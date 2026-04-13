Odborníci na telefonu Blesku už v úterý: Podrobný přehled dávek! Ptejte se na důchody, »mateřskou« či ošetřovné

1.STAROBNÍ DŮCHOD
Starobní důchod: Jen věk nestačí
Blíží se doba, kdy budete moct odejít do starobního důchodu, a už odpočítáte měsíce? Tak pozor, abyste se nepřepočítali! Jen věk stanovený zákonem k získání starobního důchodu nestačí. Další nezbytností je získání potřebné doby pojištění. Zjednodušeně řečeno je třeba pracovat nebo podnikat a odvádět pojistné na sociální zabezpečení.
Kdo neodvedl, nedostane
V současnosti potřebujete mít »odpracováno« 35 let. A pokud nemáte, tak ani věk vám k výplatě starobního důchodu nepomůže. Řešením je si chybějící dobu »napracovat« nebo jít do důchodu později. Teprve když získáte potřebnou dobu pojištění, nebo dosáhnete vyššího věku, může vám být důchod přiznán.
Hlídejte si roky
Pracujete, ale v evidenci ČSSZ se objevily mezery? Je to kvůli tomu, že ČSSZ má v evidenci pouze doby, které pošlou zaměstnavatelé. Proto je dobré si vše průběžně hlídat a nesrovnalosti řešit hned.
Rada: Co ve vašem případě ČSSZ eviduje, snadno zjistíte přes Informativní důchodovou aplikaci (IDA) nebo Moje konto. Jde o online služby ePortálu ČSSZ a přihlásit se můžete prostřednictvím datové schránky nebo bankovní identity. Případně se můžete obrátit na kteroukoliv okresní správu sociálního zabezpečení, kde získáte výpis v listinné podobě.
Rada: Důchodový věk spočítá kalkulačka
Nevíte, kdy přesně půjdete do důchodu? Důchodový věk a potřebné roky důchodového pojištění jednoduše spočítá služba ePortálu ČSSZ IDA nebo jednoduchá důchodová kalkulačka na stránkách ČSSZ.
Kdo nic nedostane
Kvůli nesplněné délce pojištění nejčastěji na starobní důchod nedosáhnou dlouhodobě nezaměstnaní a lidé, jejichž zaměstnání se nedají do »odpracovaných« let započítat, protože pracovali »na černo« nebo na dohodu o provedení práce a neplatili pojistné.
Péče se počítá
Strach z neodpracovaných let nemusí mít lidé, kteří byli v evidenci úřadu práce jen krátce nebo vždy jen pobírali podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, byli na mateřské/rodičovské dovolené nebo pečovali o staré rodiče nebo postižené děti. Tyto doby se nazývají náhradní doby pojištění a je možné je započítat jako dobu pojištění (některé plně, jiné jen zčásti), i když za ně nebylo odvedeno pojistné.
Jak je to se studiem
Studium se do důchodu započítává jen za určitých podmínek. Záleží na tom, kdy jste studovali.
• Do konce roku 1995 – studium do 18 let se započítává plně. U studia po 18. roce života se počítá jen prvních 6 let a tato doba se pro potřeby důchodu snižuje na 80 % (za každých 100 dnů studia se vám započte 80 dnů náhradní doby).
• Od roku 1996 do konce roku 2009 – studium do 18 let se nehodnotí vůbec. Ze studia po 18. roce života se započítá jen prvních 6 let a tato doba se pro potřeby důchodu snižuje na 80 %.
• Od roku 2010 – studium se už nehodnotí, s výjimkou úspěšně dokončeného doktorského studia.
Víte, že...
minimální starobní důchod je letos ve výši 9800 korun? Skládá se ze základní výměry 4900 korun, která je stejná pro všechny důchody a z minimální procentní výměry také ve výši 4900 korun.
2.PŘEDČASNÝ STAROBNÍ DŮCHOD
Předčasný starobní důchod vyjde draho
Maximálně o tři roky dříve před důchodovým věkem je možné odejít do předčasného starobního důchodu. Není to ale zadarmo. Čím dříve do něj odejdete, tím méně peněz dostanete. A zaleží na každém dni. Navíc musíte mít odpracovaných i víc let, než pro starobní důchod. Minimum je 40 »odpracovaných« let.
S čím musíte počítat:
• Jakmile se pro předčasný důchod rozhodnete, máte ho trvale krácený.
• Nemáte nárok ani na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci.
• Je problém s valorizací důchodu – navyšuje se pouze základní výměra důchodu, procentní zůstává stejná až do dosažení řádného důchodového věku.
• Je omezená možnost přivýdělku.
Novinka: Poloviční krácení
Letošní rok přinesl velkou změnu do krácení předčasných starobních důchodů. Nově má každý, kdo získal alespoň 45 »odpracovaných« let, nárok na nižší krácení za předčasnost, a to o polovinu!
3. INVALIDNÍ DŮCHOD
Invalidní důchod: Když vás zradí zdraví
Postihla vás vážná nemoc nebo úraz, kvůli kterým nemůžete naplno pracovat? Řešením je invalidní důchod. Jen špatný zdravotní stav ale nestačí, společně s ním musíte splnit ještě dvě podmínky: onemocnění musí způsobit pokles pracovních schopností a je nutné mít »odpracovaný« určitý počet let (výjimkou je invalidita z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání).
5 nejdůležitějších informací
• Pro výši invalidního důchodu je rozhodující stupeň invalidity, který stanoví posudkový lékař.
• K vytvoření posudku vás posudkový lékař obvykle nemusí osobně vidět. Nehodnotí totiž diagnózu, ale její dopad na vaši pracovní schopnost a vychází ze zaslaných nálezů a zdravotní dokumentace.
• Přiznání invalidního důchodu nemusí být trvalé. Závisí na vývoji vašeho zdravotního stavu. Můžete tak o něj i přijít.
• Při zhoršení zdravotního stavu si můžete požádat o změnu stupně invalidního důchodu.
• Různé zdravotní problémy a jejich dopad na pracovní schopnost se nesčítají. Posuzuje se jen ten, který pracovní schopnost snižuje nejvíce.
POZOR! V 65 letech se invalidní důchod automaticky změní na starobní důchod. Jeho výše ale zůstává stejná. ČSSZ při této změně pouze změní název důchodu, nový (řádný) starobní důchod ale automaticky nepočítá. Pokud chcete zjistit, zda by byl vyšší, musíte si o něj sami požádat.
Rozhodují procenta
Invalidita se určuje podle toho, o kolik procent máte dlouhodobě sníženou míru pracovní schopnosti. Tedy jestli nemůžete pracovat částečně, nebo vůbec. Pokles pracovní schopnosti o 35 % až 49 % znamená invaliditu prvního stupně, o 50 % až o 69 % invaliditu druhého stupně a o 70 % a více invaliditu třetího stupně.
Víte, že…
...i když pobíráte invalidní důchod, můžete nadále pracovat podle svých možností? Není nijak omezená ani výše výdělku, typ pracovní smlouvy nebo dohody. A můžete i podnikat jako OSVČ. Záleží jen na tom, co vám zdravotní stav dovolí.
4. MATEŘSKÁ, OTCOVSKÁ
Od miminka k tatínkovi
Pracujete a máte strach, že vás těhotenství nebo rodičovství připraví o peníze? Stát maminkám (i tatínkům) pomáhá prostřednictvím peněžité pomoci v mateřství, otcovské a případně i vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Nárok na něj máte, když vás zaměstnavatel kvůli těhotenství nebo mateřství převedl na méně placenou práci. Ale pozor! Příspěvek nedostanete, pokud se pro méně placenou práci nebo nižší úvazek rozhodnete sama.
»Mateřská«
Na »mateřskou« (správně peněžitou pomoc v mateřství) nedosáhne každá novopečená maminka. Podmínkou je mít v době nástupu zaměstnání (případně se vejít do ochranné lhůty) a navíc mít tzv. odpracováno (270 dní během posledních dvou let před »mateřskou«, ze kterých bylo odváděné nemocenské pojištění). Potřebný počet dnů není nutné získat u jednoho zaměstnavatele, sčítají se.
• O »mateřskou« je nutné požádat v rozmezí 6-8 týdnů před porodem.
• Po šestinedělí vás může vystřídat jiná pečující osoba – manžel, tatínek dítěte, pěstoun.
• Celkem se bere »mateřská« 28 týdnů. 37 týdnů ji pobírají maminky dvojčat nebo vícerčat.
• Výše »mateřské« se odvíjí od vašeho hrubého výdělku za posledních 12 měsíců zaměstnání. Maximálně je ale možné brát 2000 Kč za den.
Otcovská
Zůstat 14 dní doma s miminkem a maminkou umožňuje tatínkům otcovská. Mají na ni nárok jak zaměstnanci, tak OSVČ, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění.
• Na otcovskou je obvykle nutné nastoupit v období 6 týdnů od narození dítěte. Doba se ale prodlužuje o dny, kdy dítě muselo zůstat v nemocnici.
• S matkou dítěte nemusíte být manželé, zásadní je zápis do rodného listu dítěte.
• O otcovskou se žádá prostřednictvím zaměstnavatele.
5.OŠETŘOVNÉ
Jak funguje ošetřovné
Nemoc blízkého člověka je nápor jak na psychiku, tak pro peněženku. Pečovat o blízkého a nepřijít o veškeré příjmy ale umožní dávka ošetřovného. Aby na ni vznikl nárok, musíte se účastnit nemocenského pojištění, a ten, o koho pečujete, s vámi musí žít v domácnosti nebo je to příbuzný v přímé linii (sourozenec, manžel, registrovaný partner, rodič manžela/partnera).
• Vyplácí se od prvního dne ošetřování, maximálně po dobu 9 kalendářních dní.
• Samoživitelé můžou využít 16 dní ošetřovného, pokud mají v trvalé péči aspoň jedno dítě do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.
• Po vyčerpání placených dnů je možné v ošetřovném pokračovat, ale už zadarmo.
• U dětí do 10 let je možné ošetřovné využít, pokud je např. škola uzavřena kvůli epidemii nebo havárii.
• Ten, kdo pečuje, se může během ošetřování jednou vystřídat, ale doba ošetřování se tím neprodlužuje.
• Od roku 2025 na ošetřovné mají za určitých podmínek nárok i OSVČ a pracovníci na DPP a DPČ.
6.DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ
Dlouhodobé ošetřovné: Souhlas šéfa nepotřebujete
Vážná nemoc blízkého klade nároky na celou rodinu. Existuje ale možnost se za určitých podmínek uvolnit kvůli péči o něj ze zaměstnání díky dlouhodobému ošetřovnému.
• O potřebě dlouhodobé péče rozhoduje lékař v nemocnici po minimálně 4denní hospitalizaci (s výjimkou nevyléčitelně nemocných).
• Ošetřující lékař musí potvrdit, že je nezbytná celodenní péče aspoň po dobu 30 dní.
• Pečující osoba musí být po určitou dobu účastna na nemocenském pojištění.
• Pečovat je možné maximálně 90 dní za jeden rok, a to např. o manžela, dospělého potomka, tchyni, švagra, neteř nebo snachu.
• Pro poskytnutí dávky není nutný souhlas zaměstnavatele, který je povinen zaměstnance v práci omluvit.
• Žádost o vystavení lékařského rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče můžete podat do 8 dnů po dni propuštění ošetřované osoby z hospitalizace.
7. NEMOCENSKÉ
Peníze za nemoc nejsou samozřejmost
Nemoc je citelným zásahem do příjmu zaměstnance. Finanční výpadek pomáhá prvních 14 dní zvládnout zaměstnavatel (platí náhradu mzdy jen za pracovní dny), další dny je na řadě stát, který hradí od 15. dne každý kalendářní den, včetně svátků a víkendů.
• Peníze se vyplácí z nemocenského pojištění. Nárok tak na ně mají jen lidé, kterým se z výdělku strhává pojistné.
• Peníze dostanete nejen v případě dočasné pracovní neschopnosti, ale i karantény.
• Peníze (tzv. nemocenské nebo lidově »nemocenskou«) můžete dostávat maximálně 380 dní, pak je nutné zažádat o prodloužení podpůrčí doby.
Kdo dostane méně
V určitých situacích může nemocný dostat méně peněz, případně o »nemocenskou« přijít úplně.
Částka se krátí o polovinu, například pokud je dočasná pracovní neschopnost způsobená vlastní vinou ve rvačce nebo v opilosti. Úplně je možné přijít o peníze při porušení režimu, který nařídil ošetřující lékař, nebo pokud při kontrole pracovníkem OSSZ nebyl marod doma.
8.OSVČ
Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné
Podnikáte? Pokud jste OSVČ a máte samostatnou výdělečnou činnost jako činnost hlavní, musíte si platit důchodové pojištění (z něj se vyplácejí starobní a invalidní důchody). Částka, kterou musíte posílat, se odvíjí od vašich příjmů. Naopak, dobrovolné je placení nemocenského pojištění.
Jestli se vyplatí, se musí každý rozhodnout sám. Jen díky němu ale vzniká nárok na řadu dávek. Abyste na ně získali nárok, musíte nemocenské pojištění (minimální částka je 243 Kč měsíčně) platit určitou dobu:
• Nemocenská - musíte být pojištění minimálně 3 předchozí měsíce, stejně jako v případě otcovské, dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného.
• Peněžitá pomoc v mateřství - je nutné odvést dobrovolné pojistné alespoň za předchozích 270 dní v uplynulých dvou letech, a z toho 180 dní během jednoho roku před nástupem na »mateřskou«.
A pozor! Z minimálního nemocenského pojištění je i výše dávek minimální!
