Špičkoví lékaři na telefonu Blesku poradí se zdravím: Kdy a komu volat o radu?
Máte pocit, že se zadýcháváte více než dřív? Bojujete s vysokým tlakem, ztloustli jste, máte potíže se žílami nebo se ve vaší rodině vyskytla cukrovka a máte strach, že onemocníte? Civilizační nemoci jsou tichým nepřítelem moderní doby, ale účinná prevence může nemoc zachytit v počátku, kdy se dá řešit. Blesk vám přináší jedinečnou příležitost konzultovat své problémy s lékaři specialisty.
Už v úterý 21. dubna budou od 10 do 12 hodin u redakčních telefonů sedět skutečné špičky české medicíny. Své dotazy můžete směřovat na přední kapacity, lékaři vám poradí s tématy, jakou jsou plicní obtíže, kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, rakovina, obezita a další. Dozvíte se, na jaká preventivní vyšetření máte zdarma nárok a která doslova zachraňují život. Nečekejte v čekárnách a nespokojte se s radami z internetu. Zeptejte se přímo těch nejlepších v oboru!
Téma: Preventivní prohlídky
MUDr. Jan Doleček - praktický lékař
Tel.: 730 163 986
Téma: Žilní onemocnění
MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D. – dermatoložka
Tel.: 730 163 983
Téma: Nemoci plic
Prof. MUDr. Milan Sova, Ph.D. - plicní lékař
Tel.: 730 165 711
Téma: Srdeční onemocnění
Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC – kardiolog
Tel.: 730 165 810
Téma: Cukrovka, obezita
Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. – diabetolog, obezitolog
Tel.: 730 165 824
Téma: Rakovina prsu
Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. – onkoložka
Tel.: 730 163 985
Téma: Neurologické nemoci, epilepsie
Doc. MUDr. Jana Amlerová, Ph.D. – neuroložka
Tel.: 730 165 834
Téma: Imunitní systém, alergie
MUDr. Radek Klubal – alergolog, imunolog
Tel.: 730165 793
