituál

    Každý měsíc (ideálně po skončení menstruace) si prsa sama vyšetřete v koupelně před zrcadlem. Hledejte bulky, změny v barvě kůže, vtahování bradavky nebo výtok. Jakmile se vám něco nezdá, na nic nečekejte a běžte k lékaři!

    Víte, že...

    ...ohrožené jsou ženy 45+, ale přibývá i mladých pacientek pod 30 let?

    … ročně na rakovinu prsu zemře 1600 žen? 

  • 8.Čechy ničí pyly

    Téma: Imunitní systém, alergie

    MUDr. Radek Klubal – alergolog, imunolog

    Tel.: 730 165 793

    Svědí vás oči, pálí v nose a rýma nebere konce? Nejspíš to není nachlazení, ale alergie. Imunita se zbláznila a útočí na věci, které nám dřív nevadily. Pokud alergii neřešíte, koledujete si o těžké astma!

    Pozor na zkříženou alergii

    Pokud vás pálí ústa, když jíte jablko nebo ořechy, a přitom vás trápí jarní rýma z břízy, máte zkříženou alergii. Ptejte se zítra alergologa a imunologa v jedné osobě, proč se to děje.

    Jak přirozeně posílit imunitu

    ● Otužováním: Začněte vlažnou vodou, stačí 30 sekund denně.

    ● Spánkem: Méně než 6 hodin spánku drasticky snižuje počet obranných buněk.

    ● Střevy: 70 % imunity sídlí ve střevech. Jezte zakysané výrobky a vlákninu.

    ● Pohybem venku: I v pylové sezoně – stačí jít ven po dešti, kdy je vzduch čistý.

