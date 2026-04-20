Čekací doby u specialistů jsou nekonečné, ale vy můžete mít jasno hned! Deník Blesk i letos připravil unikátní akci »Odborníci Blesku na telefonu«. Už zítra se v naší redakci posadí elita české medicíny. Máte vysoký tlak? Tloustnete? Trápí vás křečové žíly nebo neustálé alergie? Nevíte, jak na prevenci rakoviny prsu? Naši experti jsou tu jen pro vás!
Velká zdravotní poradna na Horké lince Blesku už v úterý: Volejte špičkovým lékařům! Ptejte ze na srdce, rakovinu, obezitu i cukrovku
1.Proč se návštěva u praktika vyplatí?
Téma: Preventivní prohlídky
MUDr. Jan Doleček – praktický lékař
Tel.: 730 163 986
Máme je zdarma, stojí nás jen půl hodiny času, a přesto na ně miliony z nás nedojdou. Preventivní prohlídky u praktického lékaře jsou ale pojistka na život. Většina zákeřných nemocí pracuje v našem těle potichu. Vysoký krevní tlak nebolí, zvýšený cukr neštípe a začínající nádor o sobě nedá hned vědět. Praktický lékař dokáže odhalit stopy nemoci dříve, než se z ní stane katastrofa. Jednoho se zítra můžete zeptat napřímo.
Co lékař během prevence hlídá?
● SRDCE A CÉVY: Změří tlak a pulz, pošle krev na rozbor kvůli cholesterolu.
● CUKROVKA: Stačí kapka krve a víte, zda vám hrozí, či nehrozí diabetes.
● RAKOVINA: Praktik vás nasměruje na screening rakoviny prsu, tlustého střeva nebo prostaty.
● LEDVINY A MOČOVÉ CESTY: Jednoduchý test moči odhalí skryté záněty i selhávání orgánů.
2.Infarkt nechodí po horách...
Téma: Srdeční onemocnění
Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC – kardiolog
Tel.: 730 165 810
Srdce je neúnavná pumpa, která se za život zastaví až na úplném konci. Jenže my mu dáváme zabrat víc, než unese. Tučný bůček, stres v práci, cigareta a nadváha jsou pro srdce jako časované bomby.
Infarkt u žen vypadá jinak
Zatímco muži cítí klasickou »cihlu na hrudi«, u žen se blížící se infarkt může projevit nenápadně – bolestí v zádech, únavou, dušností nebo pocitem na zvracení. I proto ženy často pomoc vyhledají pozdě.
Je čas volat záchranku?
● Tlak a pálení uprostřed hrudníku, které neustupuje.
● Bolest vystřelující do levé ruky, krku nebo spodní čelisti.
● Náhlý studený pot, úzkost a pocit, že se nemůžete nadechnout.
● Povislý koutek nebo neschopnost mluvit (pozor, to je mrtvice!).
Robot v srdci
Doby, kdy se na infarkt přišlo, až když bylo pozdě, končí. I do českých nemocnic vtrhla umělá inteligence a moderní technologie, které vidí i to, co lidské oko přehlédne. Vaše srdce teď hlídají superpočítače a léky, o kterých se nám před deseti lety jen zdálo!
Umělá inteligence (AI) dokáže například rozpoznat i mikroskopické změny v chodu srdce, které značí blížící se infarkt, a to i když pacient ještě necítí žádnou bolest. Navíc špičkoví kardiologové dnes používají AI přímo na sále.
3.Plíce nebolí, o to víc zabíjejí
Téma: Nemoci plic
Prof. MUDr. Milan Sova, Ph.D. – plicní lékař
Tel.: 730 165 711
Možná to nevíte, ale plíce nemají nervová zakončení, takže nemoci zpočátku nebolí. Pokud bolet začnou, bývá už často pozdě. Rakovina plic je v Česku jedním z nejčastějších onkologických onemocnění a její úmrtnost je děsivá. Kromě nádorů pacienty trápí CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc). Lidé se zadýchávají do schodů a myslí si, že jsou jen z formy. Přitom se jim nevratně rozpadají plicní sklípky.
Kdy se objednat na plicní?
- Když kašel trvá déle než 3 týdny (i když je suchý).
- Když se změní jeho charakter (pokud kašlete roky, ale najednou jinak).
- Když vykašláváte krev (i kdyby šlo jen o narůžovělý hlen).
- Když dlouhodobě chraptíte.
- Když se zadýcháváte při běžných činnostech, které jste dříve zvládali.
Vyšetření pro kuřáky ZDARMA!
Pokud je vám mezi 55 a 74 lety a vykouřili jste za život hodně (tzv. 20 balíčkoroků), máte nárok na bezplatné CT vyšetření plic. Zeptejte se svého praktika nebo plicního lékaře, může vám to zachránit život! O tomto vyšetření a nemocech plic vám po telefonu více poví zítřejší plicní specialista.
4.Sladká nemoc a kila navíc
Téma: Cukrovka, obezita
Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. – diabetolog, obezitolog
Tel.: 730 165 824
Česko se zakulacuje a s kily navíc přichází cukrovka 2. typu. Většina lidí si myslí, že je to jen trochu zvýšený cukr, ale realita je krutá: diabetes způsobuje slepotu, amputaci nohou a selhání ledvin.
Obezita je diagnóza
Lidé se za svou tloušťku stydí a myslí si, že mají jen slabou vůli zhubnout. Přitom obezita je složitá metabolická nemoc.
Moderní medicína už dnes umí »vypnout« hlad pomocí léků, které zároveň léčí i cukrovku. Je to revoluce, o které byste měli vědět nebo se zeptat odborníka na telefonu Blesku.
Jsme nejtěžší v Evropě?
• nadváhou a obezitou trpí 71 % českých mužů a 57 % žen. Jsme na špici EU.
• počet obézních dětí se za posledních 20 let ztrojnásobil.
Otestujte se metrem
Změřte si obvod pasu. Pokud mají pánové v pase přes 102 cm a dámy přes 88 cm, je to jasný signál: vaše vnitřní orgány se dusí v tuku a cukrovka klepe na dveře!
5.Křečové žíly vážně ohrožují zdraví
Téma: Žilní onemocnění
MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D. – dermatoložka
Tel.: 730 163 983
Máte večer nateklé kotníky, cítíte v nohách pnutí nebo vás v noci budí křeče? To není jen únava z práce. Vaše žíly volají o pomoc. Pokud varovné signály přehlížíte, riskujete nejen nevzhledné metličky, ale i nebezpečnou sraženinu, která může doputovat až do plic!
Tichý nepřítel v našich lýtkách
Žilní nedostatečnost je jedním z nejrozšířenějších civilizačních onemocnění. Na vině je moderní životní styl: příliš mnoho sezení v kanceláři, stání u pásu, nadváha a málo přirozeného pohybu. V žilách se hromadí krev a neštěstí je na světě.
Kdy jde o život?
Pokud vám jedna noha náhle výrazně nateče, zmodrá a bolí, jeďte hned na pohotovost! Může jít o hlubokou žilní trombózu. Pokud se sraženina utrhne a doputuje do plic, dochází k plicní embolii, která končí v mnoha případech smrtí.
Nepodceňujte tyto příznaky:
● Pocit těžkých nohou (hlavně večer)
● Otoky kolem kotníků, které do rána zmizí
● Noční křeče v lýtkách
● Svědění nebo pigmentové skvrny na holeni
● Metličky – drobné fialové či modré žilky
Na moderní léčbu se už zítra ptejte specialistky na žilní onemocnění.
6.Epilepsie není kletba ani duševní nemoc!
Téma: Neurologické nemoci, epilepsie
Doc. MUDr. Jana Amlerová, Ph.D. – neuroložka
Tel.: 730 165 834
Z ničeho nic pád, křeče a pěna u úst. Pohled na epileptický záchvat děsí okolí i nemocného. Přitom s epilepsií dnes žijí špičkoví sportovci, umělci i vědci. Klíčem je správná diagnóza a moderní léky, které dokážou »bouři« v mozku zkrotit. „Pokud jsou správně nastavené léky, může drtivá většina epileptiků pracovat, sportovat a ženy mohou mít zdravé děti,“ vysvětluje neuroložka a specialistka na toto onemocnění. Ptejte se jí, jak získat kontrolu nad svým životem i na další neurologické choroby.
Víte, že...
...aspoň jeden epileptický záchvat měl každý 10. Čech?
7.U rakoviny prsu je velká šance na vyléčení...
…když se odhalí včas
Téma: Rakovina prsu
Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. – onkoložka
Tel.: 730 163 985
Je to noční můra každé ženy. Přesto tisíce Češek hazardují se životem a vynechávají preventivní vyšetření. Přitom platí jednoduché pravidlo: čím dříve se na nádor přijde, tím větší je naděje, že o prso nepřijdete a budete zdravá! Mamograf dokáže odhalit i ložisko velké jen pár milimetrů, které nemáte šanci nahmatat. Specialistka na toto onemocnění tvrdí, že pokud se na nádor přijde včas, až 90 % žen se uzdraví. Zavolejte jí a zeptejte se na projevy nemoci i moderní léčbu.
Samovyšetření jako rituál
Každý měsíc (ideálně po skončení menstruace) si prsa sama vyšetřete v koupelně před zrcadlem. Hledejte bulky, změny v barvě kůže, vtahování bradavky nebo výtok. Jakmile se vám něco nezdá, na nic nečekejte a běžte k lékaři!
Víte, že...
...ohrožené jsou ženy 45+, ale přibývá i mladých pacientek pod 30 let?
… ročně na rakovinu prsu zemře 1600 žen?
8.Čechy ničí pyly
Téma: Imunitní systém, alergie
MUDr. Radek Klubal – alergolog, imunolog
Tel.: 730 165 793
Svědí vás oči, pálí v nose a rýma nebere konce? Nejspíš to není nachlazení, ale alergie. Imunita se zbláznila a útočí na věci, které nám dřív nevadily. Pokud alergii neřešíte, koledujete si o těžké astma!
Pozor na zkříženou alergii
Pokud vás pálí ústa, když jíte jablko nebo ořechy, a přitom vás trápí jarní rýma z břízy, máte zkříženou alergii. Ptejte se zítra alergologa a imunologa v jedné osobě, proč se to děje.
Jak přirozeně posílit imunitu
● Otužováním: Začněte vlažnou vodou, stačí 30 sekund denně.
● Spánkem: Méně než 6 hodin spánku drasticky snižuje počet obranných buněk.
● Střevy: 70 % imunity sídlí ve střevech. Jezte zakysané výrobky a vlákninu.
● Pohybem venku: I v pylové sezoně – stačí jít ven po dešti, kdy je vzduch čistý.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.