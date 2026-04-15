Nejlepší odpovědi Odborníků na telefonu Blesku: Kolik budete brát důchod? A vše o penězích ve stáří a nemoci

  • Odborníci z ČSSZ na Horké lince Blesku
    Odborníci z ČSSZ na Horké lince Blesku
    Důchody, důchody a zase důchody. Starobní, předčasné i invalidní zcela zahltily odborníky na Horké lince Blesku. Přečtěte si nejzajímavější odpovědi expertů z České správy sociálního zabezpečení.

    Hned dvě telefonní linky byly vyčleněné na otázky ke starobním důchodům. A byly plně vytížené. Volající zajímalo, jestli se dá předem zjistit výše budoucího důchodu, kdy stát přidá důchodcům peněz »za stáří« i jestli je možné si výši důchodu vylepšit dobrovolným pojištěním. Invalidní důchodce zase zajímala možnost přivýdělku.

    O projektu

    Odborníci na telefonu je projekt deníku Blesk, v němž čtyři týdny po sobě zvedají sluchátka profesionálové  různých oblastí. Čtenáři Blesku tak mají unikátní možnost probrat své problémy naživo s fundovanými odborníky.

    Podívejte se na nejzajímavější otázky a odpovědi odborníků nejen k důchodům.

  • 1.STAROBNÍ DŮCHODY

    Odpovídají: Mgr. Kateřina Lašťovičková + Bc. Helena Housková

    Mgr. Kateřina Lašťovičková Mgr. Kateřina Lašťovičková | Tonda Tran

    Je možné nějak dopředu zjistit, jak vysoký budu mít důchod?

    Jde to několika způsoby. Přehlednou cestou je využití online služeb na ePortálu ČSSZ – Informativní důchodová aplikace (IDA). Využít můžete  důchodové kalkulačky na webu ČSSZ či MPSV. A je možné se pomocí online formuláře, který je dostupný na webových stránkách ČSSZ, objednat na kteroukoliv okresní správu sociálního zabezpečení, která  předběžný výpočet zajistí.

    Vždy ale jde jen o orientační výpočty. Přesný výpočet důchodu provádí ČSSZ pouze v souvislosti s řízením o nároku na důchod, tedy až na základě podané žádosti o důchod.

    Babička si stěžuje, že jí přestalo chodit oznámení o zvýšení důchodu. Má pocit, že když nedostane nic do ruky, důchod se jí nezvýší. Jak jí ten »papír« můžu obstarat? 

    Od ledna 2026 se valorizační oznámení posílá elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo je k dispozici online na ePortálu ČSSZ. Doručení poštou na adresu je možné pouze po podání žádosti na předepsaném formuláři, je ale zpoplatněné (výjimku mají klienti narození před rokem 1955). Další možností je osobní návštěva jakékoliv okresní správy sociálního zabezpečení, kde vám ho v úředních dnech vytisknou na počkání a zdarma.

    Slyšela jsem, že stát přidává tisícovku za stáří. Od kolika let se na ni můžu těšit?

    Tisíc korun navíc ke svému starobnímu důchodu dostanete po dovršení 85 let. Další dva tisíce pak přidává stát lidem, kteří oslavili stovku.

    Mám velmi nízký starobní důchod kvůli tomu, že jsem dlouho byla nezaměstnaná. Je možné si chybějící roky doplatit a vylepšit si tak penzi?

     

