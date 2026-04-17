Špičkoví lékaři na telefonu Blesku poradí se zdravím: Kdy a komu volat o radu?

Trápí vás zdraví? Zavolejte lékařům specialistům!
Trápí vás zdraví? Zavolejte lékařům specialistům!
prof. MUDr. Martin Haluzík, diabetolog a obezitolog
Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
MUDr. Radek Klubal, vedoucí lékař Medicínského centra Praha
Autor: Iva Dvořáková - 
17. dubna 2026
08:28

Máte pocit, že se zadýcháváte více než dřív? Bojujete s vysokým tlakem, ztloustli jste, máte potíže se žílami nebo se ve vaší rodině vyskytla cukrovka a máte strach, že onemocníte? Civilizační nemoci jsou tichým nepřítelem moderní doby, ale účinná prevence může nemoc zachytit v počátku, kdy se dá řešit. Blesk vám přináší jedinečnou příležitost konzultovat své problémy s lékaři specialisty.

Už v úterý 21. dubna budou od 10 do 12 hodin u redakčních telefonů sedět skutečné špičky české medicíny. Své dotazy můžete směřovat na přední kapacity, lékaři vám poradí s tématy, jakou jsou plicní obtíže, kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, rakovina, obezita a další. Dozvíte se, na jaká preventivní vyšetření máte zdarma nárok a která doslova zachraňují život. Nečekejte v čekárnách a nespokojte se s radami z internetu. Zeptejte se přímo těch nejlepších v oboru!

Téma: Preventivní prohlídky

MUDr. Jan Doleček - praktický lékař

Tel.: 730 163 986

MUDr. Jan Doleček

Téma: Žilní onemocnění

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D. – dermatoložka

Tel.: 730 163 983

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.

Téma: Nemoci plic

Prof. MUDr. Milan Sova, Ph.D. - plicní lékař

Tel.: 730 165 711

Prof. MUDr. Milan Sova, Ph.D., přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno

Téma: Srdeční onemocnění

Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC – kardiolog

Tel.: 730 165 810

Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc.

Téma: Cukrovka, obezita

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. – diabetolog, obezitolog

Tel.: 730 165 824

prof. MUDr. Martin Haluzík, diabetolog a obezitolog

Téma: Rakovina prsu

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. – onkoložka

Tel.: 730 163 985

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Téma: Neurologické nemoci, epilepsie

Doc. MUDr. Jana Amlerová, Ph.D. – neuroložka

Tel.: 730 165 834

Doc. MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.

Téma: Imunitní systém, alergie

MUDr. Radek Klubal – alergolog, imunolog

Tel.: 730165 793

MUDr. Radek Klubal, vedoucí lékař Medicínského centra Praha

Video  Maláčová bojuje s rakovinou. Onkoložka pro Blesk: „Devastující zpráva“ i pomoc!  - Bára Holá, Lukáš Červený
Video se připravuje ...

Trápí vás zdraví? Zavolejte lékařům specialistům!
Trápí vás zdraví? Zavolejte lékařům specialistům!
prof. MUDr. Martin Haluzík, diabetolog a obezitolog
Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
MUDr. Radek Klubal, vedoucí lékař Medicínského centra Praha

Témata:
Iva Dvořáková
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Zpověď vnuků Šafránkové a Abrháma: SMUTEK V RODINĚ
Zpověď vnuků Šafránkové a Abrháma: SMUTEK V RODINĚ
Aha!
Památky UNESCO v Česku: Velký přehled podle krajů a tipy na výlety
Památky UNESCO v Česku: Velký přehled podle krajů a tipy na výlety
Dáma.cz
Toulky Českým Švýcarskem: Objevte s dětmi ikonická místa i skrytá zákoutí bez davů
Toulky Českým Švýcarskem: Objevte s dětmi ikonická místa i skrytá zákoutí bez davů
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Dvorecký most se otevírá. Podívejte se, jak budou vypadat další pražské brány přes řeku
Dvorecký most se otevírá. Podívejte se, jak budou vypadat další pražské brány přes řeku
e15
Co dělají poslední pardubičtí šampioni: šéf hospody, sádrokartony, obrazy nebo rolfterapie
Co dělají poslední pardubičtí šampioni: šéf hospody, sádrokartony, obrazy nebo rolfterapie
iSport
Válka v Íránu může mít opačný výsledek, než se čekalo. Vzroste hlad po jaderných zbraních?
Válka v Íránu může mít opačný výsledek, než se čekalo. Vzroste hlad po jaderných zbraních?
Reflex
Venušiny misky: Unikátní útvary, kde se za nocí koupají dobromyslná stvoření
Venušiny misky: Unikátní útvary, kde se za nocí koupají dobromyslná stvoření
Lidé a země